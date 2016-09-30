Женщины потеряли интерес к обуви на высоком каблуке

Представительницы прекрасного пола Великобритании в этом сезоне отдали предпочтение удобной обуви спортивного стиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mintel.

Так, оказалось, что 37 процентов британок в 2016 году приобрели себе кеды или кроссовки, и только 33 процента респонденток сделали выбор в пользу туфель на высоком каблуке. В 2015 году соотношение между теми, кто предпочел плоскую обувь и туфли на высоком каблуке составляло по 35 процентов.

Отмечается, что среди любительниц «высокой» обуви, 59 процентов отдают предпочтение обуви на «платформе», и только 12 процентов делают выбор в пользу классического каблука.

Аналитики считают, что в некоторой степени моду на спортивную обувь задают знаменитости, которые также отдали в этом году предпочтение обуви на плоской подошве.

«Сейчас ситуация на рынке такова, что женщины стали отдавать предпочтение более активному образу жизни, и каблуки в этот стиль совершенно не вписываются. В мегаполисах это еще не так заметно, так как обувь на каблуке считается необходимым элементом офисного стиля, однако и тут заметны большие изменения», - отметили представители Британской ассоциации обуви.