Волшебство святочных гаданий – для вас!

Традиция гадать на Святки является древней и, по всей видимости, будет жить еще очень долго

Несмотря на то, что святочные гадания связаны с границами православных праздников, к истинному христианству они не имеют отношения. И всё-таки люди во все времена прибегали к этому таинственному способу узнать будущее.

Помимо желания знать то, что скрыто, таинство святочных гаданий является очень зрелищным, а подчас и устрашающим. Святки длятся в период с 7 по 19 января. Так что если вы не успели погадать в ночь на Рождество, когда магические сеансы имеют самую большую силу, у вас в распоряжении будет еще почти две недели, когда можно провести святочные гадания.

Они популярны как и среди девушек, так и среди замужних дам. Поздним вечером или ночью девушки собираются вместе, чтобы узнать имя жениха, а семейные дамы гадают о достатке в доме.

Сегодня в деревнях гадают по старинке, как гадали бабушки. В городах молодежь умудряется гадать на шоколадках «Киндер-сюрприз», на полосках бумаги с именами и многом другом.

Правила гадания

Заглядывать в иные измерения нашим предкам помогали спустившиеся на землю души умерших и темные силы, которые в это время развивали особенно бурную деятельность. Поэтому отношение к гаданиям никогда не было легкомысленным. Во время сеанса должны придерживаться определенных правил:

1. Нельзя скрещивать руки и ноги. Это может «запутать» те вещи, с помощью которых вы намериваетесь производить обряд.

2. Нужно снять с себя все кольца и предметы, которые на вас завязаны или опоясывают конечности, например, ремни или браслеты. Иногда распускают волосы и снимают обувь.

3. В помещении должна быть полная тишина. Никакого другого освещения, кроме свечей.

4. В старину гадающие обязательно снимали нательные кресты и убирали из помещения иконы.

Особое внимание отводилось выбору места. Одним из лучших мест считалась баня. Ведь именно здесь, согласно преданиям, жили духи и прочая нечисть. Очень хорошо для гаданий на святки подходит заброшенный дом, подвал или чердак. Особо смелые гадали и на кладбище, ведь нужными считается место на стыке двух миров – пограничные места. Такими могут быть и пороги, ворота, углы в доме.

Специалисты советуют прежде чем начинать гадать, задуматься: нужно ли вам это, и чем вы готовы расплатиться за полученную информацию? Желающим погадать на судьбу следует знать, что при коллективном гадании происходит смешивание энергетик. Чтобы увидеть свою судьбу, следует оставаться наедине с собой, чтобы не смешивать свое будущее с будущим других людей. Не стоит гадать в присутствии детей! Если во время гадания падает свеча, продолжать действо нельзя.

На будущего мужа

В многообразии святочных гаданий легко можно найти что-то для себя. Главное при этом помнить, что какими бы забавными ни казались предписанные действия, они требуют серьезного отношения. Итак, вот некоторые виды гаданий.

С помощью обручального кольца

Стеклянный стакан с простым дном наполните водой на три четверти, после чего положите на дно обручальное кольцо, взятое для гадания у знакомых.

Считается, что если смотреть в его центр, сквозь слой воды, то внутри появится образ суженого.

Ответ из зазеркалья

Гадание по зеркалу считается одним из самых опасных святочных гаданий на суженого. Понадобятся зеркало и свеча. Распустите волосы, если на вас надет пояс, снимите его. Зеркало поставьте напротив себя, рядом – свечу, которая должна быть единственным источником света. Тихо произнесите заклинание: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать», после чего всмотритесь в зеркало. Появление жениха предвестит легкое колыхание свечи и запотевшее или потемневшее зеркало. Смотрите внимательно на левое плечо своего отражения. Рассмотрите лицо и произнесите заклинание-оберег: «Чур сего места!» После этих слов образ мужчины исчезнет, и вы окажетесь вне опасности. Можно также погадать по двум зеркалам. Поставьте их напротив друг друга, а между ними – свечи. Если вы все сделали правильно, в отражении появится коридор. Начинайте вглядываться в коридор и ждать появления жениха. После гадания тоже нужно произнести заклинание-оберег.

