Идеальная история Марины Нееловой

Кто-то из критиков однажды заметил, что жизнь Марины Нееловой практически безупречна

Всё у нее получалось, все мечты воплощались в жизнь. С детства мечтая о сцене, она стала блестящей исполнительницей неустойчивых и страстных характеров. Она и сегодня, играя возрастные роли, выглядит по-прежнему юной. Неелова не любит давать интервью, для зрителя она живет на сцене. Для кого-то она трепетная Аллочка из «Осеннего марафона», для кого-то – учительница из «Дорогой Елены Сергеевны». А в жизни – интеллигентная и очень красивая женщина.

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. С детства ей прививали любовь к искусству. Мама водила ее на спектакли, папа приобщал к живописи и развешивал по дому свои акварели.

Как-то девочку привели в Кировский театр на балет «Щелкунчик». «Часто вспоминаю, – рассказывала актриса, – как я первый раз попала в театр, мне было лет пять. Шел балет «Щелкунчик». Я вошла в зал, села в бархатное кресло, и передо мной открылась потрясающая картина, в которую я абсолютно верила. Балерины на тонких ножках на пуантах, в легких пачках выбегали на сцену. Весь зал смотрел на них с восторгом, сверху сыпались цветы. С балконов, отовсюду летели эти цветы, ими была засыпана вся сцена. «Боже, – думала я, – какая прекрасная жизнь! Вся в цветах!»

Марина решила, что будет балериной. С утра до вечера она махала руками и надевала ботиночки, похожие на пуанты. Но судьба привела ее на драматическую сцену.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Скверный характер

После школы Марина отнесла документы в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Там был невероятный конкурс, около ста человек на место, а Неелова была худенькой и скромной. «Да что ж это такое? Так меня ни за что не примут! – думала Марина, оглядывая статных конкуренток. – Хоть бы стул какой на сцене поставили, за который можно спрятаться и оттуда отрывок читать».

Но ей удалось взять волю в кулак и прочитать отрывок из «Войны и мира». Текст не раз читали, но девушка произвела впечатление.

В институте Неелова показала себя как неординарная актриса. Один из ее этюдов В. В. Меркурьев отметил фразой: «Ее биомеханическая ворона совсем как живая».

А еще о ней сложилось мнение, что характер у нее... скверный. Однако Василий Меркурьев относил Неелову в число самых одаренных учениц. Сама же Марина на эту тему высказывалась так: «Просто у меня есть характер, и не нужно говорить, что это плохо».

Дорога к мастерству

Кинодебют состоялся на третьем курсе – ее пригласили на пробы фильма Надежды Кошеваровой «Старая, старая сказка».

Актриса вспоминает: «Прекрасно помню первый съемочный день. Я испытывала страх, который испытывает, наверное, каждый нормальный человек перед первым шагом на сцену, перед вторым, перед десятым и каким угодно, сколько бы ты ни работал…».

Первые роли Нееловой были либо романтичными – как в фильмах «Принц и нищий» и «Тень», либо лирическими – «Ждем тебя, парень!», «Цвет белого снега». Ее драматический талант помог раскрыть фильм «Монолог». Уже через четыре года ее фото поместили на обложке журнала «Советский экран».

Неелова так фанатично относилась к работе, что жертвовала здоровьем. Например, режиссер картины «С тобой и без тебя» Р. Нахапетов заставлял актрису, которая играла батрачку, таскать мешки с камнями, доить коров и косить траву. В том же фильме актрису должен был ударить партнер Юозас Будрайтис. Несколько дублей он «бил» ее очень деликатно, но режиссеру казалось, это неправдоподобно, и у актрисы всё же появились синяки.

Режиссеры, партнеры и даже композиторы ей попадались только гениальные. Она снималась у Ильи Авербаха и Семена Арановича, Эльдара Рязанова и Михаила Козакова, Никиты Михалкова и Романа Балаяна.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Народная героиня

Говоря о Нееловой, не упомянуть фильм Георгия Данелии «Осенний марафон» просто невозможно. В ее фильмографии немало удач, но героиня «Осеннего марафона» стала народной.

На съемках у актрисы возник с режиссером нешуточный конфликт. Добираясь до самой сути роли, она замучила Данелию вопросами, и он стал передавать ей замечания через сценариста Володина. Когда атмосфера совсем накалилась, Неелова заявила режиссеру: дескать, пусть он объяснит, на какое животное похожа ее героиня. Кто она – собака, корова, кошка, птица?

