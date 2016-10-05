Знаменитый российский историк моды Александр Васильев стал кавалером Ордена Французской Республики «За заслуги в искусстве и литературе», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Франции.

Отмечается, что данная награда находится в ведении Министерства культуры Франции. Орден был учрежден в середине прошлого века с целью отметить наиболее выдающиеся явления мировой культуры.

Им отмечаются выдающиеся деятели культуры Франции и всего мира. У награды есть три степени — Кавалер, Офицер и Командор. Решение о присуждении награды принимает лично министр культуры Франции.

Ранее обладателями данного ордена были Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Александр Солженицын, Юрий Любимов, Борис Эйфман.

Александр Васильев — самый известный российский историк моды, декоратор интерьеров, театральный художник. Он является почетным членом Российской Академии художеств.