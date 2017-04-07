Несравненная Ингрид Бергман

Ее пытались соблазнить самые отчаянные голливудские сердцееды, в ее честь назвали один из сортов розы

Ингрид сыграла в более чем сорока кинофильмах и множестве спектаклей на пяти разных языках (шведском, немецком, английском, итальянском и французском) и всегда была на высоте своего исключительного таланта и обаяния.

Магия звезды

Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. Ее отец Юстус Бергман, швед, был художником. Он держал фотомагазин и писал портреты. Мать Ингрид, немка, вышла из буржуазной семьи. Она скончалась, когда Ингрид исполнилось три года. Еще через десять лет девочка потеряла отца.

Юстус Бергман мечтал увидеть дочь звездой оперы, поэтому Ингрид уже в семь лет начала брать уроки пения. Впоследствии эти навыки пригодятся ей на сцене и в кадре.

После смерти родителей Бергман воспитывали дядя Отто и тетя Гульда, у которых было пятеро своих детей. Они определили племянницу в стокгольмский Лицей – самое дорогое учебное заведение для девочек.

У будущей звезды рано проявились способности актрисы. В 17 лет Ингрид после удачных проб поступила в Королевский Драматический Театр. А через год покинула его, получив шанс сниматься в кино.

Свою первую роль Бергман сыграла в 1935-м году. Этот дебют состоялся с легкой руки кинорежиссера Густава Муландера. Он сразу уловил, что девушка обладает так называемой магией звезды и взял ее на работу. В 18 лет Ингрид предложила контракт Шведская киностудия. Она ушла из драматической школы и стала брать уроки танца, пластики и дикции у знаменитой актрисы Анны Нори.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Через четыре года Бергман обвенчалась с 30-ти летним дантистом Петером Линдстремом. У пары родилась дочь Пиа.

В 1938 году на восходящую звезду шведского кино обратили внимание германские нацисты. Геббельс предложил ей выгодный контракт на два фильма. Бергман съездила в Берлин, но, вернувшись домой после окончания съемок, решила, что в Германию больше ни ногой.

В «порочном» Голливуде

Снявшись более чем в десяти шведских и одном немецком кинофильмах, Бергман получила приглашение в Голливуд. Речь шла о фильме «Интермеццо». Ингрид сыграла прелестную талантливую учительницу музыки, которая влюбляется в женатого скрипача.

Картину ждала необычная судьба. Благодаря ее успеху молодую исполнительницу заметил американский продюсер Дэвид Селзник, который решил вторично экранизировать «Интермеццо». На сей раз партнером Бергман стал Лесли Ховард (Эшли из «Унесенных ветром»).

При первой встрече Селзник выдвинул свои условия: поменять имя, выщипать брови, сделать что-то с зубами, отдаться целиком на милость гримера. «Тогда лучше я не буду у вас сниматься!», – возразила Бергман. Знаменитый продюсер оторопел и сдался.

Что любопытно, если бы не супруг Петер, вряд ли сама Ингрид, получившая строгое лютеранское воспитание, согласилась бы работать в «порочном» Голливуде. Завоевав славу в Америке, побывав на экране в объятиях неотразимых звезд: Гэри Купера, Хэмфри Богарта, Шарля Буайе, Грегори Пека, Кэри Гранта, юная красавица все еще краснела, когда малознакомый мужчина сжимал ее талию во время танца. Даже ухаживания прославленного плейбоя Эрнеста Хемингуэя закончились ничем. Писатель был вынужден удовлетвориться дружбой и прозвищем «Мистер Папа». Последнее особенно нравилось Ингрид, рано лишившейся родителей.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Любимая работа приносила подлинную радость. Бергман с успехом выступала на Бродвее, снялась в трех голливудских фильмах. Она вспоминала: «Утром, просыпаясь, я была счастлива, а вечером покидала студию с чувством тяжести в душе». Найти свой индивидуальный стиль артистка сумела далеко не сразу. В картине «Доктор Джекил и мистер Хайд» Ингрид сделала первую попытку вырваться из ловушки слащавого амплуа «романтической принцессы».

В 1942-м году Бергман сыграла Лизу Лунд в «Касабланке». Фильм Майкла Кертица сразу выдвинул актрису в первый ряд ведущих голливудских звезд. На экране впервые возник образ незаурядной женщины, разрывающейся между чувством и долгом. Вместе с Хэмфри Богартом шведке выпало поведать миру трогательную историю великой любви. Картину ждал ошеломляющий успех, она и сейчас популярна в США, да и не только.

