Бессмертный Элвис

До сих пор миллионы поклонников музыканта не верят в его смерть

Многие наверняка помнят картину «3000 миль до Грейсленда» и эпизод, вкотором один из героев чуть не застрелил приятеля, посмевшего сказать, будто Король, как называли Элвиса, умер.

С конца 1980-х в США действуют секты, обожествляющие Пресли ожидающие его «второго пришествия». В 1991 году лос-анджелесская газета напечатала скандальный репортаж о встрече с живым Пресли. По сей день появляются свидетельства людей, якобы видевших певца в различных местах планеты…

Гитара вместо велосипеда

Элвис Пресли родился 8 января1935 года в Тьюпело, штат Миссисипи, в семье Вернона и Глэдис Пресли. Мальчик с детства рос в окружении музыки и религии. Непременным было посещение церкви и участие в хоре. Мать Пресли особенно следила за манерами сына, привив ему на всю жизнь вежливость и почтение к старшим.

В 1941 году Элвис пошел в школу. На 11 лет родители подарили ему гитару вместо велосипеда, который не могли себе позволить. Вероятно, на выбор повлиял случай: немного раньше парень выиграл на ярмарке приз за исполнение народной песни.

В ноябре 1948-го семья переехала в Мемфис, где было больше возможностей найти работу. Почти год Пресли обитали в ночлежном доме, после чего получили трехкомнатную квартиру в государственном жилищном комплексе.

В Мемфисе Элвис начал интересоваться современной музыкой, которую часто слушал по радио. Он также посещал кварталы Биль-стрит в Мемфисе, где мог видеть выступления черных блюзменов. Пресли вспоминал: «Я взял гитару и наблюдал, как люди на ней играют, и я научился немного играть. Но я был застенчивым и не хотел петь на публике».

Первые шаги навстречу славе

В августе 1953 года Пресли пришел на Sun Records и записал там два диска. Позже он будет утверждать, что эти пластинки предназначались в качестве подарка для матери. Продюсер Филлипс как раз тогда искал белого исполнителя с голосом черного вокалиста. Он приобрел одну из демозаписей Пресли и решил пригласить его в студию. Поначалу ничего не получалось. На сессии Пресли просидел до полуночи. Когда все уже собрались идти домой, он вдруг взял гитару и заиграл «That’s All Right».

Аккомпанировавшие музыканты Мур и Блэк тут же подхватили ритм и мелодию. Нужный продюсеру звук был найден! Композиция быстро стала популярной в Мемфисе. Слушатели начали звонить, спрашивая имя певца. Интерес был такой, что записи пришлось крутить в течение последних двух часов одного шоу.

Летом1954 года состоялись первые выступления Пресли, Мура и Блэка. Их группа называлась «Blue Moon Boys», и выступления проходили с возрастающим успехом. Они много гастролировали по Югу, особенно по Техасу, порой с ними ездили восходящие звезды Джонни Кэш и Карл Перкинс.

Именно тогда родилась характерная хореография движений Пресли на сцене, заключавшаяся в неистовом раскачивании бедер в сочетании с эмоциональными движениями рук и тела, вызывавшая восторженную реакцию публики. Вскоре продюсером Пресли стал полковник Том Паркер. Его задачей был выход на крупные лейблы. Благодаря хлопотам энергичного дельца заинтересованность проявила RCA Records, подписавшая контракт с музыкантом.

Преслимания

1956 год стал поворотным в судьбе Элвиса, принеся ему не только национальную, но и мировую славу. Первым синглом певца на RCA стала трагическая блюзовая композиция Heartbreak Hotel. Сингл занял 1-е место и разошелся в количестве более миллиона экземпляров. Следом были выпущены I Want You, I Need You, I Love You, а также долгоиграющий альбом Elvis Presley, впервые в истории звукозаписи переваливший миллионную отметку.

Тогда же состоялись первые телевыступления, вызвавшие шок у Америки и поклонение тысяч американских подростков. Музыка, одежда, движения, манеры Элвиса – все не походило на обычных исполнителей кантри и на эстрадных идолов вроде Синатры. Поднялась волна возмущения со стороны старшего поколения, усмотревшего в новой звезде вульгарность и бездарность, что создало Пресли имидж бунтаря, хотя сам он таковым никогда себя не чувствовал. В октябре американский журнал «Варьете» нарек Пресли «королем рок-н-ролла».

