Элегантная роскошь Дженнифер Лопес

Свой первый альбом она выпустила в возрасте 30 лет, но это не помешало головокружительному успеху

В самом начале её карьеры близкие отговаривали Дженнифер от решения заниматься творчеством, потому что считали, что мало какой выходец из латинских кварталов Бронкса способен достичь славы. Но ей удалось!

Сегодня она – актриса, певица, танцовщица и у неё свой бизнес. Кроме того, у Дженнифер двое детей, и хоть она рассталась с их отцом Марком Энтони, в личной жизни Джей Ло счастлива.

Начиналось всё в середине 80-х, когда Дженнифер решила бросить колледж. Родители не верили в танцевальную карьеру дочери, а она не принимала их логику. «Если никому раньше этого не удалось, то это не значит, что это невозможно», – считала девушка.

После музыкальной школы её карьера в хореографии началась с подтанцовки у разных артистов – в их числе был и будущий муж Марк Энтони. Вслед за этим появились эпизодические роли в кино, а дебют Лопес на большом экране состоялся в фильме «Моя семья». После в карьере актрисы было всякое – и премия ALMA, и «Золотая малина» в номинации «Худшая актриса года». В 1999 году вышел её первый альбом «On the 6», который она назвала в честь номера маршрута метро, на котором ездила в музыкальную школу в детстве. Песни из этого альбома в Америке попадали в Billboard 200 и Billboard Hot 100 (рейтинги журнала Billboard). Второй альбом J.Lo сразу занял первую позицию в Billboard 200, и не покидал рейтинг в течение 26 недель. На сегодняшний день выпущено всего 7 альбомов Джей Ло, а сама она больше сосредоточилась на кино и бизнесе. Последняя её роль – партнёрши героя Джейсона Стэтема в фильме «Паркер» по роману «Flashfire»Дональда Уэстлейка – в этом году снова напомнил зрителям о таланте Лопес-актрисы.

Дженнифер Лопес

А с личным?..

Личная жизнь Дженнифер складывалась очень по-разному на протяжении жизни. Ровно год она была замужем за официантом из Майами Охани Ноа, после встречалась с Беном Аффлеком. До свадьбы дело так и не дошло, пара рассталась незадолго до запланированной церемонии. В браке со вторым мужем Марком Энтони Джей Ло провела восемь лет – сегодня она говорит, что поддерживает с бывшим супругом дружеские отношения, и очень рада тому, что у неё есть двое детей от него – близнецы Макс и Эмми. В одном из своих интервью Дженнифер вспоминала, что после рождения детей советовала многим знакомым завести малышей, чтобы их взгляд на мир также изменился, как это произошло с ней.

Сегодня она встречается с Каспером Смартом – он хореограф в её группе, и младше своей возлюбленной аж на 18 лет. По утверждению самой Дженнифер, такая разница в возрасте не помеха общению там, где у пары есть общее дело и общие интересы.

Дженнифер Лопес

Сказка Бронкса и не только

Лопес, несомненно, роскошная женщина. Поэтому в своих удачных образах она демонстрирует утонченное чувство стиля и сдержанную роскошь. Однако о её нарядах дизайнеры не перестают спорить. Некоторые называют её одежду излишне вульгарной. Несколько последних появлений звезды в свете вызывали ехидные усмешки по поводу фигуры Дженнифер, но она чувствует себя комфортно в своём образе. Сама певица не раз призналась в любви к «сказке Бронкса» – тому сочетанию вещей, который у нас, так же, как и в Америке, считается стилем окраины – короткие топы, джинсы, массивные украшения из псевдо-золота. Но на некоторых церемониях Дженнифер доказывала, что может выглядеть шикарно, и, тем не менее, вызывающе, как это было на церемонии Grammy в 2000 году, когда она пришла в зелёном платье от Донателлы Версаче. Декольте ниже солнечного сплетения потрясло публику, и вызвало восхищение поклонников.

Дженнифер Лопес

Стиль Дженнифер Лопес менялся вместе с ней. В начале своей карьеры певица танцевала под зажигательные ритмы и предпочитала спортивный гламур. Теперь же всё чаще выбирает элегантную классику для выхода в свет и casual на каждый день. Но даже повседневные наряды Дженнифер Лопес не лишены элегантности.

Имея пропорции, далёкие от современного модного идеала – Лопес отнюдь не худощава – она не перестаёт следить за фигурой, и даже разработала собственную диету и систему упражнений для похудения. Злые языки периодически говорят о её проблемах с лишним весом, но на сегодняшний день звезда уверена в себе и не прячется от вспышек камер, видимо, считая, что не стоит идти на поводу у модных стандартов.

Фото с сайта kinopoisk.ru