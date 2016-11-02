Боно стал первым получившим титул «Мужчина года» журнала Glamour

Фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно получил звание «Мужчина года» от популярного женского журнала Glamour.

Впервые за всю 36-летнюю историю своего существования издание присвоило подобное звание. Представители Glamour оценили благотворительную деятельность Боно, в частности отметили основанную им в 2015 году благотворительную организацию Poverty Is Sexist («Бедность — это сексизм»). Данная организация призвана помогать женщинам получать качественное образование, медицинские услуги и заниматься предпринимательством.

«Когда одна из главных рок-звезд мужского пола решает сосредоточить свое внимание на правах женщин, это дорогого стоит. Мы горды назвать Боно — Мужчиной года» - прокомментировали свое решение представители журнала.

В ежегодный список «Женщин года» попали певица Гвен Стефани, модельер Миуччи Прада, звезда канала Disney Зендая, модель Эшли Грэм.