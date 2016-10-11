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Весь творческий путь Сен-Лорана представят на выставке в Сиэтле

10:29 11.10.2016
Ив Сен-Лоран. Фото с сайта ysl.site.seattleartmuseum.org
Ив Сен-Лоран. Фото с сайта ysl.site.seattleartmuseum.org

Сегодня, 11 октября в арт-музее Сиэтла открывается выставка, посвященная легендарному дизайнеру Ив Сен-Лорану.

Как сообщает The Seattle Times, выставка под названием «Ив Сен-Лоран. Совершенство стиля» охватывает более чем 40-летнюю карьеру модельера, начиная с его работы в качестве помощника Кристиана Диора в середине 1950-х годов.

Всего на экспозиции представлено около 110 предметов гардероба, созданных Сен-Лораном. В том числе знаменитые платья Mondrian, трикотаж с рисунками Тома Вессельмана, яркие пальто-пэчворк Love me Forever, женские смокинги, комплекты в стиле сафари.

«Сен-Лоран создавал одежду для современных женщин. Он ввел понятие унисекса, сделал удобные карманы на вечерних платьях, ввел в широкий обиход женские брюки», - говорят кураторы выставки.

Многие из экспонатов были выкуплены фондом Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent у частных клиенток знаменитого Модного дома. Также посетителям будут представлены фотографии, рисунки, эскизы, фрагменты тканей и страницы из глянцевых журналов.

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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