Удивительный матэ, или Чай с характером

В последние годы у нас стали популярен этот тонизирующий напиток

Его изготавливают из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Места его произрастания – Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Попадается в диком виде, а также культивируется на специальных плантациях. Слово «матэ» (или «мате») происходит из языка индейцев кечуа, в котором оно обозначает сосуд из тыквы для еды или воды.

Виды и воздействие на организм

Чай матэ весьма разнообразен. Он может быть золотым, зеленым и коричневым. Если цвета первых двух сортов напитка вполне естественны, то коричневый цвет заварка приобретает после того, как ее специальным способом обжаривают. Крепкий матэ имеет терпкий вкус с легким сладковатым оттенком и содержит алкалоиды из группы ксантинов, куда входят кофеин, теобромин и теофилин. Матэ содержит 196 активных витаминов и минералов, в частности, витамин А, витамины группы В (преобладают В1 и В2), витамины С, Е, Р, микроэлементы, в том числе серу, магний, калий, марганец, натрий, железо, медь и хлор.

По составу витаминов и микроэлементов матэ сопоставим с обычным чаем. Матэ рекомендуется как средство, снижающее разрушительное действие неврозов и депрессий, влияющее на общее психофизическое состояние. От него улучшается настроение, повышается активность. При этом он действует мягко, одновременно снимая такие симптомы, как тревога, бессонница, суетливость, эмоциональная неуравновешенность и нервозность. Во многом это связано с подавлением выделения гормона адреналина. Многие люди отмечают, что им требуется меньше времени для того, чтобы выспаться, после того, как они днем пили мате. Это связано с тем, что организм погружается в стадию глубокого сна, что позволяет снять напряжение и усталость, одолевающие вследствие беспокойного сна и бессонницы.

В то же время употребление очень горячего матэ признано предположительно канцерогенным для человека. Исследование, проведенное в Институте онкологии Монтевидео, подтвердило связь между употреблением матэ и раком пищевода, ранее обнаруженную учеными Уругвая. Однако, судя по результатам опытов, к нежелательному эффекту приводит только неправильное заваривание матэ – чересчур горячей водой.

Аксессуары для употребления

Мало купить заварку матэ. Необходимо еще приобрести специальную посуду. Во-первых, вам понадобится сосуд, который называется калабас, или калебас. Изначально индейцы мастерили их из тыквы-горлянки. Теперь наравне с ней в ход идут и другие материалы, например, древесина дуба, или фарфор, либо керамика. Но если уж готовить матэ по всем правилам, то лучше заваривать его в калабасе, сделанном из тыквы.

Во-вторых, вам понадобится то, с помощью чего вы будете пить матэ. Это осуществляется при помощи специальной металлической трубочки, которая называется бомбилья. Подойдет также сегмент тростника или бамбука. Но второй вариант менее предпочтителен, поскольку только бомбилья имеет внутри специальное ситечко, которым удерживаются даже самые мелкие частички заварки, благодаря чему их попадание в рот полностью исключено.

Перед первым использованием сосуда его необходимо «оживить». Для этого полностью засыпьте емкость сухой травой матэ, залейте горячей водой и настаивайте около суток. Затем вылейте напиток, а стенки сосуда поскребите изнутри, чтобы снять верхний слой размягченной древесины. Затем заварите в емкости новую порцию чая, которая уже будет пригодна для употребления. Столь длительная, на первый взгляд, процедура по «оживлению» калабаса нужна для того, чтобы поры тыквы пропитались веществами, содержащимися в траве матэ, и впредь вы не чувствовали никаких посторонних вкусов. Подобный ритуал следует проводить также в случае, если калабас долгое время не использовался. Но ни в коем случае не оставляйте его на долгое время наполненным! Простояв больше суток, чай рискует заплесневеть, после чего сосуд придется выбросить. Но и это не все. Калабас не следует забывать не только наполненным, но и пустым. Перед тем, как убрать его на полку, рекомендуется засыпать емкость несколько грамм сухой заварки матэ.

Итак, вернемся к первой процедуре: после того как ваш новенький калабас настоялся в течение суток, его тщательно чистят и промывают. Теперь считается, что он готов для приготовления напитка.

