Суперзвезда советского кино Татьяна Самойлова

«В глазах этой русской богини можно утонуть», – говорил о ней Пабло Пикассо

Татьяна Самойлова, одаренная огромным талантом и особой красотой, покорила зрителей с первых ролей. Отпечаток ладони на каннской набережной Круазет, портрет кисти Пикассо, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах в 1958 году за роль Вероники в картине «Летят журавли» – в ее жизни случилось всё, о чем можно только мечтать.

Увы, сегодня в ней трудно узнать блистательную светскую львицу, одну из лучших киноактрис прошлого столетия.

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде, в семье замечательного советского актера Евгения Самойлова. Вскоре Самойловы переехали в Москву.

В школьные годы будущая актриса занималась балетом. Она окончила балетную студию, и сама Майя Плисецкая приглашала ее учиться в школу при Большом театре. Но Таня, воспитанная на фильмах и спектаклях отца, всегда хотела стать только актрисой.

В 1953 году Татьяна поступила в театральное училище имени Щукина и там познакомилась с Василием Лановым. Уже во время учебы она была приглашена на роль Маши в драму Владимира Каплуновского «Мексиканец» – экранизацию рассказа Джека Лондона. Сегодня почти никто не помнит этот фильм, но именно во время его съемок состоялась свадьба Татьяны Самойловой и Василия Ланового.

Легендарные роли

Сразу после окончания учебы Самойлова сыграла одну из лучших своих ролей в кино – Веронику в картине Михаила Калатозова «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Фильм вошел в золотой фонд отечественного кино, и многие по сей день считают его лучшим фильмом о войне и символом ушедшей эпохи.

Снимаясь в картине «Летят журавли», Самойлова заболела туберкулезом. Она задыхалась, держалась лишь на уколах, но всё равно выходила на съемочную площадку. Съемочная группа работала с восьми утра до 12 ночи и закончила фильм за полгода.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Героиня Самойловой, вчерашняя школьница Вероника, в годы войны теряет родственников и изменяет ушедшему на фронт любимому с его близким другом. Советская мораль не могла приветствовать героиню, которая изменила жениху, да к тому же еще и Хрущеву «Летят журавли» страшно не понравились. Посмотрев картину на даче, он назвал Самойлову «патлатой шлюхой». Для критики это прозвучало как сигнал к действию – за что только не ругали и фильм, и героиню. Были возмущенные и среди зрителей, но большинству картина очень понравилась. Ну а настоящий успех ждал фильм на Каннском кинофестивале в 1958 году. Великий Пабло Пикассо, едва взглянув на Самойлову, сказал: «Уверен, после показа вашей картины вы станете звездой...»

Художник оказался прав – «Летят журавли» стал единственным советским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь». Работа Татьяны Самойловой тоже не осталась незамеченной – она получила диплом за лучшую женскую роль и премию жюри «Апельсиновое дерево».

Канны потрясли актрису – фешенебельные отели, белоснежные яхты, дорогие лимузины, элегантные актёры-мужчины норовили поцеловать ручку, актрисы в изысканных туалетах напоминали фей из сказок… Однако Татьяна на удивление быстро освоилась в этом буржуазном раю и общалась с заморскими коллегами на равных.

Сыграв после картины «Летят журавли» лишь в нескольких фильмах, Самойлова с 1964 года и вовсе пропала с экранов. А вот на Западе об актрисе вспоминали. Знаменитый итальянский режиссер де Сантис пригласил ее на эпизодическую роль, чтобы еще раз показать публике ее поразительное лицо. А за съемки в фильме «Альба Регии» ей – впервые! – хорошо заплатили. Из Венгрии она вернулась с целым гардеробом и немыслимым в те времена «Опелем». Такой машины не было даже у Владимира Высоцкого.

В течение последующих лет актриса вообще не снималась в кино, зато работала в Театре киноактера и много ездила на встречи со зрителями.

Кадр из фильма «Летят журавли»

Второй звездный час Татьяны Самойловой наступил в 1967 году, с ролью Анны Карениной. Выбор режиссера Александра Зархи многим тогда показался неожиданным. В представлении большинства Каренина была типичной русской красавицей. И вдруг – Татьяна Самойлова с ее слегка раскосыми, восточными глазами. Однако актрисе удалось создать потрясающий образ. «Анна Каренина» была с восторгом принята зрителями и стала второй по посещаемости экранизацией русской классики после «Войны и мира» Сергея Бондарчука во всей истории советского кино.

«Я была счастлива в любви!»

Еще во время съемок картины «Мексиканец» состоялось торжественное событие – свадьба Самойловой и Ланового, который был ее однокурсником по «Щуке». Как вспоминает сама Татьяна Евгеньевна: «И началась взаимная нежная, вдумчивая любовь Тани Самойловой и Васи Ланового. Долгий роман на ногах: мы встречались в метро, на бульварах, на старом Арбате…» Потом Ланового послали в Китай с его фильмом «Павел Корчагин». После этой поездки они с актрисой и расстались. По словам Самойловой, Лановой безумно много работал, жить с ним было тяжело, поскольку его никогда не было дома.

