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Елизавета II названа самым долгоправящим монархом в мире

10:29 14.10.2016
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com

Королева Великобритании Елизавета II признана самым долгоправящим монархом мира, пишет BBC News.

Этот «титул» 90-летней Елизавете II достался после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета 13 октября, который взошел на престол в 1946 году, за шесть лет до начала правления британской королевы.

В сентябре 2015 года Елизавета II была официально признана самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Предыдущий рекорд по длительности пребывания на британском троне принадлежал прапрабабушке Елизваеты II королеве Виктории.

Елизавета II происходит из Виндзорской династии. Она взошла на престол в 1952 году после кончины своего отца, короля Георга VI. На тот момент королеве было 25 лет.

Елизавета II является главой Британского Содружества наций и, помимо Великобритании, королевой пятнадцати независимых государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка. Является также главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании. 

Темы: Великобритания, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и их история успеха
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 13:54
Россиянин

Ничего, наш побьет этот рекорд.
14.10.2016, 12:22
+++

Бабушка еще всех молодых ныне живущих переживет. Ее колдуны для нее эликсир бессмертия уже давно придумали.
14.10.2016, 12:16
Татьяна Алексеевна

Желаю Её Величеству ЗДОРОВЬЯ и долгих лет жизни.От всей души.
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