Как ни странно, но за Лизу Лунд Бергман не дали ни «Оскара», ни «Золотого Глобуса». Сама же она не любила «Касабланку» и раздражалась, когда ее просили рассказать о съемках. «Я сделала так много фильмов, которые были важнее», – сетовала Ингрид.

Вскоре она приняла участие в своем первом цветном фильме по роману Хэмингуэя «По ком звонит колокол» (1943). Ее партнером вновь стал Гэри Купер. После выхода ленты на экран, по воспоминаниям Бергман, все женщины Америки захотели иметь такую же короткую, мальчишескую стрижку, как у ее героини, партизанки по имени Мария.

Тем временем поступали новые предложения. На сей раз речь шла о главной роли в триллере «Газовый свет». В паре с утонченным Шарлем Буайе Ингрид Бергман продемонстрировала зрелое драматическое мастерство и наконец-то получила две самых престижных награды – «Оскара» и «Золотой глобус».

С 1940 года до конца 1945-го Ингрид снялась в одиннадцати фильмах. Ее годовой доход составил 60 тысяч долларов. В кинотеатрах одновременно шло по несколько картин со шведской актрисой! В Нью-Йорке даже завелась шутка: «Послушай, сегодня я видел картину без Бергман»… В ленте Альфреда Хичкока «Завороженный» (1945) Бергман перевоплотилась во врача-психиатра, работающего в дорогом санатории. Сбылась мечта актрисы: она предстала на экране отнюдь не романтической женщиной. Мало того! В 40-х годах Ингрид училась профессиональному мастерству у великого русского маэстро Михаила Чехова. Он стал одним из ее партнеров в этом фильме.

Картина принесла много денег. Развивая достигнутый успех, Хичкок поставил «Дурную славу». Теперь рядом с Бергман был Кэри Грант. Когда фильм был закончен, Грант произнес бессмертную фразу: «Думаю, что Академии следует учредить специальную ежегодную премию для Бергман, независимо от того, снимается она или нет!»

У Бергман было кредо: «Не делай ничего вполовину. Делай все, что в твоих силах. Иначе тебе никогда не поверят». И она всегда следовала этому принципу. По сценарию, ее героиня Жоан Маду из «Триумфальной арки» должна была курить. И сама актриса начала курить, не расставаясь с пагубной привычкой уже после исполнения роли.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Итальянское безумие

Бергман потрясли фильмы итальянского неореалиста Роберто Росселлини: «Рим – открытый город» и «Пайза». Она тут же написала ему письмо, попросив взять в одну из картин.

Взглянув на заокеанский штемпель, Росселини произнес: «Но я даже не знаю, кто такая эта Ингрид Бергман». Однако послание произвело впечатление. Режиссер ответил неведомой шведке из Голливуда, что как раз собирается снимать картину «Стромболи, земля Божья» и можно подумать о совместной работе.

Они встретились в парижском баре «Сен-Жорж». Ингрид понравилась роль Карины – простой грешной женщины, которая способна на предательство ради того, чтобы остаться собой и вырваться из клетки.

Спустя полгода Ингрид снова приехала в Рим. Росселини показал ей Италию. Бергман пришла в восторг: «Я нашла место, где хочу жить»! Завязался бурный роман. Журнал «Лайф» напечатал фотографию счастливой пары...

Петер Линдстрем получил письмо из Италии, в котором супруга признавалась, что влюблена в Роберто и очень счастлива. Петер отрезал, что такая связь не для честной и доброй хозяйки.

В 1949 году Бергман покинула Голливуд. Начался один из запутаннейших периодов ее жизни. Безумный роман и развод с Петером Линдстромом восстановили против артистки американскую общественность. За четыре месяца она лишилась звания первой леди Голливуда. Ее мучила совесть, что она предает друзей и всех, кто принимал участие в создании картин с ней. К тому же Росселини еще не разошелся с женой.

Скандал докатился до Белого дома. 14 марта 1950 года на заседании сената США Эдвин С. Джонсон из штата Колорадо заявил: «По нашим законам ни один иностранный гражданин, ведущий себя столь низко, не может вновь ступить на американскую землю». Вернуться в Америку Ингрид не могла. Фильм «Стромболи, земля Божья» запрещали для показа и подвергали остракизму. В течение последующих шести лет Бергман снималась только у своего мужа.

