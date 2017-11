Шопинг в Италии: почему время люкса прошло или что теперь покупают туристы

Уже третий год и персональные шоперы, и исследовательские агентства сходятся во мнении: итальянские бренды в своем нынешнем виде все меньше интересуют туристов. Что же теперь стало объектом внимания гостей этой страны?

Любой путешественник, ищущий информацию о шопинге в Италии, неизменно натыкается на несколько адресов: в Милане так называемый модный четырехугольник образуют улицы Montenapoleone, Pietro Verri, Via della Spiga и Sant'Andrea. В Риме масс-маркет сосредоточен на Via del Corso и на Via Cola di Rienzo в районе Ватикана, а дорогие бутики занимают район площади Испании: Via Condotti, Via del Babuino и Via Borgognona. Очень удобен шопинг во Флоренции: за счет небольших размеров центра города концентрация магазинов высока, причем люксовые бренды соседствуют с масс-маркетом и крохотными ремесленными лавочками. Да, Рим и Флоренция (как и любой туристический итальянский город) давно уже не отстают от Милана по количеству разнообразных бутиков, маркетов и шоу-румов.

Главной тенденцией последних лет стало так называемое движение «no-brand»: обеспеченные люди предпочитают люксу качественную одежду нераскрученных марок. По мнению многих европейцев, большое количество фирменных логотипов на одежде - признак не богатства, а дурного вкуса. Кроме того, покупая люкс, мы давно платим не за «Made in Italy», а за «Made in Marocco», «Made in Bangladesh» и так далее. Наконец, туристы больше не видят смысла ехать в Италию за Dolce&Gabbana, чьи бутики и так разбросаны по всему миру. Они приезжают за историей и культурой страны, которую познают в том числе и через призму моды - которая тоже искусство, особенно в Италии, где мелкие ремесленные предприятия всегда были основой экономики. Каждый регион до сих пор славится своим производством: в Умбрию едут за мебелью из дерева, Ломбардия производит отличные изделия из шелка, Сардиния - керамику и ткани, Капри - сандалии и ювелирные украшения. В Риме все переулки от Кампо де Фьори до Площади Навона всегда занимали ремесленные мастерские. Многие из них ныне не существуют, но пришедшие на их место небольшие магазинчики с аксессуарами ручной работы, мебелью и антиквариатом сохраняют самобытность этого района.

Все бы хорошо, но пожилым итальянским ремесленникам невдомек модные тренды, поэтому, когда они начинают самостоятельно заниматься производством одежды, выходит зачастую довольно топорно. Отсюда вытекает еще одна яркая тенденция в Италии - сотрудничество дизайнеров с ремесленниками. Первые отвечают за разработку моделей с учетом тенденций сезона, вторые обеспечивают высочайшее качество. Так работают в основном молодые дизайнеры и предприниматели. Они не видят смысла соперничать с люксовыми брендами и делают ставку на эксклюзивность, итальянские материалы и ручную работу. Например, популярный миланский бренд Laura De La Vega сотрудничает с ремесленниками, которые отшивают прототипы (то есть модели, по которым азиатские фабрики затем штампуют дизайнерские сумки) в том числе для гиганта luxury-индустрии Chanel.

Тот же принцип исповедуют современные мужские марки. Италия богата на элегантно одетых мужчин, которые крайне серьезно подходят к своему повседневному облику. Например, бутик Dandy’s в римском районе Testaccio - это собрание лучших произведений, созданных мастерами своего дела по всей Италии. Среди ценителей итальянской элегантности этот магазин стал своеобразным ориентиром. В то время как успешному неаполитанскому бренду мужской одежды Gutteridge (Неаполь всегда славился мужскими рубашками) удалось превратиться в крупную сеть, сохранив не только качество, но и демократичные цены.

Нередки и объединения молодых дизайнеров в разнообразные ярмарки и фестивали. В Риме большой популярностью пользуется открывающийся в субботу и воскресенье рынок в районе Монти. Здесь можно купить винтажные платья, модные солнцезащитные очки - недорогие, но с подтверждающей качество европейской маркировкой, а также необычные ювелирные украшения. Да и сам район, не самый известный среди туристов несмотря на близость к Колизею, радует количеством модных, но нетривиальных магазинчиков.

Если благоговейное отношение к последним коллекциям люксовых брендов становится откровенным моветоном, то съездить в итальянский аутлет совсем незазорно. Цены здесь ниже процентов на 50, а в период скидок (с января по март и с июля по сентябрь) не вгоняют в тоску даже при сегодняшнем курсе евро. Есть монобрендовые аутлеты - например, Prada в регионе Марке, есть и мультибрендовые. Из самых крупных - аутлеты группы McArthurGlen, находящие в получасе езды от крупных городов. Это Barnerini под Флоренцией, Serravalle под Миланом, Castel Romano под Римом, Noventa di Piave под Венецией и La Reggia под Неаполем. И это, кстати, не только люкс. Salvatore Ferragamo и Burberry соседствуют со спортивными Adidas и Asics, c демократичными Michael Kors и Lacoste.

Есть и вовсе непретенциозные аутлеты, где за 200-250 евро можно полностью обновить гардероб. Например, в Valmontone под Римом 180 магазинов, среди которых Calzedonia и Triumph, Nike и Puma, Luisa Spagnoli и Miss Sixty.

С недавних пор в Россию нельзя ввозить больше 5 килограммов заграничной еды, но вкусовые качества итальянских продуктов отодвигают потенциальную угрозу штрафа на второй план. Хорошие и недорогие итальянские сыры и колбасу можно купить в любом супермаркете. Но если хочется получить настоящее гастрономическое удовольствие - отправляйтесь в Eataly. Здесь собраны самые качественные итальянские продукты, завернутые в красочные упаковки. Этот продуктовый гипермаркет, изначально задуманный как туристический аттракцион, несмотря на откровенно завышенные цены, стал необычайно популярен и среди итальянцев. Часто упаковка куда лучше содержания, но здесь имеет смысл покупать необычные сувениры и подарки, дорогое вино, редкие сорта сыра в вакуумных упаковках и традиционные сладости. Eataly есть в Риме, Милане, Турине, Форли и Генуе.

Еще интереснее попасть на фермерский рынок - они обычно открыты по выходным с раннего утра. В Риме, например, это Campagna Amica в одном из закоулков района Большого цирка - центрального и легко доступного для туристов, в Милане - Mercato Metropolitana. Здесь нужно не только покупать, но и пробовать - прогулка между рядами может заменить плотный завтрак.

