Александр Васильев: «О стране судят по тому, как женщины в ней одеваются!»

Этот человек знает о стиле и моде все и даже больше

Васильев – известный на весь мир дизайнер интерьеров, телеведущий, стилист и историк моды. Он создатель декораций для опер и театральных постановок, фильмов и балетов.

Интересно то, что стиль этого гуру модного мира нравится далеко не всем. Так, некоторые критики сравнивают то, как одевается Васильев, лишь в контексте стиля Пескова и Пенкина, возводящих пошлость в ранг экстравагантности. В любом случае, Васильев оставляет за собой право быть непохожим ни на кого. А его высказывания о моде всегда оригинальны.

Александр Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве в театральной семье. Его отец был дизайнером-модельером, мама выступала на театральных подмостках. Васильев увлекался модой с детства. Первые костюмы для спектакля он разработал в пятилетнем возрасте. А в семь лет уже радовал зрителей в телепередачах «Театр колокольчика» и «Будильник».

Для постановки «Волшебник изумрудного города» мальчик создал декорации и костюмы, когда ему было двенадцать. Ничего удивительно, что в шестнадцать лет юноша уже был принят на работу бутафором в театр «Современник».

Еще будучи школьником, Васильев пообещал самому себе, что если в 1980-х годах в России не произойдет революция, он уедет отсюда. Позже он сдержал слово.

Фото с сайта vassiliev.com.ru

«Самый прекрасный город»

Неизвестно как бы дальше сложилась жизнь Васильева, если бы не бурный роман с Машей Лавровой. Тогда ему очень хотелось быть рядом с любимой, но её мама вышла замуж за француза, забрав дочку в Париж.

«Ты должен приехать ко мне туда – в этот самый прекрасный город на земле!» Александр Александрович до сих пор вспоминает эти слова Маши. И он пообещал себе приехать в Париж. Как осуществить мечту, он даже представления не имел, но твёрдо верил, что всё получится.

Возможность покинуть родину представилась через два года. Совершенствовать русский язык в МГУ приехала французская девушка Анна. Она и стала пропуском Васильева в Европу.

В 1982 году они поженились и покинули СССР. Париж встретил юношу контрастами – тёмные переулки сменялись цветущими Елисейскими полями и сверкающими лайтбоксами. Молодожены поселились в 14 округе в крошечной квартирке. Время пролетело быстро, виза Васильева истекла. Александр подал документы на продление пребывания во Франции, и его просьбу удовлетворили. Сегодня это звучит обыденно, но в те времена это было невероятно. И лишь годы спустя Васильеву выяснил, что этому способствовало КГБ, у которого на русского декоратора были свои планы.

Путь к признанию

Первые годы жизни в Париже у него почти не было средств на жизнь – даже стул ему пришлось искать на свалке, а распеванием русских песен под аккомпанемент уличных музыкантов Васильев зарабатывал на жизнь.

Вскоре Фортуна улыбнулась будущему искусствоведу – он начал получать заказы на декорирование французских театров и фестивалей. Он очень много учился во Франции, окончил факультет дизайна интерьеров дворцов в школе Лувра.

Уже в 1982-м Васильева приглашают декорировать спектакль «Папесса Иоанна», который с успехом прошел в театрах «Пуатье» и «Картушери». Дальше были декорации и костюмы для пьес «Галереи дворца», «Галереи дворца».

Увы, жена не разделяла его стремлений, они расстались. Уже в 1985 году Васильева приглашают в Рейкьявик, где он готовит костюмы для постановок «Платон» и «Дикий мёд». Спектакли ждал аншлаг, и очень скоро художника засыпают предложениями ведущие театры всех европейских стран.

Кроме того, долгие годы Васильев штудировал книги о моде, чтобы в 1994 году представить программу лекций, переведенных на четыре языка. С тех пор искусствовед выступает в университетах по всему миру.

Осенью 2003 года Васильев открыл дизайн-студию «Интерьеры Александра Васильева» в Москве и показал зрителям коллекцию антиквариата. Он поразил всех коллекцией антикварной одежды: купленные на аукционах старинные костюмы были поистине уникальны. Кстати, коллекционер не расстаётся с ними ни за какие деньги, хотя деньги предлагали немалые.

Фото с сайта vassiliev.com.ru

«Отдохнем в гробу»

Он считает своим достижением то, что в России стало меньше пергидрольных блондинок и канули в Лету джинсы со стразами.