Несмотря на бойкот, актриса чувствовала себя в Италии прекрасно и вскоре родила девочек-близнецов (одна из них, Изабелла Росселини, стала известной актрисой). Как-то Хэмфри Богарт, встретив Бергман в Риме, сказал: «Ты сильно промахнулась, выйдя замуж за этого Росселлини. Могла бы стать звездой первой величины в Америке. А сейчас ты кто?» Ингрид Бергман ответила, что она просто счастливая женщина.

Безусловно, скандал, продолжавшийся много лет, из-за которого работы Росселини с участием Бергман и без нее бойкотировались как зрителями, так и критиками, был во многом раздут газетами. Но истины ради приходится отметить, что последующие киноленты тандема: «Европа» (1951), «Мы, женщины» (1953), «Путешествие в Италию» (1954) и «Страх» (1954) оказались невнятными из-за различия творческих темпераментов.

Росселлини поставил для Бергман ораторию композитора Онеггера «Жанна д’Арк на костре». С ней они объехали всю Европу. Во время гастрольного турне творческие разногласия супругов усугубились. Росселлини был темпераментным, влюбчивым и ревновал Ингрид не только к другим мужчинам, но и к режиссерам. Бергман чудом удалось сняться у Жана Ренуара в картине «Елена и мужчины» и Анатоля Литвака в драме «Анастасия». Оба фильма были зрительские, рассчитанные на успех и его снискавшие. За Анастасию в кинотрагедии о дочери последнего русского царя Бергман получила второго «Оскара» (1956).

Росселлини в ответ откровенно высказал пренебрежение. А потом увлекся женой своего продюсера. У Ингрид тоже появились поклонники, среди которых выделялся ее соотечественник Ларс Шмидт, занимавшийся театральной антрепризой на Бродвее. Бергман получила роль в спектакле «Чай и симпатия». Подмостки вдохновляли ее, она обожала близкое присутствие публики.

Вскоре состоялся развод с Росселлини, который сопровождался демонстрацией грязного белья и унизительной борьбой за детей. Ингрид вышла замуж за Ларса и рискнула вернуться в Америку. Вопреки всем страхам, там ее встретили плакатами: «Счастливого возвращения!»

Фото с сайта kinopoisk.ru

Спектакли. Болезнь. Последние фильмы

Ларс Шмидт настойчиво искал для жены театральные пьесы и режиссеров. Почти каждый год в течение 20 лет появлялся новый спектакль с участием Ингрид. Некоторые стали телефильмами: «Поворот винта» (1959), «24 часа из жизни женщины» (1961), «Гедда Габлер» (1963) и «Человеческий голос» по пьесе Кокто. За роль в «Повороте винта» Бергман получила свою первую телевизионную «Эмми».

В кино она теперь снималась редко. Картина «Любите ли вы Брамса?» с Ивом Монтаном доказала, что Бергман по-прежнему обаятельна и притягивает внимание. Комедия «Цветок кактуса» (1969), где актриса с блеском сыграла старую деву, сумевшую женить на себе шефа, пользовалась в США необыкновенным успехом.

В 1974-м Бергман снялась в детективе «Убийство в Восточном экспрессе». Ей доверили воплотить образ няни-шведки Греты Ольсен. В скромно одетой пожилой даме лишь с трудом можно было узнать пленительную интриганку, блиставшую в «Цветке кактуса». Ингрид получила «Оскар» за роль второго плана.

Во время съемок знаменитого детектива Бергман была уже тяжело больна: в 1973 году у нее обнаружили рак. Она перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. Несмотря на это, Ингрид удалось сыграть одну из своих самых заветных ролей в «Осенней сонате» великого однофамильца Ингмара Бергман. Режиссер метко подметил: «Кто-то сказал о ней: «Ингрид состоит в браке с камерой, и камера любит Ингрид». Это правда. Камера любит настоящих актеров».

Вскоре после «Осенней сонаты» Бергман перенесла третью операцию. Она еще нашла в себе силы сняться в «Женщине по имени Голда» (о жизни Голды Мейер), но это была ее лебединая песня, посмертно отмеченная «Золотым глобусом». Работа над фильмом была завершена в самом начале 1982 года. А 29 августа Бергман скончалась в Лондоне в день своего 67-летия.