Кино и армия

Успех Элвиса Пресли в популярной музыке открыл ему дорогу в Голливуд. Первым фильмом с его участием стал «Люби меня нежно», премьера состоялась 15 ноября 1956 года. Певец играл второстепенную роль и исполнил четыре короткие вещицы, однако именно на него в кинотеатры шли миллионы зрителей. В 1957 году были сняты еще два фильма – «Любить тебя» и «Тюремный рок», принесшие мгновенный коммерческий успех.

24 марта 1958 года Элвис Пресли был призван в армию США. Известие об этом вызвало протесты среди молодежи, в адрес армии и президента шли письма с требованиями отменить службу для певца. Осенью 1958 года Пресли направили в 3-ю танковую дивизию, дислоцированную в Западной Германии под Франкфуртом. В армии Пресли выполнял обычные обязанности наравне с другими рядовыми, но свободное время проводил с размахом, не доступным другим солдатам: посещал кабаре Парижа, ездил в Италию, покупал автомобили, жил на отдельной квартире вместе с друзьями. На одной из вечеринок в Германии Элвису представили 14-летнюю Присциллу Булье, которая вскоре стала супругой артиста.

В новом амплуа

2 марта 1960 года Пресли вернулся в Америку и 5 марта был демобилизован в звании сержанта. Сразу же начались записи в студии. Итогом стал вышедший через месяц альбом «Elvis Is Back!» Для всех стало очевидным изменение не только музыки, но и имиджа исполнителя, удивившего своих поклонников появлением в телепередаче Фрэнка Синатры. Отныне его творчество адресовалось не столько любителям рок-н-ролла, сколько обычным слушателям поп-музыки.

Кроме того, по плану Тома Паркера, акцент карьеры Пресли должен был переместиться в более прибыльную сферу кино, что, собственно, и произошло. Элвис играл то спортсменов-автогонщиков, то индейцев, то арабского заложника, то модного фотографа, то танкиста, то боксера, то ковбоя... В ряде фильмов на экране рядом с ним оказывались Чарльз Бронсон, Нэнси Синатра, Анджела Лэнсбери и даже Курт Рассел, снявшийся ребенком в эпизоде.

Женитьба

В марте 1963 года в поместье Пресли в Грейсленде привезли Присциллу Булье, с которой певец продолжал общаться после отъезда из Германии. По договоренности между ее родителями и Пресли 17-летней Присцилле было разрешено остаться жить в Грейсленде с условием, что она будет ежедневно посещать частную католическую школу.

Музыкант все время проводил в Голливуде, снимаясь в кино и устраивая вечеринки с друзьями. В конце концов под давлением родителей и продюсера Пресли вынужден был сделать предложение. Свадьба состоялась1 мая 1967 года. Первое время музыкантполучал удовольствие от семейной жизни, однако после рождения дочери Лизы-Мари (в феврале 1968 года) начал отдаляться от супруги и быстро вернулся к привычному образу жизни.

В начале 1968 года Тому Паркеру пришла идея выступления Пресли на телевидении. Сначала проект представлялся как рождественский вечер с певцом, который бы исполнил пару традиционных ноэлей. Однако продюсер NBC Стив Биндер ощутил в Элвисе подспудное желание сделать нечто более радикальное и интересное. В итоге было разработано красочное шоу, состоявшее из джем-сейшна, выступления на сцене и театральных постановок. Именно джем-сейшн, со старыми друзьями, включая Мура,

пробудил в Пресли жажду живого выступления перед публикой и вернул его к истокам: блюзам и рок-н-роллу. Одетый в черную кожу, идеально подходящую для имиджа «короля рок-н-ролла», певец исполнил свои старые хиты и множество других песен. Шоу вернуло к Элвису интерес широкой публики.

Вива, Лас-Вегас и Гавайи!

Было решено, что Пресли вновь начнет выступать перед зрителями. Концертным полигоном был выбран Лас-Вегас, бывший с 1940-х годах сосредоточием не только игорного, но и музыкального бизнеса. А стилистическим примером стал британец Том Джонс, выступавший в конце 1960-х в отелях Лас-Вегаса и успешно сочетавший рок-н-роллы и традиционные баллады, звучание которых обогащалось присутствием эстрадного оркестра. Именно такой формат избрал для себя и Пресли.

