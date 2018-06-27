Обаятельная и привлекательная Ирина Муравьева

Эту замечательную актрису многие из нас любят и помнят с детства

В списке популярных в советское время артистов Ирина Муравьева занимает одно из первых мест. Все ее героини отличались неунывающим характером и жизнерадостностью. Сегодня она почти не снимается, но в Малом театре у нее прекрасные роли в «Чайке», «Вишневом саде», «Лесе». Несмотря на возраст, она и сегодня выглядит великолепно – гордая осанка, ухоженные руки, светящиеся глаза.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. Актриса, которой впоследствии не раз доводилось играть покоряющих столицу провинциалок, – коренная москвичка. Она появилась на свет в семье интеллигентного военного инженера.

У Муравьевой есть старшая сестра, девочки были очень дружными и воспитанными. Мама Ирины всегда следила за тем, чтобы в доме было чисто и красиво, а дочки одевались в самые красивые платья, которые она им шила своими руками. Будущая артистка росла очень домашним ребёнком, любила играть в куклы вплоть до девятого класса. Считала, что когда вырастет, обязательно станет учительницей. Но когда Ирина подросла, на нее внезапно снизошло озарение – случилось это прямо посредине улицы. Неожиданно она точно решила, кем именно хочет стать в будущем – актрисой.

Ирина Муравьева

Звездная роль

Осуществления своей мечты Муравьева добилась далеко не сразу. Поначалу педагоги театральных вузов просто не видели в ней актрису. Она не поступила ни с первого, ни со второго раза. Лишь на третий год ее взяли вольным слушателем в драматическую студию при Центральном детском театре. Там же она начала и свою карьеру, подобно Лие Ахеджаковой, которая поначалу играла избушки на курьих ножках, птичек и рыбок. Но, несмотря на малюсенькие роли, детский театр дал актрисе возможность играть и укрепил ее веру в себя.

Свой первый эпизод в кино она сыграла в 1973 году, а через год ей предложили первую большую роль – Сюзанну в фильме «Чисто английское убийство». В 1977 году Муравьева перешла на работу в Театр Моссовета, тогда же поступила на заочное отделение ГИТИСа. В то время ей было уже тридцать лет. Учась в ГИТИСе, в 1979 году она снялась в фильме «Москва слезам не верит». Именно эта лента принесла актрисе популярность на всю страну.

Муравьеву на роль Людмилы утвердили не сразу. До нее обсуждались кандидатуры Валентины Титовой, Жанны Болотовой и Людмилы Савельевой. Меньшов уговаривал сняться Анастасию Вертинскую, но та отказалась. А потом режиссер увидел в телеспектакле Муравьеву и понял, что это ее роль. Сама же актриса в процессе съемок изрядно переживала – образ казался ей грубым, не соответствующим ее внутреннему миру.

Фильм «Москва слезам не верит» имел просто оглушительный успех – в прокате 1980 года он собрал почти 85 миллионов зрителей. Согласно рейтингу журнала «Советский экран», он был назван лучшим фильмом года, получил награды на фестивалях в Португалии и Бельгии, был удостоен «Оскара».

«Когда я посмотрела первую серию – расплакалась, – вспоминает Ирина Вадимовна. – Не понравилась себе». Ее героиня Людмила показалась ей олицетворением всего, что Муравьева не любила в людях: хамства, наглости, бесцеремонности.

На премьере в Доме кино она боялась даже взглянуть в зрительный зал. Когда же коллеги начали ее поздравлять, подумала: «Конечно, а что же им еще делать?» И только потом с удивлением осознала, что фильм действительно понравился зрителям.

Ирина Муравьева

Самокритичная и артистичная

Она сыграла множество разных ролей, но чаще всего в 70-80-е годы воплощала в кино образы своих современниц – это были яркие характеры, очаровательные и непосредственные женщины. В них проявились особенности таланта артистки – отличное чувство комического и блестящий артистизм.

Так получалось, что в самых знаковых своих фильмах Муравьева согласилась сниматься лишь после длительных уговоров. Например, прочитав сценарий фильма «Самая обаятельная и привлекательная», она заявила режиссеру, что это, по ее мнению, очередная «производственная» комедия. Снявшись в ленте, Ирина Вадимовна никогда не пересматривала ее. Муравьева призналась, что поначалу очень стеснялась своей работы в этой картине: «Только название кто-нибудь произносил, а я уже красными пятнами покрывалась». Посмотрела фильм лишь через несколько лет и была поражена его высоким уровнем.

