Дочери Обамы и Арья Старк названы самыми влиятельными подростками мира

Влиятельный журнал Time составил рейтинг самых влиятельных подростков мира.

Издание намеренно не составило рейтинг по «местам», отсортировав всех, кто вошел в него по возрасту, начиная с 14 лет. Список начинается с танцовщицы Мэдди Зигглер, снявшейся в популярных клипах певицы Sia «Chandelier» и «The Greatest».

В список попали обе дочери Барака Обамы: 15-летняя Малия и 18-летняя Саша, которые стали ролевыми моделями для молодых афроамериканок благодаря «уравновешенности и интеллекту». Можно в рейтинге Time найти и звезду «Игры Престолов» актрису Мэйси Уильямс (Арья Стар), сына Уилла Смита Джейдена, голливудскую актрису Хлою Моррец, звезду канала Disney Скай Джексон («Джесси», «Летний лагерь»).

Нашлось место в списке и юным гениям и бизнесменам. Так 16-летняя Рейчел Зитс владеет компанией Gladiator Lacrosse, которая продает спортивную экипировку. Ровесница Рейчел Кира Ниргин изобрела дешевый и биоразлагаемый суперабсорбент.