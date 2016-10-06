Как найти лучший велосипед для подростка?

Прививать любовь к спорту и активному времяпрепровождению нужно с малых лет. Особенно это актуально в условиях, когда подростки больше времени проводят в своих комнатах за компьютерным столом, чем на свежем воздухе

Велосипед, если он выбран правильно, может стать тем хобби, которое не только благотворно отразится на здоровье растущего организма, но и подарит массу позитивных эмоций. Итак, как же подобрать подростковые велосипеды для юного велосипедиста, чтобы они потом не стояли заброшенные в гараже?

Велосипед для ребенка должен выбираться с учетом таких критериев, как – возраст и рост владельца, диаметр колес, требования к безопасности, а также внешний вид.

Кататься на двухколесном транспорте можно сразу после того, как ребенок будет в состоянии уверенно стоять на ногах. Конечно, для самых маленьких подбираются трехколесные модели-коляски, которые можно подталкивать и удерживать за ручку. Для детей дошкольного возраста подойдут двухколесные велосипеды с поддерживающими колесиками. Такие модели есть, к примеру, у Giant. Каждому возрасту соответствует велосипед со своим диаметром колес.

Для подростков подойдут уменьшенные версии полноценных взрослых велосипедов, такие, как детские модели Schwinn с диаметром колеса не более 24 дюймов. Разумеется, следует учитывать и рост будущего владельца двухколесного транспорта, чтобы езда была удобной. Рассчитать ростовку рамы в дюймах можно по специальной формуле, которая принимает в расчет длину ног.

Требования к безопасности – важный критерий. Следует подумать не только об экипировке, которая обязательно включает удобный и правильно подобранный шлем. Безопасный детский велосипед – это надежные тормоза, а также аксессуары, которые сделают велосипед максимально заметным для дорожного транспорта и пешеходов.

Конечно, не стоит забывать, что юные велосипедисты должны кататься только в отведенных для этого местах, не по автомобильным дорогам и под присмотром взрослых.

Не на последнем месте для подростка стоит внешний вид будущего байка и аксессуары, которые выгодно отличают его от других велосипедов. К счастью, производители моделей для подростков учитывают желание своих клиентов – вы сможете найти как модели для мальчиков броских цветов, так и модели для девочек более нежных расцветок.

В качестве дополнительных «примочек» могут выступать звуковые сигналы, различные мигающие фары, спидометры и даже светодиодная подсветка.