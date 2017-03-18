Королева эпатажа Леди Гага

Она попала в списки журнала Форбс как самая высокооплачиваемая молодая певица

Чтобы добиться оглушительного успеха, Леди Гаге приходится каждый раз удивлять поклонников. Она появлялась на публике в платье из сырого мяса, но это не помешало ей стать иконой стиля. Одни обожают эту фрик-звезду, другие считают эпатажную Гагу полностью синтетическим продуктом, не имеющим отношения к музыкальному искусству.

Леди Гага появилась на свет 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Имя, данное певице при рождении, звучит как поэма – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Это необычное имя девочка получила в честь тети. Ну а откуда у нее взялась столь неиссякаемая фантазия, остается только гадать. Сама Гага поведала в интервью, что уже в четыре года она играла на фортепьяно песни Майкла Джексона, записывая себя на кассетный магнитофон. Правда, не стоит верить всему, что говорит певица – она уже много лет окружает себя фантастическими историями.

К четырнадцати годам девушка уже пела на сцене нью-йоркского клуба Bitter End и выступала на школьной театральной сцене. Уже в то время она появлялась на публике в бикини и леопардовых шкурах, отчего отец надолго перестал с ней разговаривать.

Леди-фрик

Ее быстро заметили нужные люди. И в том числе продюсер Роб Фьюзари, с которым будущая звезда подписала контракт. Поначалу Гага проявила себя как композитор, создавая песни для известных исполнителей. Ну а после встречи со знаменитым продюсером RedOne запела сама, переехала в Лос-Анджелес и приступила к работе над дебютным альбомом The Fame. В 2009-ом критики окрестили Гагу новой Мадонной.

Она решила сделать ставку на такой эпатаж, какого еще не видел мир. Так, в 2010-м певица в интервью CNN сообщила, что врачи нашли у нее предрасположенность к красной волчанке, однако никакой волчанки у нее не было. В итоге подобные поступки стали для Гаги системой, так что сегодня образ эпатажной леди-фрик неотделим от ее творчества.

«Любовь лишена разума…»

Впервые о влюбленности певицы пресса заговорила в начале ее карьеры. Избранником Гаги стал ее креативный директор Мэттью Уильямс. По одной из версий, они познакомились еще до покорения певицей музыкального Олимпа. Пару связывали весьма близкие отношения, которые вскоре стали мешать работе, в результате чего Стефани и Мэттью расстались.

В итоге леди Гага поведала журналистам, что вообще не желает заводить романтических отношений – они могут пагубно повлиять на ее карьеру. «Любовь всегда связана с опасностью. Любовь прыгает с вершин, любовь всегда лишена разума, – сказала певица. – Поиски любви – это пища для души артиста. Я боюсь, что как только встречу настоящую любовь не станет того, о чем писать песни…».

Отметив, что на романтические отношения у нее пока нет времени, леди Гага в попытке развлечь себя и публику, пустилась «во все тяжкие». Все СМИ писали только о ее амурных похождениях. Ходили слухи, что в Гагу влюбился сам «король ужасов» Мэрилин Мэнсон. Чуть позже певица заявила о своей бисексуальности, утверждая, что с женщиной она может уйти в мир любви, в то время как мужчина ей интересен лишь с точки зрения сексуального объекта. После этого интервью имя Гаги обросло всевозможными сплетнями. Ей приписывали интимные отношения даже с Анджелиной Джоли. Изо дня в день звезда подливала масла в огонь, делая еще более странные заявления.

Вскоре была опубликована информация, что Гага на протяжении нескольких месяцев имела связь с Тейлором Кинни, с которым познакомилась на съемках клипа. Кинни – известный актер, который снимался в сериалах «Кости» и «Дневники вампира». А 2013 год вообще удивил поклонников звезды – поползли слухи, что она собирается замуж за Кинни. Актер взорвал прессу слухами о том, что он и Леди Гага планируют свадьбу, но потом сам же их и опроверг.

В итоге они разорвали отношения, – как сказал их общий друг, «Тейлор настолько себя любит, что подарить любовь певице он просто не смог». Друзьям остается только надеяться, что когда-нибудь ее личная жизнь наладится.

