Ральф Лорен выпустил классическую вневременную коллекцию

Американский Модный дом Ralph Lauren выпустил вневременную коллекцию.

Как пишет Vogue, коллекция представлена классическими моделями, которые подходят для любого сезона. Всего в линейку вошло 10 классических вещей. Коллекция поступила в продажу в фирменные бутики Ralph Lauren по всему миру и будет доступна для покупки в течение года.

Photo: Courtesy of Ralph Lauren

В рекламной компании коллекции приняли участие 10 моделей, среди которых Стелла Теннант, Джин Кэмпбелл, Фредерика Софи.

Модный дом Ralph Lauren был основан в 1967 году модельером Ральфом Лореном, который возглавлял его вплоть до осени 2015 года. Сейчас Лорен занимает пост креативного директора компании. Кроме того, Лорен входит в список самых богатейших жителей США.