Она почти никогда не нравилась себе на экране. А между тем, в актерской работе для нее не было и нет невыполнимых задач. Так, когда начали снимать фильм «Карнавал», никто не обратил внимания на такой нюанс, что возраст Ирины Муравьевой на тот момент был уже перевалил за трентий десяток – при этом, согласно сценарию, в начале фильма она должна была играть школьницу. «Мы были уверены, что изобразить молодую девушку для Ирины Вадимовны не составит проблемы, – вспоминала режиссер фильма, Татьяна Михайловна Лиознова. – Весь вопрос упирался в актерскую технику, – в конце концов, многим в разное время приходилось изображать персонажей гораздо моложе своего возраста. У Муравьевой это получилось отлично».

Некоторые поклонники фильмов «Карнавал» и «Москва слезам не верит» так их любят, что пересматривали по 10-15 раз. «Бедняги! Могу им только посочувствовать», – говорит самокритичная актриса.

Ирина Муравьева

«Мышь под веником»

Ее героини буквально транслируют самодостаточность и уверенность в себе, тем самым без труда привлекая мужчин. Провинциалки, покоряющие Москву, роковые красотки, четко знающие, что им нужно в жизни – ну или, по крайней мере, изо всех сил старающиеся выглядеть таковыми. Чем не образ героини нашего времени?

На самом деле Ирина Вадимовна совсем не похожа ни на Людмилу из фильма «Москва слезам не верит», ни на Нину Соломатину из «Карнавала». Просто она убеждена, что актер должен уметь сыграть любую роль. Между актрисой и ее героями нет смысла ставить знак равенства – сходства, как правило, нет.

«В жизни я тихая, спокойная, покладистая — просто «мышь под веником», – призналась однажды Муравьева. – И к тому же очень послушная. Мне вообще кажется, что женское счастье — в послушании. Это же такое удовольствие – за кем-то идти, кого-то слушаться». На съемочной площадке она обычно беспрекословно подчинялась режиссеру. Если разрешаются импровизации – тогда пожалуйста. Нет, так нет. Например, режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов не позволял добавить ни слова отсебятины. И объяснял почему: только в таком случае фильм будет звучать, как анекдот, – коротко и смешно.

В семье актриса тоже охотно позволяет руководить другим. На вопрос о том, какая она жена и мать, Муравьева без ложной скромности отвечает – образцовая: «Я полностью погружена в свою семью и ни сил, ни времени для нее не жалею!».

Ее утро начинается рано, в семь часов утра уже на ногах. Актриса готовит завтрак – для близких, а не для себя – сама она по утрам почти ничего не ест. Ну а дальше – в театр на репетицию. Если вечером нет спектакля, то практически целый день Муравьева свободна. По этому поводу она шутит: «Дома я – царица, что хочу, то и делаю: хочу – стираю, хочу – полы мою».

Ирина Муравьева

С Богом!

В фильме «Москва слезам не верит» карьеристка Людмила ищет себе богатого жениха. А в реальной жизни актриса уже более тридцати лет замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным. С ним она познакомилась еще во время работы в Центральном детском театре. У актрисы двое взрослых сыновей – Даниил и Евгений.

Супругов до сих пор связывают нежные чувства, которые выражаются в дорогих подарках. Например, в честь юбилея Эйдлин подарил жене новый автомобиль. С тех пор езда за рулем стала ее излюбленным занятием. «Только там я могу по-настоящему отдохнуть, – призналась она, – побыть наедине с собой».

В последнее время Ирина снимается мало, что называется, за редким исключением. Например, появилась на экране в сериале «Спас под березами», который снял ее муж, Леонид Эйдлин. Ей досталась роль женщины, ведающей церковной палаткой и свечным ящиком. Во многом картина отвечает сегодняшнему мировоззрению актрисы. Все свободное время она предпочитает проводить дома, с родными. Или посещает святые места, ездит в монастыри. Дело в том, что Ирина Вадимовна сделалась крайне набожной и переменила былые представления и взгляды. Теперь ее мнение таково, что верующей женщине не стоит лишний раз появляться на публике. Одно время она даже собиралась и вовсе покинуть Малый театр после семнадцати лет выступлений.

«Прежде меня интересовало профессиональное развитие, как актрисы, а сейчас все иначе. Иногда, стоя на сцене, я даже испытываю чувство стыда. Хотя и беру в основном лишь классические роли. В какой-то момент у меня возникло желание даже вовсе расстаться с театром, однако мой духовник не одобрил такого решения» – призналась Ирина Вадимовна в одном из интервью.

Актриса не загадывает, сколько еще продолжится её работа в театре. Она утверждает, что кино и театр отныне не интересуют ее, гораздо важнее единение с Богом. В храме Муравьева порой появляется в сопровождении сыновей, Евгения и Даниила.

Ирина Муравьева

Фото с сайта kino-teatr.ru