Тем не менее, актеры прожили вместе шесть лет. Актерская профессия не способствовала семейному счастью – кастрюлями и домашним бытом заниматься было просто некому. Их отношения в конец испортил подпольный аборт, на который актриса решилась, несмотря на возражения мужа. Самойлова была еще молода и мечтала о карьере. Как же она плакала, когда акушерка сказала, что должна была родиться двойня...

Но, несмотря на всё, актриса повторяет: «Вспоминая наше с Лановым время, я всегда плачу. Мы были такие молодые и счастливые!».

После расставания с Лановым предложений от поклонников было очень много, но актриса никому не верила. Вокруг нее было немало иностранцев, которые дарили ей огромные корзины цветов и фруктов, но все получали отказ.

Однако затворничество артистки длилось недолго. В 1959 году актриса снялась в советско-французском фильме «Луис Гаррос ищет друга». Премьера картины состоялась в Париже, куда Самойлова отправилась с новым мужем – писателем Валерием Осиповым.

Актриса вспоминает: «У меня была одна большая любовь на всю жизнь. Это Валерий Дмитриевич Осипов. Как красиво он за мной ухаживал! Он буквально бомбил меня телеграммами! Присылал их одну за другой: «Я дарю тебе Сибирь», «Я дарю тебе подснежники», «Я тебя обожаю», «Я тебя люблю», «Ты моя дорогая, единственная». Я получала в день по три-четыре телеграммы. И стихи он мне писал… Я была счастлива в любви…»

Увы, второй муж не мог подарить Татьяне Евгеньевне ребенка. Сначала она объясняла это трагическим несовпадением групп крови, но как-то проговорилась, что у Осипова был диабет, ожирение и в итоге – импотенция. После съемок в «Анне Карениной» она сказала: «Валера, мне 33. Пора рожать, иначе я не женщина». Они расстались.

Фото с сайта kinopoisk.ru

С третьим мужем, администратором Эдуардом Мошковичем, Самойлова познакомилась в Доме кино. Черноглазый красавец был женат и моложе на пятнадцать лет, но это актрису не остановило – Самойлова кинулась в роман, как в омут. Когда родился сын, они оформили отношения. Но жизнь снова не заладилась. «Эдик оказался дурацким мужиком, – рассказывала Самойлова, – он хотел, чтобы я не только вела хозяйство, но и обеспечивала семью деньгами. Конечно же, мы расстались».

Диагноз – одиночество

Окрыленная успехом «Анны Карениной», Татьяна Самойлова ждала интересных предложений от режиссеров, но их не последовало. Актриса изредка появлялась в небольших ролях в малоприметных фильмах. Она познала годы и даже десятилетия забвения.

Скорее всего, ее судьба сложилась бы иначе, если бы она уехала в Голливуд, куда ее настойчиво звали. На родине же ей было суждено сняться лишь в двух десятках фильмов. Во Франции актрисе вручили приз «Живая легенда Канн» (кроме нее, подобной чести удостоились лишь Софи Лорен и Марчелло Мастроянни), в Союзе же о ней чаще всего вспоминали, чтобы позлорадствовать. Ходили слухи о запоях, булимии и психиатрических лечебницах. Однако единственный диагноз, который можно было поставить актрисе – это одиночество.

С середины 70-х Татьяна Самойлова практически исчезла с экрана. В 1999 году после долгого перерыва она появились в картине Александра Атанесяна «Двадцать четыре», чуть позже мелькнула в эпизодах «Московской саги» и «Сен-Жермен». После этих фильмов она призналась в интервью: «Чувствую себя, как будто после долгой спячки, просыпаюсь, оживаю».

Сегодня Татьяна Евгеньевна живет одна, поскольку ее сын Дмитрий, преуспевающий хирург, уехал с семьей в Америку. Одиночество, болезни и материальные трудности она переносит стойко и надеется, что в ее жизни еще будет работа и она «кому-нибудь пригодится».

Кадр из фильма «Нирвана»

Она никогда не унижалась до просьб и жалоб на несправедливость судьбы. Когда каждый день к ней приезжала «скорая», но ложиться в больницу она отказывалась. На все уговоры врачей отвечала так: «Осталось недолго».

Впрочем, полвека, прожитые в кинематографе, научили ее ангельскому терпению. И Татьяна Евгеньевна пусть поздно, но дождалась. Поклонники ее таланта отремонтировали двухкомнатную ее квартирку, коллеги ввели в киноакадемию «Золотой орел» и вручили одноименный приз, Рената Литвинова сняла об актрисе фильм «Нет смерти для меня», и даже сын приехал в мае 2004-го, когда Самойлова скромно отметила свое 70-летие.

«В общем, я счастлива, – говорит она. – У меня была семья... Есть сын... Я немало поездила...». Как мало, в сущности, нужно в этой жизни великой актрисе, у ног которой когда-то лежало полмира.