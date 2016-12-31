Идеи для новогодней сервировки стола

Вот-вот наступит главный семейный праздник, и дизайнеры-декораторы предлагают разнообразные варианты украшения новогоднего стола. Мы выбрали из них самые интересные и составили топ не похожих друг на друга идей

Мандариновое настроение

Самый главный символ Нового года — это, безусловно, мандарин. Дизайнер интерьеров Виктория Пашинская предложила использовать его в качестве основного элемента сервировки.

Из мандаринов, скрепленных между собой, дизайнер создала импровизированную ель, ставшую центром композиции. На столе — оранжевая скатерть, такая же яркая, как и главный новогодний фрукт.

Вокруг мандариновой ели выкладываем еловый лапник и яркие овощи. Кстати, из мандаринов и тыкв дизайнер предлагает сделать интересные подсвечники, просто вырезав сердцевины под размер свечи. Посуду дизайнер выбрала деревянную, не спорящую с общим стилем сервировки, а бокалы — легкие и прозрачные. В завершении праздничной композиции — золотые нити-бусы.

Традиционная сервировка

Уже привычным нам новогодним цветовым сочетанием стала красная цветовая гамма. Виктория Пашинская подготовила простой и быстрый вариант подобной сервировки.

Скатерть в красно-белую полоску кладем вдоль стола. Центром сервировки делаем новогоднюю композицию из рождественского венка и подарочных коробок, а посадочные места оформляем на круглых красных салфетках.

В качестве необычного решения дизайнер предлагает сделать кармашки для столовых приборов — она помещает их в детские носочки с новогодней тематикой.

Декор в эко-стиле

Дизайнер Оксана Цымбалова создает новогодний стол в эко-стиле. Для этого в центр композиции на красную дорожку она выкладывает елочные ветви, шишки, мандарины, пробки от бутылок шампанского, ставит свечи.

Даже привычные новогодние шарики дизайнер предлагает оклеить корой деревьев, чтобы поддержать идею эко-стиля.

Места гостей Оксана оформляет просто — использовав белую посуду и белые свечи, поставленные на ту же деревянную кору. А во главу стола ставит букет из еловых веток, украшенный записками из крафт-бумаги и помещенный в стеклянную вазу.

В золоте

Дизайнер интерьеров Виктория Пашинская предлагает сделать интересный декор с помощью обычных веток.

Ветви нужно окрасить в любимый цвет, вырезать новогодние пожелания фигурными ножницами из бумаги (в нашем случае — золотой), написать на них пожелания. Затем в открытках сделать отверстия с дыроколом и повязать с помощью лент или веревочек к ветвям.

Следом в прозрачную вазу насыпаем искусственный снег (если не хочется покупать, то подойдет сахарный песок или рис) и поставить в нее наши веточки с новогодними открытками.

Завершить декор дерева желаний можно с помощью елочных игрушек. Такой «букет» может стать интересным украшением новогоднего стола.

Фото: Агентство Архдиалог