Кукла Барби может исчезнуть с российского рынка

Представители ассоциации российских производителей и продавцов игрушек не исключили возможности запрета на продажу на территории РФ популярной куклы Barbie, пишут «Известия».

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров опубликовала свой отзыв на новый техрегламент «О безопасности игрушек», который сейчас проходит публичное обсуждение.

В частности, они заявили, что документ не учитывает религиозные, национальные и другие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. Как пример такого рода «несоответствия» стала популярная кукла Барби, которая часто одета по европейским стандартам в открытую одежу, что не соответствует ценностям мусульманского мира.

Ранее с просьбой ввести в техрегламент норму о психолого-педагогической экспертизе игрушек выступило Министерство национальной экономики Казахстана. Там предложили запретить к продаже товары, которые вызывают «проявление жестокости, связанные с безнравственностью и насилием», а также вызывающие «нездоровый интерес к сексуальным проблемам».

В свою очередь Минздрав РФ также считает, что игрушки перед выходом на рынок должны быть подвергнуты анализу психологов и педагогов.

В ассоциации производителей опасаются, что инициаторы подобных «поправок» не учитывают экономические последствия. В частности то, что цена игрушек возрастет минимум на 20 процентов из-за ведения подобного рода проверки как таковой и еще на 30 процентов из-за затрат на экспертизу. В итоге детские товары станут менее доступные, а некоторые вообще могут исчезнуть с витрин отечественных магазинов.