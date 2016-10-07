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Анна Хилькевич обвинила ЦУМ в продаже поддельных товаров

13:39 7.10.2016
Анна Хилькевич. Фото @annakhilkevich/Instagram
Анна Хилькевич. Фото @annakhilkevich/Instagram

Звезда сериала «Универ» актриса Анна Хилькевич обвинила знаменитый московский магазин ЦУМ в продаже поддельных изделий.

В своем блоге в сети Instagram артистка написала, что на днях зашла в ЦУМ, где купила «дорогую сумку из новой коллекции» Модного дома Dolce&Gabbana. Придя домой актриса обнаружила что цепь на ней сломана.

Хилькевич на следующий день пришла в магазин, чтобы обменять дорого аксессуар. Второй такой сумочки в магазине не оказалось, и ей предложили брак сдать и оставить заявку на новую. «Я оставила. Прошло 2 недели, мне никто не позвонил. Я поехала в другой магазин D&G, там я ее тоже не нашла», - рассказала актриса.

Хилькевич решила найти такую же сумку в брендовом магазине в Париже. Однако на удивление артистки в парижском бутике заявили, что такой сумки у них нет и не было. «Так что вывод я сделала следующий — даже ЦУМ не гнушается подделками за 140 тысяч!» - резюмировала она.

История, однако, на этом не закончилась. Позже Хилькевич написала, что ей позвонили из ЦУМа, попросив удалить запись о контрафактном товаре и написать, что она «беспочвенно очерняю магазин». «Ведь эта сумка не фейк и такая модель действительно существует в коллекции D&G, добавили, что я просто не разбираюсь в фэшн-бизнесе», - говорится в записи актрисы.

В итоге актриса с представителями ЦУМа «договорились», что фотография злополучной сумки будет отправлена лично в офис D&G, они опубликуют ее на сайте, а после этого Хилькевич напишет опровержение. «Конечно, если так случится, я обещаю, что публично возьму свои слова обратно!» - добавила актриса.

В свою очередь вице-президент компании Mercury Алла Вербер заявила изданию Life.ru, что будет судиться с Хилькевич. «В ЦУМе такое невозможно. Мы прямые дистрибьюторы Dolce&Gabbana, мы — номер один. Некоторые товары, которые есть у нас, не представлены даже в итальянских бутиках. Такие обвинения в адрес компании Mercury чреваты очень нехорошими последствиями», - сказала Вербер. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Сумки и аксессуары к ним, ЦУМ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2016, 17:42
Только поклонникам этого сериала и

известна эта мадам... Совсем актеры не имеют СЛАВЫ.
07.10.2016, 17:40
))) А не проще ли мадам Хилькевич

слетать в Модный дом Dolce&Gabbana и, придъявив чек от ЦУМа, потребовать новую сумку! Вот посмеются!
07.10.2016, 17:37
добрый

Г...но сериала «Универ» заявило о себе.
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