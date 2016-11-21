Чистка лица в домашних условиях – что и как делать

Любая женщина мечтает о красивой и здоровой коже, но не всякая знает, как сделать ее такой

Но сегодня трудно уберечь кожу от неблагоприятных экологических условий. Черные точки на лице – проблема, знакомая почти каждой даме. К сожалению, не всегда можно найти деньги и время на визит к профессиональному косметологу. Поэтому, взвесив все за и против и внимательно изучив процесс механической чистки кожи лица, вполне можно заняться этим и дома.

Зачем это нужно

Угри – или, по-научному, комедоны – есть на коже более чем 80% жителей мегаполиса. И отчасти в их появлении виноват образ жизни.

Наши сальные железы постоянно выделяют специальное маслянистое вещество, защищающее кожу от пересыхания и воздействия окружающей среды. Появляясь на поверхности кожи, оно смешивается с ороговевшими чешуйками.

В идеале кожа должна очищаться самостоятельно. Но под воздействием стресса, гормональных сбоев, ненормированного питания и заболеваний внутренних органов увеличивается выработка кожного сала. А цикл обновления клеток, напротив, замедляется. В итоге сальные железы перестают нормально функционировать, увеличиваются в размерах, и на поверхности появляются черные точки.

Поскольку комедоны находятся глубоко внутри, кремы и маски не всегда способны удалить их. Облегчить коже жизнь и придать ей гладкости сможет только глубокая чистка лица.

Важные правила

При проведении чистки лица в домашних условиях нужно неукоснительно соблюдать два правила.

Во-первых, все манипуляции при чистке лица надо проводить только на тщательно очищенной коже и идеально вымытыми руками, чтобы не занести никакую инфекцию.

Во-вторых, нельзя проводить процедуру чистки, если на коже имеются воспаления, недозревшие прыщики, незажившие ранки или другие заметные заболевания кожи. Всё это может привести к еще большему воспалению.

Будьте предельно аккуратны, если на коже имеются воспаленные угри или открытые ранки. Дождитесь их полного заживления, протирая лицо ватным тампоном, смоченным очищающим лосьоном или косметическим молочком. Никогда не выдавливайте угри, чтобы не занести инфекцию. Лучше будет подсушить их при помощи салицилового спирта или масла чайного дерева. А когда угри пройдут, начинайте регулярно чистить лицо от черных точек. Только так вы сможете предотвратить появление нового воспалительного процесса.

Предварительная подготовка

Перед проведением механической чистки нужно правильно подготовить кожу.

Непосредственно перед очищением необходимо узнать, какой у вас тип кожи. Косметологи выделяют четыре типа: нормальный, жирный, сухой и смешанный. Самая деликатная чистка предназначена для сухой кожи лица. Наоборот, если кожа жирная, придется поработать гораздо интенсивнее.

Чтобы процедура чистки кожи проходила легче, регулярно используйте средства с фруктовыми кислотами. Они способствуют выравниванию эпидермиса, избавляют от ороговевших чешуек кожи, оказывают размягчающее действие на комедоны.

Следующий шаг – нужно хорошо очистить кожу гелем или молочком для умывания. После этого нанести на лицо скраб, помассировать несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно приготовить скраб самостоятельно, а можно воспользоваться готовым. При выборе скраба в магазине стоит обратить внимание на то, чтобы очищающие частички были не слишком крупными, иначе они будут травмировать нежную кожу лица. Если вы всё-таки решили сделать скраб сами, просто перемешайте остатки свежемолотого натурального кофе с ложкой сметаны или йогурта.

Технология глубокого очищения

В большинстве случаев такую процедуру, как глубокая чистка лица, проводят в косметических салонах. Различают ручную и вакуумную чистку. Ручная ценится значительно дороже, хотя риск от нее больше. Ведь одно неаккуратное движение специалиста – и на коже останутся вмятины.

Плюсы глубокого очищения: кожа хорошо избавляется от омертвевших клеток и от комедонов.

Минусы: процедура долгая и достаточно болезненная, после нее на коже может возникнуть воспаление, которое пройдет через несколько дней. Также поверхность эпидермиса может шелушиться, но с этими неприятностями легко справиться, если использовать средства с фруктовыми кислотами и хороший увлажняющий крем с ферментами.

Глубокая чистка лица вполне возможна и в домашних условиях. К тому же, если вы будете проводить эту процедуру сами, она не будет такой болезненной – ведь себе причинять нестерпимую боль вас никто не заставляет. Данная процедура достаточно простая и не требует специальных приспособлений. Нужно лишь помнить о мерах предосторожности – если проводить чистку грязными руками на неподготовленной коже, вы можете нанести своему лицу урон в виде рубцов и купероза. Но если всё делать правильно, результат порадует.

1. Итак, мы очистили кожу с помощью скраба, подготовив ее. После этого нужно приготовить травяной отвар. Для проблемной и сухой кожи лучше взять такие травы как полынь, розмарин и тысячелистник, для жирной кожи подойдут хвощ и ромашка.

2. Емкость с горячим травяным отваром нужно поставить на стол. После этого сделайте паровую баню для лица в домашних условиях – наклоните голову над паром, а теплое полотенце накиньте сверху, чтобы внутрь не попадал внешний воздух. При такой процедуре кожа лица распарится за 15 минут.

