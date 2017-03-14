Жесты – «сигнальная связь» человечества

Их язык один из самых древних языков в истории

Две тысячи лет назад Марк Туллий Цицерон учил ораторов правильно жестикулировать. Самый древний словарь жестов, судя по всему, принадлежал римскому ритору Квинтилиону, жившему в I веке до н. э.

Национальные изюминки

Тесная связь жестов с речью наложила на них немало расовых, социальных и индивидуальных отпечатков. Национальный характер многих жестов подтверждают красноречивые факты. Так, англичане, итальянцы и русские по-разному машут рукой на прощание. Восточные народы, в отличие от европейцев, в момент приветствия складывают ладони перед грудью, а конголезцы вообще дуют на ладони.

Культурными нормами социума определяется также сила и частота жестикуляций. Английский психолог Майкл Арчил, изучавший язык жестов во время кругосветного путешествия, установил: в течение часового разговора финн прибегает к жестикуляции в среднем один раз, итальянец – 80, француз – 120, а мексиканец –180 раз!.. Русские отличаются относительной сдержанностью – используют примерно 40 жестов в час. Язык французов и латиноамериканцев наиболее экспрессивен, причем «сигналят» они обеими руками.

Одно и то же выразительное движение означает у разных народов разные вещи. К примеру, жест, которым русский демонстрирует пропажу или неудачу, у хорватов означает признак удовольствия и успеха. Когда славяне крутят указательным пальцем у виска, то подразумевают глупость, а вот в Голландии это означает остроумную фразу. В Болгарии кивок головой вниз означает «нет», у нас — «да».

В Америке «бублик», образованный большим и указательным пальцами, гласит: «Все в порядке» (о'кей), а в Японии он означает просьбу занять монету.

Жесты неискренности часто связаны с левой рукой. Если на Востоке протянуть в ней еду, деньги либо подарок, можно нанести собеседнику оскорбление: левая рука у тех, кто исповедует ислам, считается «нечистой».

Ритуальные жесты

Жесты делят на ритуальные и эмоциональные. Ритуальные жесты в свою очередь можно разделить на две социокультурные группы: жесты Средневековья и Нового времени.

Мы и поныне воспроизводим многие жесты, рожденные в те эпохи, не зная, откуда они взялись. Эти жесты продуцируются нашей генетической памятью. Таковы поцелуй, рукопожатие, вручение подарков...

Жесты, возникшие в феодальные времена, отражали личную преданность вассала сеньору. Слуге полагались верность и самоотверженность по адресу покровителя либо прекрасной дамы. К периоду рыцарства относятся следующие жесты:

– когда сеньор легко ударяет рукой по плечу вассала или мечом касается плеча воина, посвящаемого в рыцари, это означает принятие человека под свое покровительство. Вассал при встрече и прощании вкладывает обе руки в руки покровителя, а тот его обнимает и целует;

– подданный вручает сеньору свою перчатку как символ преданности, а тот в знак тесной дружбы надевает ему кольцо. Наоборот, разрыв отношений символизировался тем, что соперники и враги швыряли друг другу перчатки и кольца.

И в наши дни при официальном и публичном общении многие политические деятели, подчеркивая тесные контакты, обмениваются рукопожатиями, объятиями и поцелуями. Знаменитые лобызания Брежнева с соратниками — типичный знак абсолютного доверия. Что касается современного делового мира, то подобные излияния в нем далеко не всегда уместны.

Сохранились и ритуальные жесты между мужчиной и женщиной, принятые в эпоху служения прекрасным дамам. Он подает руку ей в знак восхищения ее красотой, целует руку и преклоняет колено… Жесты галантности, изобретенные мужчинами, по сей день отражают личную преданность и желание служить женщине.

Вторая культурная стадия связана с эпохой развития предпринимательства, когда основной ценностью провозгласили независимость личности. Почти перевелись жесты «сверху вниз». Партнеры при общении больше не заключают друг друга в объятия, не похлопывают по плечу, а прикасаются к руке, к локтю, похлопывают сбоку, что обозначает некий баланс в общении. Кисти работают не по вертикали, а по горизонтали. Если жестикуляция Средневековья символизировала некую спаянность, контакт тел и рук, то новые времена стали демонстрировать партнерские отношения, подчеркивая автономность собеседников.

Возникают жесты, которые не требуют физического контакта:

– мужчина прижимает руку к сердцу — клятва верности и уважения. Жест происходит от инаугурации американского президента, выражает преданность своему народу и желание служить ему;

– обе руки прижимаются к груди — этот более эмоциональный жест является выражением искренности;

– преклонение на одно колено — служение человеку, обладающему большими достоинствами. В отличие от позы в русской культуре — встать на оба колена: фигура поверженного, наличие некоторого дискомфорта;

– встреча и прощание скрепляются простым рукопожатием, что обозначает плодотворное сотрудничество в общем деле, а не только личные симпатии;

– согнутая в локте и сжатая в кулак рука выражает сплоченность и твердость в отстаивании своих позиций (традиционный жест разных лидеров, призывающий к борьбе).

