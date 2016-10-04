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Роспотребнадзор арестовал шубы без маркировки на сумму более 7 млн рублей

10:25 4.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Роспотребназдор наложил арест на более чем 300 меховых шуб, которые продавались без надлежащей маркировки в торговых центрах Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма арестованных меховых изделий составляет более семи миллионов рублей. Шубы, продающиеся без надлежащей маркировки, были обнаружены в ТЦ «Новочеркизовский» ,ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон» в ходе плановых контрольных мероприятий специалистов Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что подобные проверки проводятся во всех регионах. В Роспотребнадзоре напоминают, что за оборот непмаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки в стране предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обязательная маркировка меховых изделий была введена в августе текущего года во всех странах Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. Для маркировки используются специальные RFID-метки — устройства с микрочипом, где хранится вся информация об изделии. Это сделано для того, чтобы более эффективно бороться с «серыми» производителями изделий и нелегальным оборотом товаров.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Розничная торговля и торговые сети в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 12:34
А Д

Примерили и "арестовали".
04.10.2016, 11:53
Ося

"- Чем мех дороже, - тем он лучше. Тем лучше для нас и для промфинплана!.." (фильм "Девушка с характером")... Да уж расплодились "шанхайские барсы"...
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