Гага не отрицает, что все еще ищет любовь, но уже очень осторожно. Особенно после эмоциональных травм от прежних отношений. «Когда я стала более зрелой, моя карьера стала для меня важнее кого-либо. Любого, кто становился на моем пути или разрушал мою жизнь, я просто удаляла из жизни и концентрировалась в музыке», – призналась певица.

Фото пользователя Flickr Michael_Spencer

Платья – из мяса, волос, зеркал...

На стиль леди Гаги повлияли Дэвид Боуи и Фредди Меркьюри, Мадонна и Майкл Джексон. Ее наряды всегда провокационны и зачастую вульгарны. Но при этом ей удалось стать официальной иконой стиля и сделать эпатаж модным трендом. Ее платья шокируют многих, и все же ей пытаются подражать как звезды, так и простые смертные.

«Я пишу песни под платья, – заявила Гага. – Когда сочиняю музыку, всегда думаю о том, какой наряд подобрать для исполнения той или иной песни на сцене. Для меня это все взаимосвязано – шоу, мода, музыка!»

Отчасти ее стиль – это пародия на персонажей мультфильмов. Она может нарядиться то привидением, то готической старухой. Прически певицы тоже просто нельзя не заметить – она красит волосы во все цвета радуги, вполне может завязать на голове пышный бант из волос или надеть парик.

Постепенно наряды Гаги становились еще более экстравагантными – она начала носить платья из волос и жакеты поверх нижнего белья, дополняя образы очками необычных форм и обувью на высокой платформе. Она выходила на сцену в платье из зеркальных стекол, в белом комплекте, перепачканном кровью, в лучших творениях Giorgio Armani и Alexander McQueen. Апогей экстравагантности был достигнут в 2010-м, когда Гага появилась на MTV Video Music Awards в платье и беретке, полностью сшитых из настоящего сырого мяса.

В 2011-ом, когда Леди Гага представляла сингл из нового альбома Hair, она во время исполнения песни сняла зеленый парик и пела лысой. При этом лысая Гага играла на волосатом рояле. И на ней было платье из настоящих прядей волос.

Но ей и этого было мало – Гага продолжала без устали эпатировать публику. На церемонии Grammy ее вынесли на сцену в гигантском яйце, «вылупившись» из которого, она предстала перед публикой в латексном желтом топе, плаще и шляпе.

В середине 2013 года новым стилистом звезды был назначен Брэндон Максвелл. С его приходом в Haus of Gaga, творческую команду Гаги, ее образы стали более женственными. «Я думаю, что в ее карьере наступил период, когда нужно сделать упор на музыку, – заявил стилист. – Мир уже видел Гагу во всех самых немыслимых образах. Теперь ее облик можно смягчить и добавить ему респектабельного шика».

Фото пользователя Flickr dwnews

Шпинат, массаж стоп и сон в макияже

Если многие знаменитости признаются, что ради стройной фигуры вынуждены отказываться от сладкого, то леди Гага, наоборот, больше всего любит полезные продукты. В рационе певицы всегда присутствуют растительные напитки – она с удовольствием пьет овощные соки с зеленью. А самый любимый овощ звезды – это шпинат. Именно благодаря овощной диете у нее такой свежий цвет лица. Сама же она в шутку говорит, что это благодаря оргазмам и алкогольной диете.

Леди Гага фанатично избегает загара. Певица считает, что ранние морщины появляются лишь у женщин, которые излишне много времени проводят в солярии. Перед выходом на улицу звезда всегда использует солнцезащитные крема.

Также знаменитость часто ходит на массаж. Она отдает предпочтение не пилингу и не обертыванию, а массажу стоп. Все потому, что леди Гага носит обувь на высоком каблуке, а массаж ног помогает снять тяжесть в ногах.

Все знают, что перед сном нужно удалять макияж с лица, но Гага утверждает, что делать этого не нужно. По ее словам, она может пару дней ходить с одним макияжем, и лишь слегка его поправлять. Однажды журналисты спросили эпатажную певицу о рецептах красоты, и она ответила: нужно ложиться спать, не смывая макияж. Также она поведала, что использует «алкогольную диету», а утром после бурной ночи отправляется прямиком в спортзал. Кому-то это может показаться шуткой, но, вероятнее всего, певица просто старается такими «необычными» бьюти-советами привлечь к себе еще больше внимания.

Цитата: «Следуйте своим инстинктам. Как бы вы не хотели походить на кого-то другого, это скучно».