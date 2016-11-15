Груша, яблоко, треугольник и песочные часы – что общего между этими понятиями?

На этот вопрос сразу дадут ответ дизайнеры и модельеры женской одежды

Правильный выбор подходящей именно для вашей фигуры одежды – дело непростое и требующее долгих и кропотливых поисков. Однако не следует торопиться обращаться к имиджмейкерам. Просто внимательно посмотрите на свое отражение в зеркале и определитесь, к какому из нижеприведенных типов относится ваше тело.

Треугольник (груша)

Особенности фигуры: широкие бедра, полные ноги, маленькая грудь и узкие покатые плечи.

Цель подбора одежды: привлечение максимального внимания к верхней части тела.

Наиболее часто встречающийся тип женской фигуры – тот, у которого ширина бедер значительно доминирует над шириной плеч при акцентированной линии талии. Грудь при этом далека от выдающихся размеров, сильно отставая по объему от ягодиц. Основная задача обладательницы такого типа фигуры – максимально скрыть недостатки тяжелого низа, привлечь внимание к аккуратной верхней части и подчеркнуть бюст, зрительно выровняв две части тела за счет оттенков и фасонов одежды.

Рекомендации: В обязательном порядке обзаведитесь жакетом удлиненного кроя с широким вырезом – он заметно расширит плечи, а также подчеркнет талию. Выбирайте пестрые топы и блейзеры с подплечниками, зрительно увеличивающие верх, а также старайтесь придерживаться цветового принципа «светлый верх, темный низ». Брюки свободного кроя не заостряют внимание на увеличенных бедрах, зрительно удлиняя ноги и делая фигуру более стройной. Если вы собираетесь на пляж, выбирайте закрытые купальники с обильным декором в верхней части. Избегайте моделей с высокими вырезами на плавках, открывающими широкие бедра, а также классических джинсов с задними карманами, еще больше подчеркивающими крупные бедра, и фасонов с заниженной талией и мини-юбок. Юбка-макси, напротив, поможет скрыть явные недостатки фигуры и подчеркнуть ее женственность.

Перевернутый треугольник

Особенности фигуры: широкие плечи, массивная грудь и узкие бедра.

Цель подбора одежды: акцент на узких бедрах.

Такая фигура довольно часто встречается у активных женщин, внимательно контролирующих свой вес и регулярно занимающихся спортом. Отсюда у многих по незнанию образуются «накачанные» плечи, которые в сочетании с хрупкой подтянутой фигурой и узкими бедрами дают нестандартный профиль. Обладательницы такого типа фигуры часто хотят зрительно уменьшить плечи в объеме и акцентировать внимание на нижней части фигуры (благо стройные ноги и крепкие подтянутые бедра – немалый повод для гордости).

Рекомендации: широкие плечи легко скрыть под блейзером с рукавом реглан (со слегка завышенной линией плеча), платьем с заниженной талией и V-образным вырезом топа. Фигуру также помогут зрительно уравновесить крупные вертикальные полосы. Широкие плечи просто спрятать под темными тканями, а для нижней части гардероба лучше всего выбрать светлые тона. Ни в коем случае не носите двубортные пиджаки и платья с вшитыми подплечниками, а также избегайте больших широких воротников.

Песочные часы

Особенности фигуры: ярко выраженные грудь и бедра, сбалансированные пропорции

Цель подбора одежды: акцент на талии и достоинствах фигуры

В XIX веке фигура «песочные часы» считалась идеальной: грудь и бедра ярко выражены и наделены примерно одинаковыми параметрами, что подчеркивает осиную талию и придает фигуре аристократическое благородство. Поэтому счастливые обладательницы такого типа фигуры, в особенности те, что не страдают проблемой лишнего веса, могут носить практически любой фасон одежды. Идеальные варианты для подобной фигуры – топы без бретелей, подчеркивающие линию декольте, платья в пол, трапециевидные платья и облегающие фигуру платья-бандо. Любая облегающая одежда, мягкие и струящиеся ткани, прямые рубашки и узкие брюки станут отличными вариантами для такой фигуры.

Рекомендации: избегайте излишних акцентов на бедрах и мешковатых фасонов, которые скроют достоинства фигуры и сделают ее бесформенной. Не останавливайте свой выбор на тяжелых тканях и грубом крое.

Прямоугольник

Особенности фигуры: крупные и широкие кости, избыточная масса тела, равномерно распределенная по фигуре, плоские ягодицы и прямые плечи.

Цель подбора одежды: смягчение линий фигуры, создание округлостей и силуэта.

У обладательниц прямоугольной фигуры плечи и бедра равны по ширине линии талии, то есть налицо излишний вес в области живота и, соответственно, отсутствие ярко выраженных изгибов и профиля.

Рекомендации: откажитесь от поясов, кулисок, рифленых вставок на линии талии – одним словом, любых элементов, акцентирующих внимание на проблемной зоне. Старайтесь носить расслабленные фасоны платьев со свободной талией, удлиненные свободные блейзеры и топы либо темных оттенков, либо с геометрическим рисунком, зрительно сужающим фигуру. Избегайте любых оборок и рюшей, а также плиссированных фасонов и косого кроя.

Яблоко

Особенности фигуры: широкие плечи, полное отсутствие линии талии, избыточная масса тела в области живота, прямые ноги и подтянутые бедра.

Цель подбора одежды: «скрытие» живота, акцентирование внимания на бедрах и ногах.

Обладательницы подобной «круглой» фигуры обычно страдают излишним весом в области живота и груди, но при этом сохраняют стройность ног. Такой тип фигуры модельеры называют самым коварным и утверждают, что он потому требует максимально тщательного подбора одежды.

Рекомендации: Избегайте любых поясов и акцентов на талии – это вам ни к чему. Откажитесь также от летящих тканей, создающих ненужный дополнительный объем, и от брюк на заниженной талии. Чаще открывайте и подчеркивайте грудь, не стесняясь носить декольте. Юбки и брюки с высокой талией подчеркнут бедра и ноги, скрыв живот. Выбирайте цельнокроеные платья, платья-футляры без рукавов или платья с корсетом (при использовании корсета внимательно следите за тем, чтобы на спине сзади не образовывались типичные для фигуры «яблоко» складки). Платья с завышенной талией и подобранные к ним укороченные жакеты – отличный вариант для скрытия отсутствующей линии талии.