Именно он занял место телеведущего в популярном шоу Первого канала «Модный приговор». До этого «заседания» вел модельер Вячеслав Зайцев, покинувший программу по состоянию здоровья.

«Приговор» по сей день имеет высокие рейтинги и пользуется любовью зрителей. «Модный приговор» дал мне возможность делиться со зрителем знаниями по истории моды, – говорит Васильев. - Еще я убежден: о стране судят и по тому, как женщины в ней одеваются. Мы с Вячеславом Зайцевым прививаем людям вкус».

Васильев полон энергии и много работает: пишет книги, ведет телепрограммы. Он трижды совершил путешествие вокруг света и считает, что запираться в любых границах для человека немыслимо – слишком многое нужно успеть в этой жизни.

Он так и говорит: «Считаю, что мы все в гробу отдохнем. Отдых – это неправильное состояние для человека. Мы должны работать, пока мы можем работать. Я считаю, просто аморально лежать на пляже, раскинув телеса…»

«Умная женщина – редкость»

Несмотря на публичность, его личная жизнь всегда находилась за семью печатями. Лишь однажды Александр признался, что придерживается мнения о полигамности мужской природы. Дескать, лично у него несколько любимых женщин. Имена дам, как истинный джентльмен, он оставил в секрете. Помимо прочего, Васильев говорит, что красивая женщина сегодня – обыденность, а вот умная – редкость.

Он не боится казаться нелепым, его поведение зачастую эпатажно, но именно по этой причине он обладает массой поклонников. Являясь эстетом с большой буквы, владея семью языками, Александр критикует российских женщин, которые и в семьдесят стараются выглядеть на двадцать и зачастую одеваются совершенно безвкусно. Это, по мнению маэстро, сразу позволяет узнать их за границей. И всё же он уверен, что россиянки обладают хорошим потенциалом. Для развития вкуса он всем рекомендует листать глянцевые журналы и смотреть фэшн-каналы ТВ.

Правила для стильных дам от Васильева

Правило № 1. Важно помнить о том, что не надо смешивать больше трех цветов в одном наряде. Четвертый цвет всегда лишний.

Правило № 2. Женщине всегда следует думать о том, что нужно снять, а не что нужно добавить.

Правило № 3. Помните, что следить за модой смешно, а не следить — глупо. Умение почувствовать эту тонкую грань и есть чувство стиля. Это умение каждый должен в себе развивать. Лучше быть стильным, чем модным.

Правило № 4. Избегайте одежды с нашитыми лейблами – когда женщина выглядит как реклама модных домов, это пошло. Когда вы идете по Елисейским полям, вы всегда можете опознать россиянку именно по количеству выставленных напоказ брендов.

Правило № 5. Выберите крой одежды, который подходит вашей фигуре. Если вы полная, не носите ничего обтягивающего – никогда! Иначе вы будете выглядеть, как колбасное изделие фабрики Микояна.

Фото с сайта vassiliev.com.ru

«Икон» стиля?

Васильев учит женщин стильно одеваться. Но не стоит забывать, что человек, имеющий прямое отношение к модной индустрии, в первую очередь должен уметь безупречно одевать себя самого. Как же обстоит с этим дело у Александра Васильева?

В его гардеробе огромное количество вещей разного стиля, особенно он любит шарфики и жилетки, считая, что аксессуары – вещь незаменимая.

Как ведущий Васильев пропагандирует чувство меры и высмеивает любовь к излишествам. Но его самого часто можно увидеть в очень ярком образе, который будет выделяться из толпы, если встретить подобного человека на улице.

Что поделаешь – с юности Васильев привык одеваться ярко. Скучный костюм – это явно не про него. А сегодня он еще и публичное лицо, задача которого – создать узнаваемый образ, тут без эпатажа не обойтись.

Поэтому ему многое позволено – даже носить дамские шляпки и сочетать джинсы с бархатными туфлями. Да-да, он с легкостью может надеть и обыкновенные потертые джинсы, словно купленные в секонд-хенде. Но даже если он в джинсах, Васильев всё равно стремится себя чем-нибудь украсить. Брошь – едва ли не любимый вид его украшений.

Также довольно часто у него на руке можно увидеть красивый перстень с сердоликом. Александр рассказал журналистам, что это старинная персидская вещь. На перстне есть надпись: «Помни о своем времени». И Васильев старается о нем помнить.

Цитата: «Модное и стильное – понятия совершенно разные. Если мода подвержена забвению, то стиль смотрит в вечность».