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В США появились кроссовки с видеодисплеем и разъемом для зарядки гаджетов

14:27 18.10.2016
Фото Eleven Inc
Фото Eleven Inc

Американская авиакомпания Virgin America выпустила уникальные кроссовки Virgin America First Class.

Как сообщает International Business Times UK, обувь выпущена в единственном экземпляре. Разработчиками кроссовок выступило американское агентство Eleven Inc. Отмечается, что обувь разработана, чтобы передать ощущения от полетов в салоне первого класса данной авиакомпании.

Кроссовки изготовлены из белой итальянской кожи, и декорированы пряжкой от ремня безопасности Virgin America. В обувь встроен USB-разъем для зарядки гаджетов, Wi-Fi роутер и цветной дисплей для просмотра видео. Кроме того, в подошву встроены светодиоды.

Издание сообщает, что единственная пара таких кроссовок выставлена на продажу на интернет-аукционе eBay, а все вырученные с их продажи средства будут направлены в благотворительный фонд Soles4Souls, который занимается обеспечением одеждой и обовью бедных общин. Текущая ставка составляет 8700 долларов.

Темы: Мода: тенденции и коллекции, Новая коллекция, Персоны и события в мире моды
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