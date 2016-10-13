Roberto Cavalli объявили об увольнении креативного директора

Знаменитый итальянский Модный Дом Roberto Cavalli объявил об увольнении своего креативного директора Питера Дандаса, сообщает WWD.

Дандас был назначен на этот пост в марте 2015 года. Ранее в период с 2002 по 2005 год он занимал должность старшего дизайнера, помогая создавать коллекции Роберто Кавалли.

Последняя коллекция Дандаса для Roberto Cavalli была представлена в сентябре на Неделе моды в Милане.

Руководство Roberto Cavalli также объявило о реорганизации компании, что приведет к увольнению порядка 30 процентов сотрудников. Данная реорганизация направлена на то, что вернуть рентабельность компании. В рамках этой компании Roberto Cavalli закроет свои офисы в Милане и передаст их функции офисам во Флоренции. Ряд магазинов будут также закрыты или перемещены.

«Индустрия моды переживает сейчас трудные времена. И реальность такова, что расходы компании должны быть в соответствии со своими доходами. И эта та задача, на которую мы сейчас ориентируемся. Мы благодарим Дандаса за его вклад в развитие бренда и желаем ему успехов в его будущем. Назначение нового креативного директора будет принято в установленном порядке», - отметили в Модном доме.

В свою очередь Дандас поблагодарил Модный дом за ценный опыт, что он получил, работая в компании. Отмечается, что реструктуризация Roberto Cavalli начнется уже в ближайшее время.