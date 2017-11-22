Мал, да удал: секреты уюта небольшой кухни

Дизайнерские хитрости превратят малогабаритное помещение в комфортное и функциональное

У небольших кухонь есть определенные преимущества, о которых не могут не знать заботливые хозяйки: пища готовится легко и быстро, потому что все оборудование находится под рукой, а необходимые продукты достаются из шкафов и холодильника за несколько секунд.

«Кроме того, маленькая кухня априори не может не быть уютной. В больших помещениях этого ощущения комфорта для души и тела зачастую приходится добиваться искусственным путем, вкладывая в обустройство интерьера немалые средства, 00 объясняет главный дизайнер-эксперт одного из салонов кухонной мебели Екатерина Комарова. – Говорят, что душевные посиделки с друзьями и семейные вечера проводят чаще всего на маленьких кухнях».

Место для работы и отдыха

Чтобы кухня была по-настоящему уютной, дизайнеры рекомендуют выделить в ней пространство под уголок для еды и отдыха. Даже на мини-кухнях всегда хочется спокойно посидеть, полистать журнал, выпить бокал вина или позавтракать без спешки в выходной день. «Кухня – это не просто рабочее место хозяйки, но и настоящая «душа» квартиры, — считает Екатерина Комарова. – Каким бы ни было помещение – большим или маленьким, – в нем всегда должно быть место и для работы над новыми кулинарными шедеврами, и для дружеской беседы.

Размер имеет значение

Перед покупкой мебели необходимо измерить габариты кухни и начертить хотя бы примерный план размещения предметов. Сегодня на сайте многих фабрик и магазинов потенциальные покупатели имеют возможность собственными руками создать 3-D панорамы своей будущей кухни, задавая с помощью мышки и клавиатуры точные размеры и выбирая то или иное необходимое оборудование. Следует заранее продумать, как придется размещать большие кухонные приборы, такие, как микроволновая печь, холодильник с морозильной камерой или посудомоечная машина. Дизайнеры рекомендуют по возможности сокращать количество громоздкой бытовой техники в маленьком помещении, дабы не придавать ему облик «горячего цеха».

Подоконник-диван

Привнести идеи из повседневной жизни в кухонный дизайн может каждый – стоит только дать волю своему воображению. «Нестандартное мышление – залог успеха!» – уверена Екатерина Комарова. Так, широкий подоконник вполне может стать часть обеденного уголка: на нем, застеленном покрывалом и подушками, будет приятно устроиться с чашечкой ароматного кофе в руках. Кроме того, его можно использовать в качестве скамьи, придвинув поближе стол. Кстати, к этому приему сегодня нередко прибегают владельцы небольших кафе и закусочных.

Меняем пластик на дерево

В маленькой кухне следует отказаться от складных пластиковых стульев. Их могут заменить простые деревянные сиденья, наподобие тех, что каждый из нас видел в читальных залах библиотек. С помощью разноцветных подушек эти предметы мебели будут легко превращаться в уютные мини-кресла. Если помещение узкое и вытянутое, в него хорошо впишется длинный скромный диван. Перед приходом гостей перед ним запросто можно поставить раскладной стол.

Стол-трансформер

«Даже просто пуф или миниатюрные кресла создадут чудесную атмосферу тепла и уюта, – говорит Екатерина Комарова. – А складной стол, прикрепляемый к стене, может стать многофункциональным, выполняя назначение подставки для ноутбука или места хранения какой-либо небольшой кухонной утвари. В квартире-студии, где кухня фактически не отделена от жилого помещения, целесообразным будет приобретение передвижного стола на колесиках, который в случае необходимости можно привозить на кухню и забирать из нее.

Секреты освещения

Чтобы свет в кухне был ярким и в то же время максимально естественным, лампы следует располагать по принципу «сплетенного венка». Для этого по периметру помещения, на расстоянии около десяти сантиметров от потолка крепятся специальные штукатурные планки со встроенными светильниками. Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно, приобретя в строительном магазине панели для отделки потолка и световые трубки. Если на кухне предполагается размещение компьютера и рабочего уголка, необходимо в нужном месте продумать точечное освещение. Дизайнеры рекомендуют использовать светодиодные лампы, потребляющие меньше энергии и не перегревающиеся столь быстро, как их люминесцентные аналоги.

Волшебный порядок

Яркие, пестрые предметы мебели и аксессуары можно посоветовать приобретать только для белых кухонь. Маленькое помещение должно выглядеть простым, но всегда чистым и аккуратным. Чем больше будет нагромождений разных предметов, тем меньше покажется сама кухня.

Настенные кладовые

В небольших кухнях зачастую приходится задействовать чуть ли не каждый сантиметр помещения. Каждый хозяин выбирает для себя, что ему нужней и приятней для глаз: открытые полки или компактные настенные шкафы, вмещающие не только продукты, но и кухонную утварь. Многие производители мебели сегодня предлагают покупателям функциональные и удобные верхние шкафы, глубина которых составляет не более 30 сантиметров. Они не выглядят громоздкими и не «съедают» пространство.

Удобная раковина

Для размещения и сушки губок и тряпок можно приобрести магнитный держатель из нержавеющей стали, прикрепляющийся непосредственно к раковине. Во время мытья посуды этот полезный аксессуар не мешает, так как легко перемещается на любую сторону раковины или же убирается вовсе.

Существует множество хороших идей по организации красивого и функционального дизайна маленькой кухни. Хозяину, с заботой относящемуся к «душе» своего дома, не смогут помешать ни скромный бюджет, ни строительные ограничения. Стоит проявить немного фантазии, и небольшая кухня обязательно превратится в помещение, которое полностью будет соответствовать потребностям, вкусам и чувству стиля своего владельца.