Фашизм не пройдет: какие товары запрещали за пропаганду нацизма

Ford, Chanel, Hugo Boss, Thor Steinar, Zara… Что может объединять этих, казалось бы, разных производителей? Все просто – всех их когда-то обвиняли в сотрудничестве с нацистами или в пропаганде ксенофобских идей. Кому-то из них удалось сохранить доброе имя, а кому-то под прессом общественного мнения пришлось снимать с производства целые партии товаров

Скандалы, связанные с продажей и производством товаров, так или иначе пропагандирующих нацизм, с недавних пор перестали быть редкостью и в стране, которая, как считается, 70 лет назад победила это явление. Дошло даже до того, что в ноябре 2014 года в России были приняты поправки, ужесточающие закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью административного кодекса, карающую за пропаганду и демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

У нас

Масштабная кампания по поиску пропаганды нацизма среди товаров российских магазинов стартовала после апрельского инцидента в только что открывшемся после реконструкции «Детском мире» на Лубянке. Как следовало из сообщения Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено по факту продажи в расположенном в ЦДМ магазине «Техника молодежи» фигурок и бюстов солдат нацистской Германии. Солдатики из магазина, специализирующегося, к слову, на торговле моделями техники из разных стран, были изъяты, а в самом заведении прошли обыски. Администрация магазина дала несколько интервью, в которых объяснила, что никаких экстремистских намерений в работе торговой точки не было. Однако чем завершится эта история, пока непонятно – дело по факту продажи злосчастных фигурок было заведено по статье УК, карающей за возбуждение ненависти или вражды.

Вскоре московские власти провели масштабный рейд по столичным магазинам. Проверка 1,7 тысяч торговых точек выявила 17 товаров с «предположительно запрещенной символикой» - среди них были наборы для сборки моделей военной техники времен Третьего рейха, шахматы в виде фигур солдат и офицеров вермахта, а также биография Адольфа Гитлера.

Скандал с «Техникой молодежи» оказался громким, но далеко не первым. Например, за полгода до этого инцидента в пропаганде нацизма обвинили ростовское издательство «Феникс +», выпустившее партию школьных дневников, на одной из страниц которого красовался портрет Гитлера. Несмотря на то, что фотографию фюрера сопровождала информация о том, что с его именем связаны главные преступления нацистского режима, скандал вышел на уровень сначала местных, а затем и мировых СМИ – заметка о ростовском школьном дневнике появилась на сайте BBC.

Примерно через неделю после обысков в «Детском мире» был оштрафован владелец антикварного магазина «Лавка старьевщика» в Сочи. Как оказалось, среди представленных в «Лавке» товаров была форма морского кадета с эмблемами в виде орла, держащего в когтях свастику и бескозырка все с тем же запрещенным символом.

Незадолго до празднования 70-летия победы над фашистской Германией с полок книжных магазинов исчез роман-комикс о Холокосте «Маус». Книга американского художника Арта Шпигельмана, в 1992 году получившая Пулитцеровскую премию, попала в немилость из-за нарисованной в ней свастики. К слову, отец автора «Maus» - польский еврей, переживший события, описываемые в книге.

Борьба с торговцами запрещенными товарами не закончена по сей день. Так, в мае 2015 года был оштрафован на три тысячи рублей предприниматель из Белгородской области, в магазине которого продавалась зажигалка с портретом Адольфа Гитлера. Портрет фюрера дополнял печально знаменитый флаг со свастикой и надпись на немецком языке.

10 июля в одном из магазинов Владивостока полицейские изъяли футболки с нанесенной на них нацистской символикой. По словам владелицы торговой точки, она была не в курсе, что изображение орла нацистской Германии относится к запрещенным российским законодательством символам.

Кстати, об одежде. В сентябре 2014 года сотрудничающая с УЕФА общественная организация «Футбол против расизма в Европе» выпустила бюллетень, посвященный российским болельщикам. Активисты FARE обратили внимание на производителей популярной среди фанатов одежды – российских марок «Белояр» и White Rex, украинской Sva Stone и сербской Otadzbina. Все эти компании активно используют в оформлении моделей своей одежды руны и символы, напоминающие свастику, поэтому, по мнению общественников, носители подобных марок одежды рискуют быть не допущенными на матчи под эгидой УЕФА. Впрочем, сами производители все обвинения в пропаганде нацизма категорически отвергают.