На имя

В старину молодые девушки выходили ночью на улицу и у первого встречного спрашивали его имя. Оно и считалось именем будущего мужа. Можно написать записочки с именами, скрутить их и положить под подушку. Наутро вытащить одну и прочитать имя суженого. На луковицах тоже пишут имена претендентов на руку и сердце. Ставят их в воду. Какая луковица прорастет раньше остальных, от имени того и ждите предложения.

Кем будет супруг

Это одно из самых интересных гаданий на Рождество. На столе раскладывают предметы, по которым угадывается профессия. Прежде это были хлеб, книга, ключи, уголь, означающие труд крестьянина, священника, купца и кузнеца. Сейчас используются современные вещи, но среди них должно быть обручальное кольцо. Девушка с завязанными глазами выбирает предмет. Если в руки попадается кольцо, она точно выйдет замуж в наступившем году, но кем будет муж – неизвестно. Ножницы – мужем будет модельер, компьютерный диск – программист, свечка – священник, ручка – писатель или журналист, нож – военный, рюмка – личность, неравнодушная к спиртному, крупа – бизнесмен, пепел – неудачник, монетка – щедрый человек, топорик – злой. А если попадется уголек, ходить девушке в невестах еще год.

На пол ребенка

Потребуется кольцо, нитка и стакан с водой. Проденьте нитку в колечко и опустите в стакан с водой. Затем медленно вытащите и подведите к ладони подружки. Если кольцо будет совершать круговые движения – родится девочка. Если станет качаться, как маятник, ждите мальчика.

С тараканом

Надо поймать таракана (если дома таковых не водится, есть в зоомагазинах), посадить в спичечный коробок и загадать: «Таракан, таракан! Ты везде ходишь, все знаешь, приведи меня к суженому в семью». Потом, возможно, что во сне вы увидите комнату или дом – это жилище вашего суженного. Вы можете увидеть и членов его семьи. Вот цитата из сборника старинных гаданий: «Юной девушке приснилось, что таракан по большаку как пошел, что она еле поспевала за ним. Привел он ее в соседнюю деревню в дом к вдовцу, а не к милому сердцу парню. Сну тому она не придала значения, а по осени к ней посватался тот самый вдовец. Вот так то, от судьбы не убежишь! А другой приснилось, что таракан говорит: «Как же я тебя к суженному приведу, если ты мне коробком лапку прищемила? Утром смотрит, а в коробке таракан дохлый с лапкой прищемленной».

На кофейной гуще

Это уже не гадание на суженого, а о будущем. Лучше пользоваться чашкой самой простой формы. Выпив кофе, чашку накрывают блюдцем и трижды встряхивают её. Гуща расползается по дну, образуя фигуры: контур собаки – дружба, лес – богатство, лестница – достижение цели, венок – слава, церковь, колокольня – возвращение домой, олень – скорая дорога.

По воску

Гадание по воску любили на Руси с древних времен. Понадобится воск, большая ложка, миска с водой и огонь свечи. Растопите воск в ложке и быстро вылейте его в миску с холодной водой. Внимательно вглядитесь в то, что получилось. Силуэты и узоры могут многое рассказать о будущем. Фигуры сможете трактовать сами – они могут походить на пальму (отпуск), профиль Пушкина (талант) или даже значок $ (богатство). Некоторые фигурки имеют особое значение: если воск распался на маленькие капельки – к деньгам, много полосок – много поездок, веер – трудности в работе, гриб – жизненная сила и здоровье, фигура дракона – осуществление мечты, яйцо – рождение ребенка, перемены в жизни.

С котом, книгой и бубновым королем

1. Для этого святочного гадания потребуется кошка или кот. Пусть животное стоит за порогом комнаты. Загадайте желание и позовите кошку. Если она переступит порог левой лапой – желание сбудется, а если правой - возникнут препятствия, которые придется преодолевать.

2. Вот еще одно очень известное гадание, которое можно использовать не только на святочной неделе. Возьмите любую книгу, загадайте страницу и номер строчки сверху. Осталось открыть книгу и истолковать прочитанное.

3. В ночь положите под подушку карту бубнового короля и загадайте конкретного человека. Наутро вы узнаете, что он о вас думает.

Многих волнует вопрос, насколько верны прогнозы, полученные во время святочных гаданий? Как утверждают знающие люди, в основном эти прогнозы сбываются. Тем не менее, якшаться с нечистой силой по христианским канонам считается немалым грехом. Поэтому после гадания было принято ходить в церковь и замаливать этот грех.