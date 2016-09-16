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Названы имена самых сексуальных женщин 2016 года

12:12 16.09.2016
Селена Гомез. PHOTOGRAPHS BY VICTOR DEMARCHELIER/gq.com
Селена Гомез. PHOTOGRAPHS BY VICTOR DEMARCHELIER/gq.com

Влиятельный британский мужской журнал GQ опубликовал список самых сексуальная женщин 2016 года.

Издание не составляет рейтинг, но публикует имена и фотографии самых ярких представительниц прекрасного пола, которые в течение года появлялись на страницах журнала и украшали его обложку.

Всего список насчитывает семь имен. В частности в него попали светская львица Ким Кардашьян и певица Селена Гомез.

Также в списке самых сексуальных женщин 2016 года значатся модели Ханна Дэвис, Алессандра Амбросио, Хейли Клаусон, а также актрисы Анна де Армас и Приянка Чопра.

Темы: Женщина в современном мире, Знаменитости и популярные персоны, Стиль звезды, Рейтинги
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 14:04
Евгений В

Может хватит порнографию с проституцией рекламировать? И так уже любовь в заурядный секс превратили; альфонсы, ранее считались большим позором общества, сейчас в "звезд" превратились. Особенно противны до брезгливости члены ("звезды") кружка Пугачевой.
16.09.2016, 13:20
Дед Щукарь

Ксюха Собчуха с Волочковой на каком месте?
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