Чай и калабасы с бомбильями. Фото с сайта 123rf.com

Особые правила заварки

Способов заварки чая матэ много. Классическим вариантом приготовления замечательного напитка является следующий. Наполните калабас сухой заваркой на две трети и встряхните его так, чтобы вся она оказалась возле одной стенки. После чего поставьте емкость на стол и воткните в нее бомбилью. Теперь необходимо залить в калабас холодную воду. Только не доверху! Жидкости должно быть чуть больше половины от общего объема сосуда. Главное, чтобы она слегка смочила заварку, полностью в нее впитавшись.

Готовность определяют, слегка наклонив кувшинчик. Заварка должна немного набухнуть и приобрести вид густой зеленой кашицы. Теперь залейте в емкость немного горячей воды либо кипятка. Спустя пару минут ваш матэ будет готов. Долго настаивать его не рекомендуется, иначе станет горчить.

При каждом новом заваривании количество горячей воды можно постепенно увеличивать до полного наполнения калабаса и образования пенки. Если часть заварки поверху кувшинчика поначалу окажется сухой, не страшно. Она дозаварится в ходе последующего процесса.

Пьют матэ тоже особым способом. Его надо потягивать маленькими глоточками, при этом бомбилья должна быть все время на самом дне калабаса. То есть вы должны употреблять чай как бы из самой гущи. Это убережет вас от риска получить ожог горячей водой.

Имеется у жителей Южной Америки и такой рецепт заваривания матэ. Вам потребуется апельсиновый сок, который просто необходимо добавить в калабас вместо холодной воды, долить горячей воды и положить кусочек сахара. Получается очень вкусно.

Если нет апельсинового сока, можно попробовать другой интересный способ приготовления чая. Он делается, так сказать, наоборот. В литр кипятка добавляем сухую заварку и столько же сахара. Даем в течение нескольких минут настояться, тщательно перемешиваем – и можно пить.

Кстати, вместо апельсинового сока сгодится и молоко. На несколько чашек чая вам потребуется пол-литра, не больше. Нагреваем его на плите, не доводя до кипения, добавляем около 30 граммов матэ и тщательно перемешиваем. После этого доводим до кипения и сразу выключаем газ. Процеживаем через ситечко и разливаем по чашечкам. Калабас в этом случае не нужен, а вот бомбилью используем непременно.

Калабас дружбы

У дружелюбных латиноамериканцев существует обычай пить матэ по кругу. Когда это происходит в теплой компании, один человек должен взять на себя обязанность следить за тем, чтобы сосуд с матэ всегда был полным. По-испански такой человек называется «cebador», то есть заваривающий и подающий мате. Как раз ради этого обычая серебрят мундштук бомбильи: дезинфекционные свойства серебра общеизвестны.

Первую заливку cebador выпивает сам, поскольку ее вкус очень горький. Затем подливающий наполняет снова и передает чай следующему человеку, который, не спеша, выпивает матэ до дна и возвращает сосуд обратно. И так продолжается по кругу. Напоследок несколько советов. При всей исключительной полезности парагвайского чая нельзя забывать, что существует ряд ограничений и нюансов, которые необходимо обязательно соблюдать при употреблении данного напитка.

* Ни в коем случае не пейте матэ натощак! В противном случае могут возникнуть неприятные последствия с желудком.

* Не следует употреблять матэ перед сном, иначе будете вертеться полночи.

* Нельзя пить просто из чашки, за исключением того способа заваривания с молоком, который описан выше. Неправильное употребление матэ без применения бомбильи способно привести к ухудшению состояния зубной эмали. Поберегите свои зубы!

* Не допускайте, чтобы напиток задерживался надолго во рту и не отхлебывайте его большими глотками.

* Не увлекайтесь слишком этим чаем! Врачи не рекомендуют пить более двух калабасов в день.

* Запрещается пить парагвайский чай в очень горячем виде.

В общем, как и во всем, тут требуется мера. Попробуйте матэ сами и заваривайте его в компании друзей, наслаждайтесь,экспериментируйте! Если вы сумеете соблюсти все правила приготовления и применения, то уже в скором времени непременно почувствуете на себе полезные свойства «чая с характером».