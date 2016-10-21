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Виктория Бекхэм выпустит коллекцию по доступным ценам

14:06 21.10.2016
Виктория Бекхэм. Фото с офстраницы дизайнера в Facebook
Виктория Бекхэм. Фото с офстраницы дизайнера в Facebook

Американская сеть магазинов Target объявила о сотрудничестве с Викторией Бекхэм, пишет People.

В рамках этого партнерства Target выпустит лимитированную коллекцию одежды Бекхэм из ее второй линии Victoria Victoria Brckham, которая была представлена пять лет назад. Особенностью данной коллекции будет то, что стоимость изделий будет варьироваться от 6 до 70 долларов и в большинстве своем не будет превышать 40 долларов за вещь.

В коллекцию войдут женские вещи, а также вещи для девочек и младенцев. Она будет доступна в магазинах Target с апреля 2017 года.

«Я запустила Victoria Victoria Brckham, когда была беременна Харпер. Сейчас ей пять и мне кажется, самое время дополнить ее детской одеждой и сделать ее более доступной», - прокомментировала это сотрудничество дизайнер. 

Темы: Бутики и брендовые магазины, Мода: тенденции и коллекции, Бренды и торговые марки
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