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Сара Джессика Паркер займется созданием ювелирных изделий

12:53 28.10.2016
Сара Джессика Паркер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Сара Джессика Паркер. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актриса Сара Джессика Паркер продолжает осваивать мир модной индустрии.

На сей раз звезда сериала «Секс в большом городе» займется разработкой дизайна ювелирных украшений, пишет издание WWD.

Изначально Паркер была приглашена для рекламной компании ювелирного бренда Kat Florence. Планировалось, что актриса будет лишь лицом марки, но позже основательница компании Кэт Флоренс решила сделать артистку деловым и творческим партнером бренда.

Отмечается, что при создании украшений используются только бриллианты класса D (прозрачные и самые ценные). Стоимость изделий от Kat Florence начинается от 1,6 тысячи долларов.

Ранее Сара Джессика Паркер представила новую линейку платьев Title. Актриса также занимала пост креативного директора модного бренда Halston и выпускала линейку свадебной обуви.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Ювелирные изделия, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 15:40
Татьяна Алексеевна

Посмотрела я эти снимки с Сарой.НЕ ВПЕЧАТЛИЛО.В черно-белом варианте,с хмурым лицом.Да и ракурс не позволяет рассмотреть качество и художественное исполнение этих украшений.С такой рекламой много не наторгуешь...
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