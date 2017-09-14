Очей очарованье, или Как сохранить привлекательность осенью

Это время, когда женщине для создания образа требуется больше усилий и хитростей

Во время осенней хандры и частых простуд, теплых свитеров и одостойкой обуви значительно сложнее выглядеть и, главное, чувствовать себя привлекательной. А ведь от того, как мы сами себя оцениваем и ощущаем, и зависит наша притягательность! Предлагаем несколько советов, которые помогут преодолеть осенние препятствия на пути к всесезонной привлекательности.

«Держи форму – содержание подтянется», – любил говорить Бернард Шоу. А вот перефразированное крылатое выражение древнеримского поэта Ювенала, наоборот, велит сделать акцент на здоровое тело, в котором здоровому духу значительно комфортнее. Поэтому начнем с внутренней «отладки».

Питание

Проследите за рационом! Грамотное питание – ключ к успеху. Справиться с осенней депрессией помогут продукты, содержащие глюкозу, магний, аминокислоту триптофан, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и витамины группы В. Глюкозу ищите в мюсли и кашах из цельнозерновых круп, в хлебе грубого помола. Магнием богаты молоко, орехи, шоколад, рыба, шпинат, бобы, спаржа и кукуруза. Триптофан, способствующий выработке гормонов счастья, прячется в шоколаде и бананах. Правильные жиры гнездятся в тунце, семге, сардинах, анчоусах, скумбрии. Витамины группы В есть в картофеле, злаках, крупах, зеленых овощах, орехах. Осенью стоит особенно пристально отнестись к овощам и фруктам – в это время они наиболее полезны и полны витаминов.

Кстати, о витаминах. Осень – самое время попить специальные поливитаминные комплексы. Расхожее мнение, что за лето организм сделал витаминный запас, только приятная иллюзия – большинство витаминов выводятся из организма довольно быстро.

Гормональный баланс

Осенью женщине особенно важно следить за уровнем своих гормонов, ведь ее внешний вид напрямую от них зависит. Даже больше, чем от любых внешних усилий. Главный женский гормон – эстрадиол. От его количества, например, зависит, насколько женщина привлекательная для противоположного пола, а противоположный пол – для нее. Уровень эстрогенов влияет на самочувствие, настроение, от которого так зависят отношения с партнером, и даже на способность к зачатию. Если баланс гормонов нарушен, это может стать причиной развития гинекологических заболеваний. Поэтому стоит своевременно посещать гинеколога. Он разберется в причине дисгармонии, и при необходимости назначит эффективные средства, среди которых – не удивляйтесь – могут быть контрацептивные таблетки. Кстати, современные контрацептивы с эстрадиолом, идентичным натуральному, не просто помогают восстановить гармонию гормонов, но и, что совершенно точно доказано, повышают сексуальность, которая, бывает, снижается на фоне других контрацептивов. Скорее всего, секрет здесь в динамическом режиме дозирования, или попросту, четком следовании нормальному женскому гормональному фону, который, между прочим, каждый день меняется!

Хорошенько настроив организм изнутри, осенью можно себя дополнительно побаловать специальными внешними средствами.

Ароматерапия

Прекрасный способ подзарядится хорошим настроением – ароматерапия. Лучшие запахи для осени – согревающие хвойные и эвкалиптовые, сладкие апельсиновые и лавандовые, теплые ванильные и коричные. Масла можно добавлять в воду при приеме ванны или капнуть в горящую свечку, если нет специальной лампы. Ароматы природы дезинфицируют воздух, укрепляют иммунитет, поднимают настроение. Если же ароматерапия вас увлечет, можно купить специальную лампу. Романтическую свечную, либо более эргономичную и простую в использовании ультразвуковую. Есть и совсем экзотический офисный вариант – USB-флешка со специальным мини-резервуаром для эфирного масла. При работе компьютера флешка нагревается и начинает испускать аромат. Это, пожалуй, самый мобильный и оригинальный способ поднять себе настроение.

Водный баланс

Чтобы кожа не пересыхала из-за горячих батарей, хорошо бы обзавестись увлажнителем воздуха. Это поможет ей быть достаточно увлажненной и выглядеть свежей. Не забудьте про косметические процедуры. Осень для этого – лучшее время, поскольку нет ни летней жары, ни зимнего мороза. Хорошо делать пилинги и различные уходы.

В погоне за красотой

Салон красоты – вот отличный остров хорошего женского настроения! Яркий маникюр, новый оттенок волос – все это доступные козыри вашей внешней привлекательности и сексуальности. Не отказывайтесь и от прочих «летних» процедур лишь потому, что многие части тела теперь скрыты под одеждой. От того, насколько ухожено ваше тело, напрямую зависит то, как вы себя ощущаете. Даже если эти интимные секреты известны только вам.

Всегда в тренде!

Осенью особенно не помешает лишний раз пролистнуть модные журналы и последовать хотя бы некоторым их советам. Например, внести в гардероб модные яркие цвета сезона – глубокий синий, солнечный оранжевый, яркий розовый или романтический лавандовый… Давно доказано: тяжелый климат и плохая погода переживаются гораздо легче, если вы получаете удовольствие от вещей, которые носите в это время. Так что не пожалейте денег на приобретение обуви и одежды, в которой будете чувствовать себя практически как летом – капризной, кокетливой, летящей.

Осень в разгаре, а все взгляды прикованы к вам? Значит, вы правильно выполнили все рекомендации. Не забывайте о них до самой весны! И тогда пора любви станет для вас самой незабываемой...