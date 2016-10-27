В Чечне создадут группы для наблюдения за соблюдением свадебных традиций

Министерство культуры Чеченской Республики создаст специальные группы, представители которых будут следить за соблюдением национальных традиций на свадьбах, сообщает ТАСС.

Ранее департамент культуры мэрии Грозного создал и распространил свод правил поведения на свадьбах. Согласно документу, в ходе празднества запрещены стрельба, нахождение в нетрезвом виде, танец невесты и ряд действий в танце, такие как обмен партнершами.

Отмечается, что население Чечни ознакомлено с порядком проведения традиционных культурно-массовых мероприятий. Однако «неподобающая форма одежды и неподобающее исполнение национального танца» часто встречаются на свадьбах.

Специальные рабочие группы будут призваны для того, чтобы пресекать подобные нарушения. Представители этих групп будут присутствовать на свадьбах в общественных местах и следить за тем, как соблюдаются требования к традиционной свадьбе. В случае, если они будут замечать что-либо неподобающее местному менталитету (одежда, движения в танце), они будут обладать полномочиями остановить мероприятие.