31 июля 1969 года певец открыл свой первый за 8 лет концерт для широкой публики в гостинице «Интернациональ» в Лас-Вегасе. По сезонному контракту Пресли обязан был выступать в этом отеле каждый август и февраль в течение 5 лет. Музыкант быстро нашел свой сценический образ. В новом сезоне Февраля 1970 года он появился в ослепительно белых костюмах-комбинезонах, созданных его личным модельером. На каждый сезон или концерт было приготовлено множество похожих одеяний различных цветов и фасонов, зачастую украшенных стразами и расшитых золотом. Этот имидж Элвиса до сих пор является самым узнаваемым и имитируемым.

Затем было подготовлено беспрецедентное шоу на Гавайях – Aloha From Hawaii. Спутниковая трансляция из Гонолулу 14января1973 года собрала, по подсчетам, более ста миллионов телезрителей по всему миру. В силу технических особенностей выступление было показано в США лишь в апреле, а в мае двойной альбом с записью концерта занял 1-е место в американском хит-параде (увы, это оказалось последнее первое место при жизни певца). На билетах на подготовительный и транслируемый гавайские концерты цен не было: каждый зритель мог заплатить столько, сколько хотел. Все полученные средства перешли в Фонд по борьбе с раком имени Куи Ли в Гонолулу.

Лекарства, развод и гибель

Уже на протяжении многих лет Элвис был зависим от официально прописываемых лекарств, которые стали для него наркотиками. Это пошло еще с армейских дней, когда музыкант и его окружение принимали препараты, чтобы гулять все свободные ночи.

Зависимость продолжала развиваться и по возвращении в Голливуд. Пресли стал употреблять средства для сгонки веса. Плотный график сезонных выступлений в Лас-Вегасе также не располагал к естественному расслаблению. Требовались лекарства, чтобыуспокоиться после возбуждения от выступления, затем, чтобы вновь обрести бодрость. В итоге к началу 1970-х годов артист оказался в зависимости от прописываемых лекарств, и организм перестал выдерживать эту нагрузку. Добавилась глаукома левого глаза, вынудившая певца носить темные очки, и проблемы с желудком. В октябре1973 года Пресли первый раз попал в больницу, где прошел длительное очищение организма. В 1975—77 годах он подвергся госпитализации еще несколько раз.

Любопытно, что сам Элвис совершенно не считал все эти средства наркотиками, поскольку они выдавались по рецептам лечащих врачей. В итоге вместо того, чтобы попытаться решить проблему зависимости, он предпочел изучать медицинские характеристики препаратов, дабы избежать побочных эффектов и передозировки…

В ноябре 1970 года певец впервые упомянул в интервью о трудностях в семье, а через год Присцилла объявила об уходе к своему инструктору по карате. Официально развод был оформлен в июле 1972 года и окончательно закреплен в октябре 1973-го. Лиза-Мари осталась с матерью и часто приезжала в Грейсленд. Сохранив фамилию мужа, Присцилла ушла в мир моды, а позже стала актрисой. Ее наиболее известные роли – в сериале «Даллас» и комедии «Голый пистолет».

Пресли был подавлен случившимся, чувствовал себя преданным. У него появились новые подруги, которых он часто менял.

16 августа 1977 года певец вернулся в поместье от зубного врача глубоко за полночь. Остаток ночи прошел в разговорах о предстоящих через два дня гастролях, планах помолвки с новой подругой – Джинджер Олден. Утром Пресли выпил успокоительные препараты, а спустя несколько часов, не имея возможности заснуть, принял еще одну дозу. После этого он провел какое-то время, читая книги в ванной, устроенной на манер будуара.

16 августа около 2 часов дня Олден, проснувшись и не обнаружив Элвиса в постели, пошла в ванную комнату, где нашла на полубездыханное тело. Срочно была вызвана «скорая», доставившая певца в реанимацию. В четыре часа дня было сделано официальное заявление о смерти по причине сердечной недостаточности. Вскрытие показало, что причиной остановки сердца стала чрезмерная доза различных медикаментов и наркотических средств.

