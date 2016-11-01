]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Названы имена российских участниц конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»

16:32 1.11.2016
Яна Добровольская Фото с сайта missrussia.ru
Яна Добровольская Фото с сайта missrussia.ru

Представители российского конкурса красоты «Мисс Россия» объявили имена отечественных представительниц, которые примут участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как сообщается на сайте «Мисс Россия», победительница отечественного конкурса 2016 года Яна Добровольская отправится на борьбу за короной «Мисс Мира 2016». Конкурс состоится 18 декабря в Вашингтоне.

В свою очередь на конкурсе «Мисс Вселенная 2016» Россию будет представлять 1-я Вице-мисс Россия 2016 Юлиана Королькова. Дата и место проведения финала этого конкурса пока не сообщаются.

Обе девушки являются студентками творческих вузов. Яна Добровольская учится в Тюменском Колледже Искусств на педагога-хореографа. Юлиана Королькова обучается в Британской высшей школе дизайна. Они обе увлекаются психологией, различными видами спорта и искусством.

Отмечается, что обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам. Конкурс «Мисс Россия 2016» состоялся в апреле текущего года. Победительница стала обладательницей короны из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью около 1 миллиона долларов.

Темы: Искусство и культура, Конкурсы красоты, Персоны и события в мире искусства
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.