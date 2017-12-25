Неповторимый Олег Даль

Роль странного человека он доиграл до конца своей короткой жизни

В русской литературе XIX века однажды возникло знаковое понятие: «лишний человек». Больше чем к кому бы то ни было из советских артистов оно подходит Олегу Ивановичу Далю. С обостренным чувством справедливости, жаждой предельно безупречно делать любимое дело, он так и не сумел найти своего места ни среди коллег в театре, ни в кинематографе.

Олег Даль родился 25 мая 1941 года в городе Люблино Московской области (ныне район Москвы). Отец, Иван Зиновьевич Даль, был крупным железнодорожным инженером, мать Павла Петровна – учительницей. В семье Далей была также дочь Ираида. Как выяснилось позднее, Олег Иванович Даль прямой потомок знаменитого русского лингвиста, врача и этнографа Владимира Ивановича Даля – правнук в пятом колене по побочной линии. После смерти актера это подтвердила специальная экспертиза. Увы, на Дале и пресеклась мужская линия выдающегося рода.

Детство Олега прошло в городе Люблино, во дворе дома № 63 по улице Московская, ныне Люблинская. Во время школьных тренировок по баскетболу у подростка внезапно обнаружились проблемы с сердцем, что в дальнейшем сильно повлияло на его судьбу. Со школы началось увлечение Даля творчеством: живописью, литературой.

Как многие тогдашние пацаны, будущий актер с детства мечтал стать летчиком или моряком. Но он понимал, что его не возьмут по состоянию здоровья. Окончив в 1959 году среднюю школу, Олег решил поступать в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Родители были категорически против, тем более что мальчик с детства картавил, а это заведомо сулило абитуриенту провал.

На экзамене Даль вначале не слишком удачно прочитал монолог Ноздрева из «Мертвых душ», а затем – сногсшибательно – отрывок из «Мцыри» своего любимого Лермонтова. По результатам вступительных экзаменов Олега зачислили на первый курс, которым руководил Николай Анненков. Вместе с ним на потоке учились Михаил Кононов, Виктор Павлов, Виталий Соломин.

Дебют Олега Даля в кино, с которым ему всегда везло больше, чем с театром, состоялся уже вскоре. Будучи студентом 3-го курса, он в 1962 году сыграл Алика Крамера в фильме Александра Зархи «Мой младший брат» (по повести «Звездный билет» Василия Аксенова). Тогда же Сергей Бондарчук пригласил Олега пробоваться на роль Николая Ростова в «Войне и мире», но пробы не удались. Зато Леонид Агранович доверил Далю главную роль в психологическом детективе «Человек, который сомневается». Картина вышла на экраны в 1963 году.

Героями Даля в ранний период кинотворчества становились в основном ровесники и современники. Актер щедро наделял создаваемые образы своими личными чертами, обаянием, свежестью молодости и бытия с легким оттенком грусти.

В 1963 году молодой актер получил приглашение в гремевший на всю страну театр «Современник». Там он в течение примерно пяти лет играл только роли второго плана. Наконец в 1968 году Далю доверили Ваську Пепла в поставленной Галиной Волчек пьесе Горького «На дне». Эта работа стала одной из больших театральных удач Олега Даля. Образу вора и бродяги он придал неожиданную трактовку устремленного к счастью и красоте человека. На зрителей и коллег его Пепел производил неизгладимое впечатление. В дальнейшем Даль с успехом играл в таких постановках театра, как «Валентин и Валентина» Михаила Рощина, «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова, «Из записок Лопатина» Константина Симонова, «Принцесса и дровосек» Микаэла Микаэляна и Галины Волчек.

Душевные травмы и алкоголь

С «Современником» связана и первая личная трагедия Олега Даля, вынудившая его искать утешения в водке. С молодой коллегой актрисой Ниной Дорошиной Олег познакомился на съемках фильма «Первый трамвай». Вскоре они решили пожениться. Однако Дорошина не любила Даля. Вот как она сама вспоминает об этой истории: «Я вышла замуж за Даля назло Олегу Ефремову, с которым у меня разладились отношения. То, что это была страшная ошибка, я поняла еще на свадьбе, куда Ефремов пришел в числе прочих гостей. Выпив, он посадил меня на колени и сказал при всех: «А любишь ты все-таки меня!»