Когда нынешний спортсмен кланяется публике, он делает кивок головой и разводит руки в сторону - жест, сохранившийся от гладиаторских боев. Актеры очень похоже посылают воздушный поцелуй и низко кланяются аплодирующему зрительному залу, демонстрируя любовь и признательность.

Эмоциональные жесты

Эмоциональные жесты, которые еще называют экспрессивными или модальными, усиливают значение сказанного, отражают наш душевный накал. Известный русский государственный деятель начала XIX века М. М. Сперанский говорил: «Рука может двигаться тогда только, когда ударит в нее сердце».

Тем не менее, говорящий должен соотносить проявление собственных чувств и эмоциональную окраску изложения материала с манерой жестово-выразительной демонстрации. Контроль позволит избежать несоответствия эмоционального накала и излагаемой темы. Чтобы не вышло так, как у Гоголя с учителем истории в комедии «Ревизор». Тот говорил об ассириянах и вавилонянах еще уравновешенно, когда же дошел до Александра Македонского, «сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол»! Так выразил свой восторг перед героизмом Македонского горячий провинциальный преподаватель…

К эмоциональным относятся некоторые театрально-патетические жесты. Например, положение стоя, одна или обе руки на уровне плеч, слегка согнутые в локтях, означает, что оратор предъявляет себя миру и заявляет о своей любви к окружающим. Используется обычно в момент, когда градус страстей достигает апогея и по задумке мобилизует всех собравшихся.

Известный жест Ленина: сверху, с трибуны, рука несколько выше головы разворачивается и указывает в бесконечность, также адресован ко многим.

Другие разновидности жестикуляции

Имеются в арсенале у людей и жесты позитивные, и негативные, и жесты-колебания, и некоторые другие жесты.

Позитивные выражают восторг, восхищение, радость, внимание, одобрение, согласие, благодарность. Это и руки-объятия, и большой палец кверху, и две сцепленные кисти рук, и многие другие.

Негативные символизируют растерянность, смятение, досаду, недовольство, возмущение, испуг, страх, несогласие, недоверие, негативную оценку, оскорбление, угрозу. Руки, сжатые в кулаки и согнутые в локтях, приподнятый вверх подбородок обозначают месть. Руки, разведенные в стороны и сжатые внизу в кулаки — фигура бессилия, гласящая, что человек хочет, но не в состоянии отомстить за нанесенное оскорбление.

Жест прощания – рука согнута в локте и поднята вверх, воспроизводя движение маятника по горизонтали, – разделяющий. Его широко стали использовать, стоя на Мавзолее, члены правительства для приветствия проходящих мимо «товарищей». Таким способом функционеры отделяли себя от людей, подсознательно показывая, что им с ними в этой жизни идти в разные стороны.

Жест закрытости выражается в машинальном прикрытии рта рукой. Так председатель правительства Е. М. Примаков сидел на совещаниях, положив локти на стол и прикрыв рот двумя кулаками, а иногда и переплетенными пальцами.

Обычная фига, «комбинация из трех пальцев» – по сути, защитный жест, отражающий энергетическое, существующее или вероятное, нападение.

Чтобы повысить свою коммуникативную компетенцию, нужно сознательно осваивать язык жестов. Особенно – некоторые группы жестов, выражающие позицию человека в процессе общения, а также различные внутренние состояния говорящих.

Среди них жесты-прикосновения: поцелуй, поглаживание, рукопожатие, объятие, потирание кончика носа и прочие. На выбор подобных жестов влияет статус партнера, возраст, пол, степень знакомства, принадлежность к культуре. Например, рукопожатие при общении мужчин в момент приветствия у немцев и русских используется чаще, чем у англичан и американцев. А похлопывание по спине и плечу возможно только при социальном равенстве партнеров.

Пару слов об этике

Жесты-паразиты, как и слова-паразиты, крайне нежелательно использовать в общении: крутить пуговицы, хватать за рукав, поправлять одежду, переминаться с ноги на ногу и т. п. Вообще жесты должны быть органичными, сдержанными, без резких широких взмахов и острых углов. Предпочтительны округлые «сигналы» и лаконичная жестикуляция. Противная программа действий выдает нервного, закомплексованного человека

Чтобы каждый день выглядеть безупречно в обществе, надо учиться корректно держать себя, следить за своей осанкой и позой.

Этикет не рекомендует указывать пальцем на человека или на какой-либо предмет, во время разговора вертеть в руках различные предметы, барабанить пальцами по столу, хрустеть пальцами, почесываться, рыться в карманах…