3. Теперь кожа лица полностью готова к глубокой чистке. Сухими руками, предварительно обработанными дезинфицирующим раствором, следует удалить черные точки (камедоны). Если кожа распарилась и поры раскрылись, удалить их достаточно легко. Указательными пальцами надавите на черную точку с двух сторон – грязь должна выйти из поры. Не давите на кожу ногтями, после этого могут остаться шрамы!

Старайтесь надавливать на точку лишь подушечками пальцев. Для полного предотвращения попаданий инфекции можно обмотать указательные пальцы марлей. Также в процессе чистки лица в домашних условиях нужно периодически протирать лицо перекисью водорода.

4. После окончания чистки поры необходимо сузить. Для этого протрите лицо спиртосодержащим тоником, затем нанесите увлажняющий крем.

Чистим поры при помощи масок

Не все готовы пойти на такую радикальную меру, как глубокая чистка лица. К тому же ее не рекомендуется проводить слишком часто. К счастью, существует множество других способов очищения пор. Например, маски и скрабы.

Содовая маска-скраб с солью

Такую маску можно использовать раз в неделю или чаще, по мере возникновения черных точек. Сначала нужно намылить лицо молочком или гелем для умывания – до образования мыльной пены. Затем следует в равных пропорциях развести мелкую соль и соду и нанести полученную кашицу на лицо. Помассировать лицо 2-3 минуты, особое внимание уделить зоне скоплений черных точек. После этого оставить маску на 5-10 минут. За это время вы можете ощутить легкое покалывание. Это нормальное явление, сода взаимодействует с кожей. Через 10 минут маску смывают теплой водой.

Эффект от такой маски весьма ощутимый. Процедуру можно повторить через пару дней. При регулярном использовании такой маски кожа становится ровной, матовой и чистой.

Маска с бодягой

При очищении кожи бодяга является одним из самых сильных средств. Она обладает интенсивным сосудорасширяющим и отшелушивающим действием и разглаживает мелкие морщинки. Однако не стоит делать маски из бодяги, если у вас слишком чувствительная кожа, и если есть воспалительные процессы.

Для приготовления маски смешайте порошок бодяги с трехпроцентным раствором перекиси водорода до кашицеобразного состояния и нанесите тонким слоем на лицо. Через 15 минут маску смывают теплой водой, при этом может ощущаться достаточно сильное жжение. После применения бодяги лицо может стать красным – усиливается прилив крови к коже. Это пройдет через несколько часов. К тому же кожа может начать сильно шелушиться, ведь вместе с маской смываются отмершие клетки эпидермиса и удаляются загрязнения. Чтобы избежать сильного шелушения, после маски нужно нанести увлажняющий крем.

Маска с глиной

Из всех видов косметических глин для очищения черная подходит больше всего – она отлично очищает кожу, избавляя ее от черных точек. После использования черной глины кожа выглядит более здоровой. Дополнительный плюс в том, что она подходит для любого типа кожи. Глина обладает отличным вытягивающим свойством. Поэтому бывает, что после первого применения масок из глины на коже появятся высыпания, которых раньше не было. Это связано с тем, что глина вытянула наружу токсины. Примерно после третьей процедуры все покраснения и высыпания пройдут, и кожа будет выглядеть более ровной и чистой.

Хорошо помогает избавиться от черных точек следующий рецепт: разведите черную глину теплой водой до консистенции густой сметаны и нанесите на лицо. Как только глина подсохнет, начинайте нежно массировать кожу лица смоченными в воде пальцами. Глина начнет скатываться и смываться с лица. После трех минут такого массажа смойте остатки глины теплой водой. В завершении можно сделать легкий пилинг лица. Для этого подойдет скраб из кофейных зерен.

Отлично очищает кожу лица и обычная маска из глины. Глину разводят теплой водой или настоем трав и оставляют на лице на 10-15 минут, затем смывают водой.

Маска из овсянки

Для приготовления этой простой маски нужно залить кипятком одну столовую ложку овсянки, чтобы получилась кашицы средней плотности. Потом нужно нанести кашицу на лицо и помассировать кожу, после чего оставить на несколько минут. Смыть водой.

Поскольку овсянка – это отличный продукт, богатый витаминами и минералами, она не только отшелушит кожу лица, но и впитает в себя жир. Эффект поразит вас в буквальном смысле слова - маска из овсянки вычистит забившиеся поры, освежит цвет лица и слегка подсушит кожу.

Процедуры увлажнения кожи

После чистки лица в домашних условиях рекомендуется делать увлажняющие маски или, как минимум, нанести увлажняющий крем, чтобы успокоить кожу.

Очень хорошо успокаивает медовая маска – кожа становится нежной, пропадает шелушение. Нужно взять столовую ложку меда и столько же оливкового масла. Нагрейте полученную смесь на водяной бане и наложите на лицо, через 15 минут смойте водой.

После проведения чистки кожа лица становится намного мягче, появляется здоровый блеск и сияние. Помните, что утром, на следующий день после процедуры, незначительная краснота еще останется. Поэтому лучше не проводить чистку перед выходными или важной встречей.