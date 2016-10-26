]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Американский бизнесмен собрал кроссовки на сумму более миллиона долларов

15:08 26.10.2016
Фото: @_mayor_
Фото: @_mayor_

Американский бизнесмен Марк Фарезе является обладателем одной из самых обширных коллекций кроссовок в мире.

Как сообщает Highsnobiety, его коллекция на сегодняшний день насчитывает более 3600 пар кроссовок и оценивается более чем 1 миллион долларов.

«Это увлечение началось, когда мама купила мне кроссовки, на которых было написано Mark 5. Мне тогда было лет 10 и я решил, что это очень круто, ведь меня тоже зовут Марк», - рассказал бизнесмен.

По словам Фарезе, он начал собирать коллекцию с 10 лет и пополняет ее по сей день. Только в 2015 году он потратил на покупку обуви для своей коллекции порядка 250 тысяч долларов. Самыми ценными экспонатами коллекции являются кроссовки Nike Undefeated Jordan 4, которые были выпущены в количестве всего 72 пар, а также еще не появившиеся в продаже самозашнуровывающиеся кроссовки Nike HyperAdapt 1.0.

Темы: Забавные рекорды и достижения, Курьезы и забавные события в мире искусства и шоу-бизнеса, Персоны и их история успеха
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.