От пафоса к элегантности: как Виктория Бекхэм завоевала мир моды

Напряженная работа, сила воли и инвестиции помогли превратить бывшую звезду группы Spice Girls в уважаемого дизайнера и бизнес-леди. В нашем материале о том, как Виктории Бекхэм удалось стать иконой стиля

Фото с сайта fashiongallery.club

Одним сентябрьским днем 2008 года в номере люкс отеля Waldorf в Нью-Йорке собрались редакторы, которые были настроены скептически к предстоящему событию. Виктория Бекхэм собиралась выпустить свою первую коллекцию, и пресса в мире моды уже была готова к звездному тщеславному проекту бывшей поп-звезды, не имеющей формального образования, чей личный стиль еще недавно славился скудной одеждой и искусственны загаром.

Но Сара Бейли, редактор журнала Red, которая в то время была заместителем редактора US Harper’s Bazaar, говорит, что коллекция Бекхэм из 10 платьев, представленная таким сдержанным способом, была уникальной. «Бекхэм была приятно взволнована и застенчива. Она говорила с такой невероятной убежденностью в течение всего показа, что когда мы сидели там и чувствовали, как таяли наши сердца. Прогресс был впечатляющим».

Первые отзывы были восхваляющими, но авторы не могли сдерживать свое удивление. «Женщина, ранее известная как Posh Spice, выпустила коллекцию одежды, и, верите или нет, но это одна из самых «горячих» новостей этой недели в Нью-Йорке», – писал Vogue. В то время The Times опубликовали следующее: «На самом деле, – я не могу поверить, что пишу это, – коллекция была впечатляющей, изысканной и без единого огреха».

С тех пор Бекхэм стали поддерживать в мире моды, который сложно удивить. Отзывы о ее последней коллекции были в основном положительными. «Виктория Бекхэм получила доступ к большой лиге с красочной, стильной и солидной коллекцией, – пишет Сьюзи Менкес в Vogue, – ярлык Spice Girl или мысли о том, что она ненастоящий дизайнер, искоренились раз и навсегда».

Бренд Beckham стал лучшим в 2011 и 2014 годах на церемонии British fashion awards. Это было очевидно с самого начала, словно она умеет превращать мечту в реальность усилием воли. После того как она ответила на объявление в газете The Stage о кастинге новой девичьей группы, Бекхэм присоединилась к Spice Girls. Они шли к тому, чтобы стать одной из самых успешных групп 90-х годов. Она знает о том, что не является лучшей певицей, танцовщицей или супермоделью, но она всегда работала и делала все возможное.

Виктория Бекхэм на шоу Spice Girls в 2007 году. Фото с сайта ru.wikipedia.org

«Когда я училась в школе, то никогда не была самой яркой студенткой», – сказала она в интервью в прошлом году, – тогда я пошла в театральный колледж и никогда не была там самой талантливой. Я всегда вынуждена была работать... Я не сидела и не ждала, пока что-либо придет ко мне само: я шла и получала это».

«Такое видение у нее было всегда», – говорит модельер Антонио Берарди, который знает Бекхэм в течение многих лет (он создал дизайн тех памятных лиловых нарядов, в которые были одеты Бекхэмы на своей свадьбе). Он предполагает, что если бы она не была прирожденной поп-звездой, то, кажется, будет необыкновенно талантливым от природы дизайнером. «Сейчас это ее желание в чистом виде», – говорит Берарди.

Она говорит, что постоянно была заинтересована в моде. «Она всегда осознавала, что любит и хочет носить. Бекхэм никогда не была человеком, который работает со стилистом, у нее было свое видение». Когда она посещала свою мастерскую, чтобы выбрать одежду, она всегда была осведомлена о том, что ей подходит и что сейчас в моде.

В Spice Girls Виктория была якобы классной и стильной в своих черных платьях и с гладкой короткой стрижкой. Джон Илсли, директор компании Intangible Business, которая оценивает бренды, говорит, что ее репутация как Posh Spice помогла ей позже в карьере. «Она всегда позиционировалась в Spice Girls как самая стильная, и образ, в котором ей позволили изображать себя в группе, был наиболее подходящим для модного бренда, чем, возможно, другие четыре».

Ее брак с Дэвидом Бекхэмом помог ей держаться на публике, даже когда ее певческая карьера ослабла, хотя идея о том, что она якобы ухватилась за славу мужа – несправедлива. Виктория была неотъемлемой частью привлекательности бренда Beckham и повысила статус своего мужа настолько же, насколько он помог ей. «Она популярная, а Дэвид получил другой образ. Я видел, как он стал другим человеком», – однажды жаловался Алекс Фергюсон, менеджер Манчестер Юнайтед».

