Сара Джессика Паркер займется созданием ювелирных изделий

Актриса Сара Джессика Паркер продолжает осваивать мир модной индустрии.

На сей раз звезда сериала «Секс в большом городе» займется разработкой дизайна ювелирных украшений, пишет издание WWD.

Изначально Паркер была приглашена для рекламной компании ювелирного бренда Kat Florence. Планировалось, что актриса будет лишь лицом марки, но позже основательница компании Кэт Флоренс решила сделать артистку деловым и творческим партнером бренда.

Отмечается, что при создании украшений используются только бриллианты класса D (прозрачные и самые ценные). Стоимость изделий от Kat Florence начинается от 1,6 тысячи долларов.

Ранее Сара Джессика Паркер представила новую линейку платьев Title. Актриса также занимала пост креативного директора модного бренда Halston и выпускала линейку свадебной обуви.