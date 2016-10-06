Милонов предложил переодеть депутатов в сюртуки и френчи

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести форменную одежду, сообщает сайт «Питер ТВ».

По мнению Милонова, чиновникам нужно перестать ходить в дорогих итальянских костюмах. Вместо этого депутатам стоит носить сюртуки и френчи. По мнению депутата это позволит чиновникам «выделяться, когда они пойдут в народ».

Однако идея Милонова не нашла поддержки у его коллег по Госдуме. Так, зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что это не тот вопрос, который необходимо сейчас обсуждать в парламенте.

«Если мы серьёзно будем рассуждать на подобного рода темы, то мы должны обсуждать, кто это будет делать, зачем это надо, какие расходы кто понесёт? Бюджет ведь это будет делать, так ведь? А сколько это будет стоить? Это затраты из бюджета. Надо ли эти затраты производить, даже если они будут не сильно большие», - отметил он.

Ранее с подачи Милонова, когда он был членом Законодательного собрания Санкт-Петебурга, был введен обязательный дресс-код для депутатов, их помощников и других участников заседаний. Все они должны находиться в парламенте в деловой одежде.

В текущем году подобные правила планировала ввести комиссия Госдумы по депутатской этике. Соблюдать деловой стиль на сегодняшний день должны не только парламентарии, но и аккредитованные в Госдуму журналисты.