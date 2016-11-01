Названы имена российских участниц конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»

Представители российского конкурса красоты «Мисс Россия» объявили имена отечественных представительниц, которые примут участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как сообщается на сайте «Мисс Россия», победительница отечественного конкурса 2016 года Яна Добровольская отправится на борьбу за короной «Мисс Мира 2016». Конкурс состоится 18 декабря в Вашингтоне.

В свою очередь на конкурсе «Мисс Вселенная 2016» Россию будет представлять 1-я Вице-мисс Россия 2016 Юлиана Королькова. Дата и место проведения финала этого конкурса пока не сообщаются.

Обе девушки являются студентками творческих вузов. Яна Добровольская учится в Тюменском Колледже Искусств на педагога-хореографа. Юлиана Королькова обучается в Британской высшей школе дизайна. Они обе увлекаются психологией, различными видами спорта и искусством.

Отмечается, что обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам. Конкурс «Мисс Россия 2016» состоялся в апреле текущего года. Победительница стала обладательницей короны из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью около 1 миллиона долларов.