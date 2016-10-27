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В Чечне создадут группы для наблюдения за соблюдением свадебных традиций

11:20 27.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Министерство культуры Чеченской Республики создаст специальные группы, представители которых будут следить за соблюдением национальных традиций на свадьбах, сообщает ТАСС.

Ранее департамент культуры мэрии Грозного создал и распространил свод правил поведения на свадьбах. Согласно документу, в ходе празднества запрещены стрельба, нахождение в нетрезвом виде, танец невесты и ряд действий в танце, такие как обмен партнершами.

Отмечается, что население Чечни ознакомлено с порядком проведения традиционных культурно-массовых мероприятий. Однако «неподобающая форма одежды и неподобающее исполнение национального танца» часто встречаются на свадьбах.

Специальные рабочие группы будут призваны для того, чтобы пресекать подобные нарушения. Представители этих групп будут присутствовать на свадьбах в общественных местах и следить за тем, как соблюдаются требования к традиционной свадьбе. В случае, если они будут замечать что-либо неподобающее местному менталитету (одежда, движения в танце), они будут обладать полномочиями остановить мероприятие.

Темы: Чечня, Народная культура в России, Проблемы культуры в России
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