Ругаясь, Данелия достал из кармана фигурку нелепого существа с огромными глазами. «Вот она, твоя героиня», – сказал Нееловой Данелия, и всё сразу стало ясно. Больше конфликтов не было.

В результате на свет появился удивительный образ, вызвавший целую волну откликов. «Как вы могли разрушить семью, разбить сердце?» – писали жены. Возлюбленные рассуждали, какой черствой была жена. Прошли десятилетия, а «Осенний марафон» и по сей день тревожит и забавляет нас.

Неординарная женщина

Критик однажды сказал о ней: «По сцене она двигается, как беспокойная кошка… У нее голос избалованной девочки и эротическая внешность, которая электризует публику». Этой женщиной были очарованы многие, ее всегда хотелось защищать.

Первая же кинороль Неелова произвела впечатление на режиссера А. Васильева, пригласившего ее в свою дебютную картину. Так она нашла своего первого мужа.

Анатолий Васильев вспоминает восьмилетний брак с Нееловой с юмором: они жили в хрущевке, где Анатолий сам делал ремонт. Жена играла в театре и много снималась в кино. Он ее во всем поддерживал, но после развода они больше не общались. По словам Васильева, он ушел, «как отрезал». О дружбе с бывшей женой и речи не было.

Говорили, что причиной разрыва стал роман Нееловой с Гарри Каспаровым. Он был младше ее на 16 лет, но актриса безумно влюбилась... Подтверждение того, что их отношения – не выдумка, обнаружилось в книге самого Каспарова «Дитя перемен». «Вне сцены говорили, что она – та женщина, которая прячет свою душу глубоко внутри, словно роза – шипы. Короче говоря, это была неординарная женщина», – так Каспаров написал несколько лет спустя.

Ходили слухи, что отношениям помешала мама спортсмена, которая признавала только карьеру сына и думала, что сына может ее разрушить. Гарри послушал мать и порвал с Нееловой. Весь театральный мир встал на защиту Марины, закрыв двери для того, кто ее предал. Неелова уже была беременна, но вычеркнула Каспарова из жизни. В 1987 году она родила дочь Нику.

Долгие годы актриса вела замкнутый образ жизни, но однажды друзья вытащили ее на прием, где она познакомилась со своим вторым мужем Кириллом Геворгяном. Он смог найти подход и к Марине, и к ее дочери, заменив ей отца. Пять лет Неелова жила на две страны, разрываясь между семьей и работой в Москве. Под нее перекраивался репертуар «Современника».

Потом мужа направили послом в Нидерланды, она, уже в статусе жены посла, устраивала приемы. Постепенно жизнь актрисы вошла в «тихие берега»: театр – дом, дом – театр. Материнство для нее оказалось таким же «делом жизни», как и искусство. С годами дочь Ника все больше становится похожа на знаменитую маму, но не пошла по ее стопам – стала не актрисой, а художницей и автором инсталляций.

Фото с сайта kino-teatr.ru

«Редко смотрюсь в зеркало»

Ее изящную талию объемом в 54 сантиметра безмерно ценили модельеры. Так, Вячеслав Зайцев, одевая Неелову для спектакля «Вишневый сад», ездил в Париж за кружевами и страусиными перьями, – такую женщину одевать иначе было бы преступлением!

Вес у Нееловой всегда был «балетным» – сорок пять килограммов. Войдя в лифт, актриса подпрыгивала: только тогда лифт соглашался везти груз. В юности она переживала из-за худобы, да и ехидные коллеги зачастую подливали масла в огонь. С годами комплексы ушли в прошлое.

На вопрос, как ей удается так хорошо выглядеть, Неелова однажды ответила: «Наверное, потому, что я очень добрый человек. Честно говоря, редко смотрюсь в зеркало – только когда прихожу на спектакль и сажусь в гримерке».

Коллеги очень любят и уважают актрису, например, Лия Ахеджакова так сказала о Нееловой: «Она вызывает восхищение и удивление. Причем всегда. Своим поведением в жизни, в театре, отношением к профессии. У Пастернака есть строчка «корень красоты – отвага». Это абсолютно применимо к Марине. Ей свойственна отвага в поступках – и в жизни, и на сцене».

Цитата: «Счастье – это когда ты читаешь интересную книгу, знаешь, что тебя ждет интересная работа, рядом с тобой сидит твой ребенок, на траве резвится твоя любимая собака».