Первая открытка с портретом Даля. Май 1970 г.

Олег исчез с собственной свадьбы и запил на две недели. Потом он все же попытался наладить отношения с молодой женой, но это оказалось невозможным. Дорошина так переживала из-за неразделенной любви к Ефремову, что даже пыталась покончить с собой.

Следующая жена артиста, актриса Татьяна Лаврова, не слишком вникала в его тонкую душевную организацию. «Я понял, что она просто злой человек», – сказал Олег матери вскоре после развода. Незаметно на фоне личных неудач алкоголь сделался стилем жизни Даля. Работа в театре этому также немало способствовала.

«К сожалению, мы все так жили, – вспоминал Михаил Козаков. – Было странно, если кто-то после репетиции или спектакля отправлялся домой. Как правило, шли в ресторан ЦДЛ или гостиницу «Пекин», где можно было выпить, ну или в Дом кино… Никого не удивляло, что людей потом выносили из ресторана. Это было нормально».

Самым крепким удавалось выстоять в такой обстановке, другие спивались. Тот же Козаков решил, что с выпивкой нужно завязывать, только когда оказался в психиатрической клинике. Олегу Далю пришлось «зашиваться».

Сделал он это после третьей женитьбы в 1969 году – на Елизавете Алексеевне Апраксиной, внучке литературоведа Бориса Эйхенбаума, с которой познакомился на съемках «Короля Лира». Они были счастливы до смерти актера, хотя поначалу из-за алкогольной зависимости Даля брак едва не распался. По совету Владимира Высоцкого и с ним за компанию Олег позволил вживить себе под кожу печально знаменитую «торпеду».

Несмотря на пристрастие к горячительному, Даль продолжал успешную кинокарьеру. В 1967 году он снялся в картине Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша». Премьера ленты, состоявшаяся 21 августа 1967 года, вызвала большой интерес у зрителей, но широкой известности Олегу не принесла, так как фильм по решению чиновников от культуры прошел вторым экраном.

Одним из ведущих молодых актеров СССР Даль стал благодаря Науму Бирману и его «Хронике пикирующего бомбардировщика», где Олег создал образ обаятельного стрелка-радиста Жени Соболевского. Артиста начали приглашать лучшие режиссеры страны. Даль создал широкую гамму образов на экране: Солдат («Старая, старая сказка»), Евгений Крестовский («Земля Санникова»), Теодор Христиан и его Тень («Тень»). Шут, сыгранный им в «Короле Лире» режиссера Козинцева, считается одним из пиковых моментов творчества актера.

Сложный, непредсказуемый, неудобный

У Олега Ивановича был личный взгляд на вещи и собственное понимание творческого процесса. Именно поэтому Даль постоянно менял творческие коллективы и режиссеров. В 1971-1972 годах он работал в труппе Ленинградского драматического театра имени Ленинского комсомола. В 1971 году его пригласил во МХАТ Олег Ефремов, и Даль даже включился в репетиции. Но внезапно пропал из театра, бросив постановку за несколько дней до премьеры.

В фойе театра на Малой Бронной. 25 марта 1977 г.

В 1975 году Олег вновь разорвал с «Современником» и поступил на режиссерские курсы ВГИКа (мастерская Хейфеца), однако так и не окончил их. В 1977-1978 годах он служил в труппе Московского театра на Малой Бронной…

Благодаря тому, что временами Даль обращался к врачам, борясь с зависимостью от спиртного, он состоялся как великий актер. Однако работать с ним, как признавались многие, было тяжело. Если Олега что-то не устраивало в постановке, он яростно спорил с режиссером и мог уйти, когда с ним не соглашались. Зато при благоприятном исходе играл так, что в театре были аншлаги. В кино он также отдавал себя работе без остатка, однако происходили случаи, когда на площадку не являлся и вообще позволял себе поступки, которые трудно понять. По свидетельству одного из знавших его коллег, о Дале в театральной среде до сих пор до сих пор стараются не вспоминать…

Актер был чрезвычайно разборчив при выборе ролей. Его звали в картины наперебой, но он чаще отказывался, чем соглашался. Как гласит семейное предание, уборная артиста была захламлена прочитанными и отвергнутыми сценариями. Так, например, он отклонил приглашение сняться в народном хите Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и у Леонида Гайдая в «Инкогнито из Петербурга». В списке тех, кому отказал Олег Даль, числятся Динара Асанова, Олег Ефремов, Александр Митта («Экипаж», роль Скворцова, которую он начал и бросил), Михаил Козаков. Очень отрицательно Даль отозвался о своем участии в киноленте «Земля Санникова». Из нее он также несколько раз порывался уйти, хотя впоследствии картина пользовалась огромным успехом.

