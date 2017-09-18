Хамство подростка – что делать?

Бывает, что отношения с ребенком буквально трещат по швам

Ваш подросток вас не слушает, противоречит и грубит, пропадает на улице с друзьями или полностью вас игнорирует? Родители в таком случае, как правило, в панике, расстроены и хотят исправить ситуацию любой ценой.

В чем же корень проблемы? Как восстановить отношения? Конечно, нет волшебного рецепта, который превратит подростка в уравновешенного человека. Но вы вполне можете изменить свое поведение и отношение к вашему ребенку. И тогда вы сможете снова вести со своим подростком эффективный диалог.

Каким бы послушным ни был ребенок, всегда настает такой момент в подростковом возрасте, когда его поведение становится агрессивным. Он начинает грубить. Почему это происходит? Как вернуть в семью гармонию?

Проблема «сложного» подростка начинается с неправильного позиционирования себя – он старается казаться не тем, кто он есть. Неуверенность в себе вкупе со желанием утвердиться побуждают подростка к вызову и бунту.

Общение – прежде всего!

Чтобы понять причину агрессивного поведения подростка, нужно быть в курсе его дел и переживаний. Ведь когда вы общаетесь с подростком, вы погружаетесь в его внутренний мир.

Поэтому старайтесь чаще вызывать ребенка на откровенный разговор, особенно когда он в хорошем настроении. Не относитесь к этому как к формальности – внимательно слушайте, что подросток будет вам рассказывать. Постарайтесь найти точки соприкосновения. Поверьте, если хорошо поискать, вы обязательно найдете интересы, которые сблизят вас и ребенка. Главное вот в чем – не настаивайте на своей точке зрения, внимательно слушайте вашего подростка. Только так вы поймете, чем он живет. А если вы будете хорошо понимать его, то сможете понять и причины его грубости.

Причины грубости

Страстное желание самоутвердиться.

Взрослые должны помнить – в подростковый период происходит гормональный всплеск, в разы повышающий раздражительность вашего чада. Во-вторых, для подростка это время кризиса, который заключается в желании стать независимым, то есть самоутвердиться. Но поскольку на практике это еще нереально, возникают противоречия и конфликты.

В этом возрасте у ребенка возникает потребность отделения от родителей, нахождения места в жизни. Но адекватных способов сделать это подросток еще не знает. Он выбирает самые простые – грубость и хамство.

Ваша роль как родителя заключается в том, чтобы показать ребенку, как правильно удовлетворить свою внутреннюю потребность самоутверждения.

Что делать?

Ваш ребенок хочет попробовать окружающий мир «на вкус» и наделать собственных ошибок. Придется смириться с тем, что ваше участие в этом процессе минимально. Это не значит полностью бросить ребенка на произвол судьбы. Но, в любом случае, подросток не должен чувствовать давления с вашей стороны. Иначе готовьтесь к тому, что опека и запреты будут отвергнуты с помощью хамства.

В это нелегкое время можно предлагать ребенку хорошие фильмы и книги, давать возможность общаться с правильными людьми – ведь кто-то другой может стать для подростка авторитетом. Так он будет самостоятельно формировать свои взгляды на жизнь. В идеале авторитетом для ребенка в этот период должен быть кто-то из родителей. Но если этого не случилось, навязывать свою волю поздно – над этим надо было работать раньше.

Если вы позволите подростку ощутить собственную важность, его грубость постепенно сойдет на мимимум, а потребность в самоутверждении будет удовлетворяться иначе.

Стремление прочувствовать обратную связь.

Подросток исследует мир, как может. Ему важно получать обратную связь на свои действия.

Если вы чересчур опекали свое чадо либо, наоборот, придерживались попустительской политики «все можно», не исключено, что подросток будет посылать всех, и в том числе родителей, «куда подальше».

У такого подростка плохо обстоит дело с внутренними границами – точнее, их просто нет, как границ, так и запретов. С помощью грубости, а порой и рукоприкладства он исследует, как далеко можно зайти. Чем больше родители будут смиряться с грубостью ребенка и воспринимать ее как должное, тем наглее станет подросток. Чем больше вы будете терпеть, тем изощреннее станут его провокации.

Как бы сильно вы не любили ребенка, вы сами остаетесь взрослым человеком. Не стоит допускать, чтобы вами манипулировали.

Что делать?

Если вы заметили, что ребенок нарочно провоцирует вас на грубость, намеренно использует бранные слова и старается вывести вас из себя, отреагируйте, только в правильной взрослой форме.

