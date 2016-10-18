В США появились кроссовки с видеодисплеем и разъемом для зарядки гаджетов

Американская авиакомпания Virgin America выпустила уникальные кроссовки Virgin America First Class.

Как сообщает International Business Times UK, обувь выпущена в единственном экземпляре. Разработчиками кроссовок выступило американское агентство Eleven Inc. Отмечается, что обувь разработана, чтобы передать ощущения от полетов в салоне первого класса данной авиакомпании.

Кроссовки изготовлены из белой итальянской кожи, и декорированы пряжкой от ремня безопасности Virgin America. В обувь встроен USB-разъем для зарядки гаджетов, Wi-Fi роутер и цветной дисплей для просмотра видео. Кроме того, в подошву встроены светодиоды.

Издание сообщает, что единственная пара таких кроссовок выставлена на продажу на интернет-аукционе eBay, а все вырученные с их продажи средства будут направлены в благотворительный фонд Soles4Souls, который занимается обеспечением одеждой и обовью бедных общин. Текущая ставка составляет 8700 долларов.