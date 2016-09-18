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Ученые доказали реальность «агрессивной походки»

12:35 18.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Британские ученые из Университета Портемута связали темперамент человека с его манерой ходьбы.

Как пишет Science Daily, в исследовании приняли участие 29 человек. Всем им было предложено заполнить анкету, с помощью которой исследователи должны были определить уровень агрессии, импульсивности, эмоциональной устойчивости, склонности к компромиссам, а также тип личности: экстраверт или интроверт.

Затем с помощью технологии захвата движения — Motion capture – ученые проанализировали то, как участники эксперимента передвигаются привычным шагом по беговой дорожке. В частности анализировалось то, как двигается торс, таз и скорость передвижения.

В результате исследования было выявлено, что у более агрессивных людей амплитуда движений больше, чем у спокойных. Уровень агрессии был выше у тех испытуемых, чьи движения при ходьбе были более размашистыми. Тем самым ученые доказали, что так называемая «агрессивная походка» действительно существует.

Исследователи считают, что изучение стиля ходьбы человека, в особенности специалистами охранных предприятий, смогут помочь в предотвращении конфликтных ситуаций.  

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Психология и вопросы самоанализа
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 17:32
Да.а.а.а.а

Богатая страна если выбрасывают деньги на такие ''исследования''. Да это нам преподовали на 1-2курсах ВОКУ.
18.09.2016, 15:53
гость

Особенно умиляет походка некоторых представителе Хомо Сапиенс с широко расставленными локтями и "опасным" взглядом. 90-е прошли, а все равно такие индивидумы попадаются иногда на улицах. Наверно представляют себя Джеймсами Бондами. )))
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