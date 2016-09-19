Марка Джейкобса обвинили в культурной апроприации

Нью-Йоркская Неделя моды, пожалуй, запомнится не столько представленными коллекциями, сколько скандалами, сопровождающими тот или иной показ.

После того, как под прицел критиков попала Виктория Бекхэм за излишнюю худощавость своих моделей, настала очередь Марка Джейкобса.

Именитого кутюре обвинили в культурной апроприации после того, как все модели на его показе вышли в париках, созданных по типу африканских дредов, пишет New York Magazine. Над париками для дефиле корпел стилист по волосам Гвидо Палау. Однако общественность не оценила ни задумки дизайнера, ни работу Палау.

Причиной тому стало то, что в показе Джейкобса участвовали белокожие модели, тогда как растафриканские прически считаются важной частью афро-американского наследия.

Правда сам Джейкобс, в отличие от Бекхэм отмалчиваться не стал. Он заявил, что уважает и вдохновляется тем, как люди выглядят и для него не существует разделения по расовому признаку или цвету кожи. «Для меня есть конкретный человек. Мне грустно осознавать, что здесь так много узколобых людей. Обращаюсь ко всем, кто кричит о культурной апроприации и любой другой ерунде касательно расы или цвета кожи, почему у вас не вызывают возмущения афро-американки, которые выпрямляют свои волосы», - заявил кутюрье, добавив, что им движет только любовь.