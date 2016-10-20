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Ральф Лорен выпустил классическую вневременную коллекцию

11:54 20.10.2016

Американский Модный дом Ralph Lauren выпустил вневременную коллекцию.

Как пишет Vogue, коллекция представлена классическими моделями, которые подходят для любого сезона. Всего в линейку вошло 10 классических вещей. Коллекция поступила в продажу в фирменные бутики Ralph Lauren по всему миру и будет доступна для покупки в течение года.

Photo: Courtesy of Ralph Lauren

В рекламной компании коллекции приняли участие 10 моделей, среди которых Стелла Теннант, Джин Кэмпбелл, Фредерика Софи.

Модный дом Ralph Lauren был основан в 1967 году модельером Ральфом Лореном, который возглавлял его вплоть до осени 2015 года. Сейчас Лорен занимает пост креативного директора компании. Кроме того, Лорен входит в список самых богатейших жителей США.

Темы: Бутики и брендовые магазины, Мода: тенденции и коллекции, Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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