Постоянно спускать с рук такое поведение нельзя. Если вы несколько раз предупредили ребенка, что нельзя себя так вести, но его поведение не изменилось, самое время показать ребенку, что бывает за такое поведение.

Важно помнить о собственных человеческих границах – каких-то вещей не стоит оставлять без внимания, даже если это сделал ваш ребенок. Ведь вы же не станете прощать хамство сотруднику на работе? Так что стоит очень серьезно поговорить с ребенком, назначить какое-то наказание. Не надо нянчиться с чадом, если он разговаривает с вами исключительно с помощью бранных слов.

Рано или поздно подросток поймет, что не всякое поведение допустимо в этом мире.

Кроме того, задумайтесь над тем, правильно ли вы вообще воспитываете его, раз он остался без ориентиров и ведет себя вседозволенно. Почему при вашей доброте и терпении он выбрал именно грубость?

Копирование родительского поведения.

Во многих семьях, где есть подростковое хамство, работает политика «двойных стандартов». Если вы с супругом общаетесь неуважительно, если сами постоянно грубите ребенку, чего вы ждете в ответ?

Что делать?

Обратите внимание на то, как вы общаетесь с мужем, с другими людьми. Дети неосознанно копируют поведение родителей, считая их поведение нормой.

Обратите внимание на то, используете ли вы в речи по отношению к ребенку такие фразы как: «Да как ты смеешь?!», «Ты что, дурак?» Если вы их используете, не удивляйтесь, если ребенок будет разговаривать с вами абсолютно также. Учитесь общаться с ребенком вежливо – и только потом учите этому своего ребенка.



Укрепляйте веру в себя

Часто причиной неприемлемого поведения подростка является неуверенность в себе.С одной стороны это неплохо – при наличии недостатков всегда есть куда развиваться. Но использовать собственные минусы, превращая их в плюсы – на это способен далеко не каждый взрослый человек, не говоря уж о подростке. С другой стороны, постоянное сравнение себя со сверстниками и желание быть принятым в их круг может повлечь за собой непоправимые поступки.

Поэтому при любой возможности хвалите ребенка за хорошие дела. Мало того, вы должны доверять подростку и чаще говорить ему о том, какую большую помощь он вам оказывает своими действиями. Обращайте внимание на его добрые поступки, а не принимайте их как должное.

Уважайте его интересы

Даже если вам не нравятся песни, которые слушает ребенок, все же проявите уважение к его увлечениям. Вас могут раздражать его незрелые подростковые пристрастия, но помните, что с возрастом интересы человека меняются. Возможно, лет через десять он сам и не вспомнит об увлечениях подросткового периода.

Конечно, это не касается случаев, когда увлечения превращаются в зависимости: алкоголизм, наркоманию и игроманию. Тут родителям не стоит медлить – обращайтесь к специалистам-психологам.

Поддержка в сложных ситуациях

Поддержка в трудностях укрепляет отношения людей. Душевная теплота и юмор даже в тяжелых ситуациях способствует позитивному настрою в семье, открывает новые возможности для взаимопонимания между родителями и ребенком.

Подросток переживает неудачи особенно остро и склонен все драматизировать. Даже несерьезная с точки зрения взрослого проблема может вывести его из равновесия и толкнуть на негатив. Задача родителей – быть чуткими, не пропускать эти моменты в жизни ребенка и стараться поддерживать его.

Как реагировать на вспышки грубости

Когда мы слышим очередную грубость ребенка, хочется пойти на поводу у эмоций и наглядно продемонстрировать, «кто в доме хозяин». Советы психологов забываются, и зачастую родителями совершается одна и та же ошибка.

Не стоит опускаться до ответной грубости – это самый худший путь. Постарайтесь как можно спокойнее объяснить ребенку, что вас не устраивает. Договоритесь относиться друг к другу уважительно, ведь вы – самые близкие люди друг для друга. Если ребенок раздражен, не кричите. Лучше скажите, что поговорите, когда он остынет.

Если грубость со стороны подростка – устоявшаяся форма взаимоотношений, все равно старайтесь разорвать порочный круг. Попробуйте отреагировать нестандартно – например, попробуйте пощекотать его, когда он грубит. Или наступите на свою гордость и напишите ему записку: «Я все равно тебя люблю».

Для налаживания гармонии внутри семьи важно совместное проживание положительных эмоций. Проводите время вместе в творческих занятиях или на отдыхе где-нибудь на природе. Посидите вместе за настольными играми или добрыми комедиями. Хорошее настроение постепенно сгладит острые углы непонимания и конфликтов.