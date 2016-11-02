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Боно стал первым получившим титул «Мужчина года» журнала Glamour

10:39 2.11.2016
Боно © KM.RU, Константин Мошков
Боно © KM.RU, Константин Мошков

Фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно получил звание «Мужчина года» от популярного женского журнала Glamour.

Впервые за всю 36-летнюю историю своего существования издание присвоило подобное звание. Представители Glamour оценили благотворительную деятельность Боно, в частности отметили основанную им в 2015 году благотворительную организацию Poverty Is Sexist («Бедность — это сексизм»). Данная организация призвана помогать женщинам получать качественное образование, медицинские услуги и заниматься предпринимательством.

«Когда одна из главных рок-звезд мужского пола решает сосредоточить свое внимание на правах женщин, это дорогого стоит. Мы горды назвать Боно — Мужчиной года» - прокомментировали свое решение представители журнала.

В ежегодный список «Женщин года» попали певица Гвен Стефани, модельер Миуччи Прада, звезда канала Disney Зендая, модель Эшли Грэм.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 12:55
Ося

А чо тему про нарушителей ПДД сняли?.. А так хотелось узнать, что приговоренные к общественным работам метут улицы под присмотром судебных приставов---:-)
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