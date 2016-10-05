]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Александр Васильев стал кавалером Ордена Французской Республики

11:40 5.10.2016
Александр Васильев. Фото с сайта vassiliev.com.ru
Александр Васильев. Фото с сайта vassiliev.com.ru

Знаменитый российский историк моды Александр Васильев стал кавалером Ордена Французской Республики «За заслуги в искусстве и литературе», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Франции.

Отмечается, что данная награда находится в ведении Министерства культуры Франции. Орден был учрежден в середине прошлого века с целью отметить наиболее выдающиеся явления мировой культуры.

Им отмечаются выдающиеся деятели культуры Франции и всего мира. У награды есть три степени — Кавалер, Офицер и Командор. Решение о присуждении награды принимает лично министр культуры Франции.

Ранее обладателями данного ордена были Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Александр Солженицын, Юрий Любимов, Борис Эйфман.

Александр Васильев — самый известный российский историк моды, декоратор интерьеров, театральный художник. Он является почетным членом Российской Академии художеств. 

Темы: Франция, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.