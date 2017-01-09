Как лучше ухаживать за кожей зимой?

В этот период она требует специальной поддержки, поскольку испытывает экстремальные нагрузки

Холод и ветер, сырость, на дворе то плюс, то минус… Все эти дополнительные «тяготы и лишения» приводят к тому, что кожа пересушивается, шелушится, трескается. Неприятностей вполне реально избежать, поняв, что же происходит, и приняв необходимые меры.

Атака на кожные покровы

Почему же все-таки зимой наша кожа страдает сильнее, чем в другое время года? На ситуацию влияют несколько простых факторов. Низкая температура воздуха в сочетании с пронизывающим зябким ветром и сыростью воздействуют отрицательно на кожу, разрушая защитную пленку и повреждая ее структуру. Когда из теплого офиса мы выходим на улицу, наша кожа моментально реагирует на изменение условий окружающей среды сужением кровеносных сосудов. При этом незамедлительно ухудшается ее питание и затормаживается обмен веществ. Попадая в тепло, кожа, наоборот, послушно расширяет свои капилляры, чтобы своевременно вывести излишки тепла из организма. Такие скачки, многократно повторяющиеся в течение суток, сказываются на состоянии кожи, конечно, не лучшим образом.

Но и это еще не все. Не секрет, что зимой в помещениях воздух зачастую чрезмерно пересушен. Это способствует выведению влаги из кожи, чем создаются удобные условия для шелушения и раздражения. А учитывая то, что сегодня большинство дам в городах работают офисными сотрудницами…

Виновато, помимо того, и недостаточное количество поступающих в организм витаминов. Сезонное снижение нормы употребления овощей и фруктов провоцирует появление авитаминоза. Ухудшается питание – ослабевают и защитные свойства кожи.

Перечень зимних проблем

Итак, при воздействии холода и ветра мы рискуем заработать следующие проблемы с кожей.

– Пересушивание. Кожный покров делается чересчур сухим, теряет мягкость и эластичность.

– Шелушение – клетки кожи слишком интенсивно подвергаются ороговению и отмирают. При этом кожа приобретает неухоженный вид.

– Появление микротрещин. Пересушенная кожа частенько трескается, при этом трещины могут кровоточить и вызывают неприятные ощущения.

– Покраснение. Оно является вполне естественной реакцией на воздействие контрастных температур. Хотя в некоторых случаях покраснение считается более опасным симптомом: обморожения первой стадии.

– Обморожение как таковое уже не есть мелкое неудобство, а серьезная травма, чье лечение требует обязательного вмешательства специалистов. При обморожениях 3-4 стадий наблюдается омертвение больших участков кожи, их отторжение и образование заметных рубцов.

– Возникновение холодовой аллергии.

На последнем пункте стоит остановиться немного подробнее по причине большой распространенности в последние годы этой противной болячки. Холодовая аллергия проявляется либо высыпаниями на коже (крапивница), либо приступами кашля и одышкой по типу астматической. При крапивнице на коже образуются волдыри, которые могут быть большими и маленькими, располагаться по отдельности или сливаться друг с другом. Высыпания возникают на лице, на руках, иногда даже на губах после употребления холодных напитков. Часто аллергия «прописывается» на голенях и предплечьях, поскольку кожа в этих местах из-за недостаточного количества жировых и потовых желез при низких температурах сильно пересыхает.

Появившись, крапивница быстро завоевывает себе «жизненное пространство», по соседству появляются новые волдыри, которые делаются все больше, соединяясь друг с другом. Высыпания, как правило, сопровождаются зудом и жжением, иногда ощущением жара на пораженных участках…

Без лечения крапивница дает о себе знать некоторое время, после чего сама собой исчезает. Бывает острой и хронической. Обострения случаются после выхода на холод и могут повторяться с осени по весну.

Как сохранить красоту?

Существует несколько действенных рецептов.

1. Для очищения кожи используйте мягкие средства. Щелочное мыло в зимний период необходимо отменить, а вместо него предпочесть увлажняющий гель либо мыло с кремом.

2. Активно пользуйтесь увлажняющими кремами. Увлажняющий крем всегда подпитывает влагой и помогает сформироваться защитной пленке, которая не допустит развития нежелательных состояний кожи. Только важно помнить элементарное правило: увлажняющие кремы нельзя наносить перед выходом на улицу!

3. Применяйте разные защитные кремы, которые специально предназначены для их нанесения в зимнее время. Подобный крем, положенный на открытые участки кожи, создаст своеобразный барьер, ограждающий от неблагоприятного воздействия ветра, сырости и холода.

4. Используйте мягкие скрабы. Зимой, как никогда, делается актуальным удаление ороговевших частиц кожи с ее поверхности. Однако здесь важно не повредить ослабленный эпидермис, поэтому мы советуем вам выбирать скрабы мягкого действия.

5. Ну и, наконец, не забывайте про маски. Питательные и увлажняющие маски – один из самых необходимых компонентов зимнего ухода за кожей. Питательные маски дают коже возможность получать необходимые вещества и защищают ее от пересыхания. Хорошо использовать в качестве поддержки также маски с травами (например, с ромашкой), имеющие противовоспалительные свойства.

Все мы прекрасно понимаем: сухая шелушащаяся раздраженная кожа не добавляет женщинам привлекательности и вносит элемент неряшливости в их образ. Используя всевозможные косметические средства, позволяющие поддерживать нормальное состояние кожи круглый год, представительницы прекрасного пола в состоянии добиться того, чтобы их лицо и руки всегда выглядели нежными, здоровыми и красивыми.