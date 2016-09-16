Названы имена самых сексуальных женщин 2016 года

Влиятельный британский мужской журнал GQ опубликовал список самых сексуальная женщин 2016 года.

Издание не составляет рейтинг, но публикует имена и фотографии самых ярких представительниц прекрасного пола, которые в течение года появлялись на страницах журнала и украшали его обложку.

Всего список насчитывает семь имен. В частности в него попали светская львица Ким Кардашьян и певица Селена Гомез.

Также в списке самых сексуальных женщин 2016 года значатся модели Ханна Дэвис, Алессандра Амбросио, Хейли Клаусон, а также актрисы Анна де Армас и Приянка Чопра.