Когда они впервые появились вместе, то оба выглядели как обычные люди, которым лет двадцать, но сейчас они являются знаковыми фигурами.

Во-первых, как и множество знаменитостей, карьера Бекхэм в моде началась с проектирования сотрудничеств, которые, казалось больше говорили об ее имени, чем о товарах. Она создала дизайн солнечных очков, джинсов и создала свой аромат духов. Сара Бейли, которая несколько раз брала интервью у Бекхэм, помнит, как ходила в гости к супругам в Хартфордшире. «Ее страсть была очевидной. Она наняла молодую женщину из местных парикмахеров, которая должна была быть ее моделью. Она одержимо примеряла джинсовую ткань на этой женщине. Было заметно, как сильно она хотела получить это право, и доказать серьезность намерений».

Виктория Бекхэм в 2010 году. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Бекхэм по большому счету разрешала использовать ее имя другим брендам и узнавала многое об индустрии, но к 2008 году она была готова делать это в одиночку. Она не была испытывающим трудности дизайнером из Сент-Мартинса. Бренд был создал благодаря миллионам Бекхэм и не только при финансовой поддержке ее менеджера Саймона Фуллера (ему принадлежит треть компании), но также благодаря актуальному составу рабочей группы. Фуллер предоставил ей адвоката Зака Дюна, по совместительству его вице-президента по развитию бизнеса, который должен был стать главным исполнительным директором только формирующегося бренда. Мелани Кларк, которая работала для дизайнера Ролан Муре (также при поддержке Фуллера), стала главным дизайнером для Бекхэм.

Теперь она пользуется услугами команды из 150 человек, и всегда была открыта к новым знаниям. «Я могу рисовать, но плохо, – сказала она, – думаю, что это нормально. Никто не ждет от меня, что я буду делать это хорошо». Другие члены ее команды могут рисовать и делать выкройки, но она будет настаивать на своем видении.

Люси Йоманс, главный редактор журнала Porter, также вспоминает первую презентацию коллекции Бекхэм. «Что было самым впечатляющим с самого начала – это то, как она энергично взялась за это дело. Ей было бы легко разбогатеть на своей знаменитости и представить большое шоу, наполнив передний ряд известными друзьями, но она сделала это в интеллигентной сдержанной манере. Она была довольно скромной: «Я только начинаю свою карьеру».

Джим Голд, президент и главный специалист в области мерчендайзинга престижного магазина Neiman Marcus США, признается о первоначальном беспокойстве по поводу запасов коллекции. «У нас были сомнения, когда мы впервые встретились с Викторией. Со временем мы встретились со многими знаменитостями, стремящимися проложить свой путь в индустрии моды, но лишь немногие были готовы посвятить время и энергию, необходимую для создания бренда, который сможет выдержать испытание временем. Виктория была исключением и ярким примером того, что нужно делать для успеха в нашей отрасли».

Йоманс говорит, что она превратилась в дизайнера относительно быстро. «Ее более поздние коллекции очень современные, и чувствуется, что это не просто коллекция из платьев, они «живут» в мире моды. Она смягчила силуэты». Йоманс говорит, что Victoria Beckham является одним из 25 брендов-бестселлеров на Net-a-Porter, интернет-магазине дизайнерской модной одежды. Ее одежда отличается высокими ценниками: простой шелковый топ стоит £750, платья – более £1,000, пальто – более £2,000.

«Люди видят ее серьезность, и настоящие женщины, у которых есть деньги, любят покупать эту одежду. Они делают это не потому, что проявляют большой интерес к знаменитостям, а потому, что эта одежда представляет собой удивительные изделия для гардероба, если вы везучие, чтобы себе их позволить», - говорит Бейли.

Бейли говорит, что Бекхэм в жизни очень отличается от неулыбчивой угрюмой женщины, с которой часто ассоциируется ее имидж. «Я думаю, что ее часто неправильно понимают. Она невероятно смешная, остроумная и понимает, как ее воспринимают на протяжении многих лет. Я заметила, что ее уверенность повышалась на протяжении многих лет, и она расположила к себе людей. Считается, что она скромна, и это очень привлекательно».

В сентябре в конце своего последнего шоу во время Нью-Йоркской недели моды, после показа коллекции свободных воздушных изделий, от которых веяло свежестью и современностью, Бекхэм вышла совсем на чуть-чуть, чтобы принять аплодисменты, и она выглядела застенчивой. «В первый раз я чувствовала себя знаменитой, – сказала она в прошлом году, – но сейчас я чувствую себя успешной».

Перевод: Надежда Журавлева

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