Роспотребнадзор арестовал шубы без маркировки на сумму более 7 млн рублей

Роспотребназдор наложил арест на более чем 300 меховых шуб, которые продавались без надлежащей маркировки в торговых центрах Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма арестованных меховых изделий составляет более семи миллионов рублей. Шубы, продающиеся без надлежащей маркировки, были обнаружены в ТЦ «Новочеркизовский» ,ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон» в ходе плановых контрольных мероприятий специалистов Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что подобные проверки проводятся во всех регионах. В Роспотребнадзоре напоминают, что за оборот непмаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки в стране предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обязательная маркировка меховых изделий была введена в августе текущего года во всех странах Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. Для маркировки используются специальные RFID-метки — устройства с микрочипом, где хранится вся информация об изделии. Это сделано для того, чтобы более эффективно бороться с «серыми» производителями изделий и нелегальным оборотом товаров.