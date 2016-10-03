Модный дом Dior призвал всех женщин стать феминистками

Дизайнер Мария Грация Кьюри представила на Парижской Неделе Моды дебютную коллекцию, созданную для знаменитого Модного дома Dior.

Как пишет Harper Bazaar, коллекцию можно смело назвать торжеством феминизма. Женственные романтические наряды из кружев и тюли перемежались с футболками, где красовались надписи «Мы все должны быть феминистками» и «Dio(R)Evolution».

Фото @dior/Instagram

Среди звездных зрителей показа были замечены певица Рианна, актриса Дженнифер Лоуренс и топ-модель Кейт Мосс.

Мария Грация Кьюри стала первой женщиной, назначенной на пост креативного директора Dior. Она заняла место Рафа Симмонса, который покинул компанию в октябре 2015 года.

Кьюри известна созданием легких, изящных и романтичных нарядов, которые вызывали восхищение топовых модных журналов. Эксперты считали, что Dior только выиграет от возвращения к романтической и несколько сказочной эстетике своих изделий. Ранее она занимала пост креативного директора Valentino.