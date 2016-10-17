Классические автомобили и вино названы самыми выгодными вложениями

Вино и классические автомобили названы наиболее выгодными инвестициями в предметы роскоши. Такие данные опубликовало CNBC со ссылкой на исследование Knight Frank Luxury Investment Index.

Отмечается, что за последние 12 месяцев вложения в винтажные автомобили и вино показали доходность в размере 8 процентов. При этом отмечается, что инвестиции в вино на сегодняшний день растут, а вот автомобили становятся менее популярными.

На недавнем винном аукционе в Лондоне было продано 98 процентов лотов общей стоимостью 1,79 миллиона долларов. Представители аукционных домов говорят, что на текущий момент популярностью пользуются французские вина из наиболее престижных винных погребов.

Что же до автомобилей, то сейчас покупатели больше внимания уделяют машинам сегмента «люкс». За минувший год было продано 4 самых дорогих в истории автомобиля, среди которых Ferrari 335 Sport 1957 года (35,3 миллиона долларов).

Аналитики сообщают, что по состоянию на конец марта 2016 года вложения в классические автомобили показали доходность в размере 467 процентов за 10 лет и 161 процент за 5 лет.

А вот наименее доходными инвестициями оказались часы, монеты, предметы искусства, старинная мебель, китайский фарфор и бриллианты.