У них

Обвинения в пропаганде ксенофобских идей не принимают и основатели бренда Thor Steinar, логотип которой изначально представлял собой сочетание рун «теваз» и «эйваз». Именно они, а также отсылы к языческой мифологии и показались антифашистам схожими с символикой нацистской Германии.

В 2004 году суд города Кенигс-Вустерхаузен постановил, что одежда, произведенная под брендом Thor Steinar, подлежит изъятию по всей территории ФРГ. Однако позже это решение было отменено, все обвинения сняты, а сама компания сменила логотип на руну «гебо», который и был «благословлен» прокуратурой.

В 2008-м официальный магазин «Тор Штайнер» открылся в Москве, и вскоре неизвестными был совершен его поджог. Сейчас он, к слову, вполне успешно функционирует.

Недавно ряд российских СМИ сообщал о том, что представители Thor Steinar снова оказались в эпицентре скандала после открытия бутика, название которого было созвучно фамилии норвежского террориста Андреаса Брейвика. По странному стечению обстоятельств последний, как известно, придерживался расистских идей.

Обвинения в пропаганде нацизма, как ни удивительно, не раз звучали и в адрес дизайнеров компании Zara. В 2014 году в интернет-магазине Zara появилась новая модель пижамы для мальчиков, внешний вид которой напомнил многим… робы узников немецких концлагерей времен Второй мировой войны.

Топ в сине-белую полоску украшала шестиконечная звезда, сопровождавшаяся едва заметной надписью «шериф», однако взбудораженную общественность это не успокоило. Журналисты из Израиля, где, к слову, тоже продавалась скандальная новинка, и вовсе обвинили Zara в антисемитизме. Представителям компании ничего не оставалось, кроме как изъять пижаму из продажи и извиниться. К слову, дизайн сорочки был навеян, по их словам, героями классических вестернов.

Ранее, в 2007-м, Zara уже изымала свою продукцию в связи с аналогичными обвинениями – тогда это были сумки, узор на которых подозрительно напоминал свастику. Тогда скандал объяснили тем, что дизайн был разработан в Индии, где свастика считается сакральным символом.

В целом, в поддержке идей нацизма общественность и СМИ обвиняли многих известных мировых производителей. Так, в сотрудничестве с нацистами обвиняли легендарную Коко Шанель – по некоторым данным, она была агентом немецкой разведки, и одна из спецопераций, разработанных для нее Вальтером Шелленбергом, якобы называлась «Модная шляпка».

О поддержке национал-социалистов легендарным Генри Фордом даже написана книга, авторы которых обвиняют его в масштабной пропаганде идей антисемитизма. Называется изданная в 2001 году книга «Генри Форд и евреи, конвейер ненависти».

Отметились поставками военных машин для нацистов и BMW, и Wolkswagen, разработавшие своего «Жука» по наказам Адольфа Гитлера. А то, что легендарную черную форму эсэсовцев и коричневые рубашки для «Гитлерюгенда» создали дизайнеры Hugo Boss, и вовсе общеизвестный факт.

Спустя полвека антисемитской выходкой прославился и знаменитый дизайнер Джон Гальяно, позволивший себе грубые высказывания в адрес посетителей парижского бара. Скандал закончился тем, что 1 марта 2011 года Гальяно был уволен из компании Christian Dior и приговорен судом к штрафу в шесть тысяч евро.

А вот главу компании IKEA Ингвара Кампрада обвинили в уничтожении памяти о Великой Отечественной войне уже российские ветераны. Предложение лишить 89-летнего миллиардера Ордена Дружбы поступило после обнародования планов компании открыть в 2018 году гипермаркет в подмосковных Мытищах. По плану, рядом с будущей «Мегой» располагается мемориальное кладбище, где похоронены ветераны ВОВ и Герои России. В качестве еще одного аргумента против Кампрада был выдвинут тот факт, что ранее шведская писательница Элизабет Осбринк опубликовала исследование, в котором утверждает, что глава IKEA поддерживает фашистские идеи и ранее состоял в нацистских организациях.

Автор: Дмитрий Ковальчук

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