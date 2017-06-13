Призванием сыт не будешь?

Вопрос выбора между высоким заработком и делом «по душе» волновал людей всегда

Фото с сайта минобрнауки.рф

Сегодня, поступая в вуз, многие студенты ориентируются на востребованность специальности. Как же быть: соответствовать запросам рынка или заниматься любимым делом?

Каждый из нас, наверное, знает примеры, когда педагоги, филологи, музыканты, математики успешно работают в сфере продаж. Их мечты заниматься любимым делом разбились о низкую заработную плату. Так, так многие педагоги, устроившись в школу, понимают, что не все так сказочно, как хотелось бы. Конечно, студенты знают, что зарплаты в данной сфере невысокие, но пока живут с родителями об этом особо не задумываются. А потом оказывается, что работая на одну ставку, невозможно себе позволить не то, чтобы накопить на отпуск, но элементарно снять приличное жилье! Вывод напрашивается сам собой: профессию нужно выбирать, исходя не из детских мечтаний, а из реальной возможности зарабатывать с ее помощью. Ведь какое бы моральное удовлетворение не приносила работа, когда не на что жить, о морали думается в последнюю очередь.

Именно по этой причине большинство студентов сегодня выбирают профессии, где можно хорошо зарабатывать. А это, в свою очередь, приводит к перенасыщению рынка труда одними специалистами и дефициту других. Те же, кто предпочел деньгам призвание, как правило, склонны постоянно жаловаться на недостаток средств. Любимое дело счастья не приносит, если оно не оплачивается по достоинству.

Например, Ольга И. работает медсестрой в государственной поликлинике. Сама работа ей нравится, но бывает обидно, что «всякие бездельники, получают в десять раз больше, чем работники медицины». Ей хочется иметь возможность съездить куда-то, отдать ребенка в кружок или секцию. Но ничего этого она не может себе позволить по причине низкой зарплаты. Отсюда и раздражение, и плохое настроение, которое иногда сказывается и на работе. «Часто слышу, что в области медицины можно встретить хамское отношение. А с чего нам быть добрыми? Работа тяжелая, а получаем за все это копейки», – в сердцах говорит она.

Конечно же, работа, вызывающая негатив и раздражение – уже не призвание. В подобных случаях правильным решением будет сменить сферу деятельности, а не обманывать самих себя.

Как найти «золотую середину»

Как же реализовать свои внутренние намерения и при этом не потерять в деньгах? Когда есть огромное желание, то все возможно. Если нет возможности устроиться в частную фирму с большой зарплатой, то можно попробовать начать работать на себя. Например, если вы некоторое время проработали в средней школе, можно попытаться устроиться в частную лингвистическую гимназию или заняться репетиторством – это будет и любимое дело, и подработка.

Есть и другой вариант – рассматривать доходную работу как временную, на период обеспечения своих материальных потребностей. Иногда люди легко отказываются от денег в пользу самореализации. Например, пару лет поработать в продажах, приобрести материально значимые вещи, а после вернуться в любимую профессию. Вполне возможно, что непрофильный опыт поможет взглянуть на свое призвание с новой стороны, и, допустим, сподвигнет к тому, чтобы совместить опыт продаж и основную профессию, открыв собственное небольшое дело.

Найти для себя разумную границу, а не кидаться из крайности в крайность – вот что главное. Ведь призвание и достойный доход вполне уместны в любой сфере. Так, если у любителя музыки не сложилась творческая карьера, ничто не мешает ему работать в данной сфере, занимаясь продажами музыкальных инструментов. К тому же следует учесть, что если не терять времени и терпения и заниматься любимым хобби, со временем оно обязательно начнет приносить доход! Примеров масса – художники-любители успешно продают свои картины, а такое увлечение, как бисероплетение, всегда рано или поздно начинает работать на мастера. Организовав продажи своих поделок через интернет, со временем вы заметите, что покупателей становится все больше и больше... И вполне возможно, что появится смысл нанять несколько работниц, которые помогут воплощать в жизнь творческие задумки и открыть свой интернет-магазин! Когда человек живет своим хобби, оно дает силы, а не отнимает их, и если делать что-то с душой, не жалея на это времени, то деньги обязательно появятся. Главное – терпение и желание.

Сегодня многие успешно совмещают основную работу, приносящую стабильный доход, с увлечением, которое дарует дополнительные деньги. А это значит, что шансы реализовать себя есть всегда, вне зависимости от того, является любимое дело основной профессией или нет.

Комментирует психолог Юрий Бутанов: «Иногда приходит осознание того, что работа на самом деле совершенно не нравится, а занимается человек ей только ради зарплаты. Вроде бы не солидно менять сферу деятельности, когда тебе уже далеко за 20, за 30 и так далее...

Тем не менее, иногда может быть смысл в том, чтобы пересмотреть свою жизнь и взгляды на работу. Многие люди, даже зная о своих увлечениях, полагают, что они совершенно непрактичные, и зарабатывать ими никак не выйдет. Однако стоит мыслить более широко, тогда, возможно, ответ не придется искать долго.

Любите спорт? Продавайте снаряжение и спортивную одежду, пишите статьи о любимом виде спорта, даже если вы не получали специального журналистского образования, можно начать с самого элементарного – с блога.

Обожаете компьютерные игры? Можно получать деньги, будучи обозревателем турниров или новинок, самому начать писать программы или сюжеты для игр, работать над созданием графики и, наконец, тестировать бета-версии новых разработок.

Как определиться и решить, что из увлечений действительно может стать не только страстью, но и доходным делом? Составьте список любимых дел. Пусть это будет «поток сознания», вначале не стоит сильно обдумывать каждый пункт. Просто пишите то, что приходит в голову. Затем отложите этот список и не возвращайтесь к нему пару дней. После перечитайте, вычеркните самые нереальные фантазии, оставив на бумаге только то, что действительно можно воплотить в жизнь. Пересмотрите все выбранные идеи и подумайте, чем можно заниматься, чтобы не только самому получать удовольствие, но и приносить пользу потребителям? Какова ценность вашего будущего бизнеса, захотят ли люди хорошо платить вам за ваши услуги? Если вы нашли хотя бы несколько положительных ответов, можно быть уверенными, что занятие будет востребованным».

