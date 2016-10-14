Покупаем мужские брюки в Интернете: практические советы

Брюки, классические или неформальные, а также джинсы – это важный элемент мужской одежды, который должен присутствовать в любом гардеробе

Купить брюки или джинсы сегодня можно в Интернете, посетив крупный магазин одежды MADINA.ru, на виртуальных прилавках которого представлены сотни различных моделей от брендовых производителей по доступным ценам со скидками и акциями.

Однако мало найти место, где купить брюки, важно уметь правильно их выбирать. Начнем с классических моделей. Если вы хотите приобрести мужской костюм, то мерить все его элементы желательно одновременно, либо, в крайней случае, приобретать комплект одной марки.

Отдельно выбирать брюки немного проще.

Первое, на что мы обращаем внимание – это размер. Желательно, чтобы вы уже были знакомы с продукцией интересующего вас бренда, так как покрой и вариации одних и тех же размеров у различных производителей могут не сильно, но отличаться.

Длина брюк считается по тому, какую складку образует штанина в верхней части ступни. Допустимой длиной классических брюк считается полная складка, ½ складки, ¼ складки или отсутствие складки. Различный тип складок по-разному смотрится в зависимости от выбранной обуви, покроя брюк и комплекции человека.

Ширина брюк в пояснице не должна быть слишком узкой. Даже с ремнем желательно, чтобы оставалось место «про запас» в размере 1-2 сантиметров. Классические брюки принято носить на уровне чуть ниже пупка.

В остальном брюки «классика» должны смотреться на вас органично, без провисаний, складок или стягиваний ткани, даже когда вы совершаете маневры – шагаете, присаживаетесь, наклоняетесь. Перед тем, как выбрать мужские брюки, заранее определитесь с их тоном, узором, а также «строгостью», наличием или отсутствием стрелок, с фасоном штанин и их шириной.

Неформальные брюки или джинсы выбираются несколько иначе. Достаточно определиться с фасоном и цветом, а также внимательно прочесть информацию о размерах в описании модели.

В отличие от классических, неформальные брюки могут быть зауженными и короткими. Некоторым моделям позволительно оголять часть ноги, что недопустимо с «классикой». Неформальные брюки могут не давать полной свободы движения, особенно, если вы присаживаетесь – не стоит этого бояться, но лишних складок и сдавливания талии лучше избегать.

В наше время купить мужские джинсы еще легче – это самый неформальный тип «нижнего» гардероба. Наряду с привычными синими или голубыми брюками, в упомянутом магазине вы сможете подобрать бордовые, черные, светлые, зеленые и даже розовые джинсы. Наличие карманов, аппликаций, металлических вставок опционально. Главное, чтобы в джинсах вам было комфортно и удобно в повседневной жизни, на учебе, работе, отдыхе.

В заключение добавим, что покупки джинсов и брюк в онлайн формате – это удобно, и не стоит опасаться сложностей выбора.