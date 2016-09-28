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Итальянский бренд выпустил «лекарственную» коллекцию одежды

15:53 28.09.2016

Итальянский модный бренд Moschino выпустил капсульную коллекцию весна/лето 2017.

Коллекция включает в себя футболки, платья, трикотажные изделия, а также аксессуары — клатчи, сумки и даже чехлы для iPhone. Особенностью коллекции стало то, что все изделия декорированы изображениями лекарственных препаратов, выпускаемых в виде капсул.

Фото с сайта moschino.com

Так клатч из коллекции выполнен в виде блистера с таблетками. Одна из сумочек и вовсе принимает вид флакона с лекарствами. Футболки украшены медицинскими фразами, как-то «прежде чем принимать препарат, поговорите с вашим врачом». На одной из футболок красуется надпись «Just Say Moschi-NO», которая является переиначенным слоганом по борьбе с наркотиками: «Просто скажи нет».

Коллекция доступна на сайте бренда, а также в фирменных магазинах Европы и США.

Темы: Весенне-летние коллекции моды, Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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