Однажды на встрече со зрителями Даль назвал себя «инородным» артистом, метко перефразировав звание «народный»… Вот как рисовал психологический портрет Олега Ивановича Анатолий Эфрос, считавший Даля воплощением современного актера: «Он был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Все чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь».

Несмотря на метания и неудовлетворенность, 70-е годы стали весьма плодотворными для артиста. Он сыграл в таких картинах, как «Звезда пленительного счастья», «Горожане», «Не может быть!», «Военные сороковые», «Вариант «Омега».

В 1975 году Эфрос дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему главную роль в телеспектакле «По страницам журнала Печорина», а в 1977 году снял его в главной роли в кинодраме «В четверг и больше никогда». Последней их совместной работой (1978) стал телеспектакль «Острова в океане» по роману Хемингуэя.

«Он был душевно очень высокий человек. Очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость», – вспоминал Эфрос.

Фильм «Отпуск в сентябре» (по пьесе А. Вампилова «Утиная охота», 1979) – одна из последних значительных работ Олега Даля. О роли Зилова он мечтал, считая ее стопроцентно своей, с того момента, когда впервые прочитал пьесу. Поначалу Даля не допустили к съемкам. Однако вышло так, как он предсказал, заметив, что во всем Советском Союзе никто не сумеет сыграть Зилова, как он, Олег Даль. Сразу после выхода картину сочли упаднической и до широкого проката не допустили. Ее увидели на телеэкранах только в июне 1987 года.

«Пойду к себе умирать»

В конце 1970-х после запрета «Отпуска в сентябре» и постоянных отказов крупным режиссерам Даль заработал репутацию опального артиста. В 1980 году его с большим трудом удалось утвердить на роль в фильме «Незваный друг». Перед пробами произошел очередной конфликт с руководством студии «Мосфильм», который Даль перенес очень тяжело. Знакомые и коллеги говорят, что выглядел Олег в последние месяцы совсем плохо, находился на грани нервного и физического истощения. Несмотря на это, выкладывался он по-прежнему на износ.

11 ноября 1980 года Даль вошел в труппу Малого театра, но успел сыграть всего одну роль – Алекса в спектакле по роману «Берег» Юрия Бондарева. Актер много пил и предпринял очередную попытку превозмочь свою предрасположенность к алкоголю. По свидетельству вдовы Елизаветы Даль, у Олега вообще было слабое здоровье…

Последней каплей для стала смерть Владимира Высоцкого. На похоронах барда, к которому Даль, судя по его исповедальным дневникам, относился как к брату по духу, он выглядел страшно, буквально живым мертвецом. И произнес: «Теперь моя очередь»…

Олег Даль ушел из жизни 3 марта 1981 года во время творческой командировки в Киев. Планировал исполнить роль археолога в картине «Яблоко на ладони» Николая Рашеева, которую запускали на киностудии Довженко. Поужинав в ресторане гостиницы «Студийная» с Леонидом Марковым, Даль попрощался и сказал: «Ну, все, пойду к себе умирать». Наутро его нашли мертвым, а рядом с кроватью недопитую бутылку коньяка. Вскрытие показало: инфаркт миокарда.

Кадр из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика»

По одной из версий, сердечный приступ был спровоцирован употреблением спиртного, которое было категорически противопоказано «зашитому» актеру. Вдова отрицала это, считая, что Олег просто скоропостижно скончался во сне от остановки сердца.

Олега Даля похоронили 7 марта 1981 года на Ваганьковском кладбище (участок №12). Елизавета Даль скончалась 21 мая 2003 года и упокоилась рядом с мужем.

Фото с сайта kino-teatr.ru