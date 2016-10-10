В Лос-Анджелесе появится ресторан только для красивых людей

Необычный ресторан откроется в ближайшее время в Лос-Анджелесе. Как пишет издание Metro, допуск в него получат только «самые красивые люди».

Основателем заведения выступает популярный сайт знакомств BeautifulPeople, концепция которого построена именно на внешней привлекательности людей. По мнению создателей ресурса, люди хотят находится рядом с теми, кого считают привлекательными. Чтобы попасть в ряды пользователей сайта, претенденту(-ке) надо загрузить свою фотографию с кратким описанием. Анкету претендента оценивают действующие пользователи ресурса, и если за него голосуют большинство — претендент считается принятым.

Похожая концепция будет действовать и в ресторане. Так называемым фейс-контролем будет заниматься своеобразное «жюри» - «полиция красоты» - в которую войдут тренеры звезд, модели и актеры.

Отмечается, что согласно статистике портала самыми непривлекательными мужчинами считаются представители Великобритании, России и Польши, а среди женщин антирейтинг составляют представительницы Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

Наиболее привлекательными представители ресурса называют мужчин из Швеции, Дании и Бразилии и женщин из Норвегии, Швеции и Исландии.

В перспективе подобного рода рестораны планируется создать по всему миру.