Американский бизнесмен собрал кроссовки на сумму более миллиона долларов

Американский бизнесмен Марк Фарезе является обладателем одной из самых обширных коллекций кроссовок в мире.

Как сообщает Highsnobiety, его коллекция на сегодняшний день насчитывает более 3600 пар кроссовок и оценивается более чем 1 миллион долларов.

«Это увлечение началось, когда мама купила мне кроссовки, на которых было написано Mark 5. Мне тогда было лет 10 и я решил, что это очень круто, ведь меня тоже зовут Марк», - рассказал бизнесмен.

По словам Фарезе, он начал собирать коллекцию с 10 лет и пополняет ее по сей день. Только в 2015 году он потратил на покупку обуви для своей коллекции порядка 250 тысяч долларов. Самыми ценными экспонатами коллекции являются кроссовки Nike Undefeated Jordan 4, которые были выпущены в количестве всего 72 пар, а также еще не появившиеся в продаже самозашнуровывающиеся кроссовки Nike HyperAdapt 1.0.